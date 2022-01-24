除濕機開整天、水倒3次「濕度降不下來」 內行人2絕招：乾到手指裂開

【文．林依榕】

北台灣接連下了好幾天的雨，冬天溼冷的天氣，總是讓人覺得不舒服，因此多數人家中都會擺一台除濕機。不過一名網友表示，自家的除濕機24小時都開著，可是就算一天倒了3次水，室內濕度還是降不下來，如果遇到下雨天更慘，地板還會有「返潮」現象，讓他超級頭痛。

該名網友在《mobile01》論壇發文，表示買了一台大約6公升的除濕機，冬天常是陰雨的天氣，大約每天要倒3次水，由於機型較為陽春只有開啟跟關閉按鈕，不會顯示室內濕度；因此，他買了濕度計回家測量，這才發現室內濕度其實一直都很高，房間濕度有時候高達85%，客廳的話濕度比較低大約70%。

他表示，下雨天的時候，地板還會有返潮的現象，讓他相當困擾詢問「覺得只有一台除濕機好像不夠，室內濕度老是降不下，想要再多買一台除濕機回家」。

貼文一出，許多人建議想要降低室內濕度，要先關好門窗、減少外面空氣對流，也有的人認為濕氣降不下來，可能與房子的坪數大小有關，「除濕機大小跟空間坪數不符吧」。

不過有內行人分享，「用暖氣把室溫提高（熱空氣含水量比較高），同時開啟除濕機，這樣除濕效率比較好，室溫跟除濕機要落差大一點比較容易製造『露點』」，還有網友幽默口吻，推薦自家使用的除濕機「濕度太低剩下45%，手指頭都乾裂，趕緊開窗戶讓濕氣進來一點，你參考一下」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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