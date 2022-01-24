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日本怎看台積電強大的秘密？「半夜call人2小時內要到」防洩密中國還有這招

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。 （聯合報系資料庫）
台積電。 （聯合報系資料庫）

【文．劉煥彥】

台積電去年11月證實將赴日本九州設廠前，日本產業界及新聞界對於台積電的興趣已經很高，11月宣布後關切熱度更是有增無減，幾乎每天在不同日本媒體都看到對台積電的相關報導。

日本主要報紙之一的朝日新聞，就以「台灣半導體業強盛的秘密」為題，深入探討本地半導體產業的許多面向，並且把台積電（2330）要求供應商，深夜產線有狀況時「兩小時就要回應」放入標題，頗為引人側目。

報導中指出，台積不僅建廠時要營造商嚴格遵守工期、晶圓廠產線設備有狀況時要供應商工程師隨傳隨到，連供應商的防災設備都是高標準要求，以免發生狀況時影響交貨。

台積電防止營業秘密外洩到中國也有一套，因為技術開發是由數十組工程師共同進行，還必須相關供應商密切合作，即使陸廠挖走部分工程師，想把台積電的know-how都學起來也是難如登天。

台積電開會的關鍵字，就是AR

根據朝日新聞的長篇報導，台積電及台灣半導體產業強大的秘訣，大概反映在以下幾點：

1. 極度重視穩定生產及生產效率

曾經手多個晶圓廠建廠案的一位營造商高層就說，「建廠時程必須嚴格遵守，甚至要提前完工」。

一位台積電前員工則透露，「公司強調與客戶的信任關係，對於材料供應商的要求也很嚴格」。

2. 台積電開會的關鍵字，就是AR

根據前員工的說法，台積電內部每次開會，一開始與會者就要回報前一次會議交辦的未解決事項，也就是AR（action required，待完成任務或行動要求）。

如果產線設備出狀況，負責部門一天得開好幾次會，而且每次開會時配合的供應商都必須提出解決方法。

3. 台積電極度重視面對面溝通

報導中提到，台積電會把行動電話配給供應商的工程師，即使是在半夜，只要產線有任何緊急狀況，供應商工程師接電話後必須在兩小時內趕到台積電的產線，以確保能儘快恢復正常生產。

台積電官網
台積電官網

4. 台積電以高標準要求供應商，已成為業界標竿

台積要求供應商的地方，連防災設備都不放過，以確保產品交貨不受影響。

一家有接觸日系企業的供應商主管就說，「台積電對於供應商在品質及危機管理的要求極高，但我覺得，只要有做過台積電的生意，就能獲得業界的信任。」

5. 台積電致力防範營業祕密外洩，特別是外流至陸廠

台積電的許多製程，都是運用全球最高階的設備及材料，只是就算有人挖走了部分工程師，也不容易把台積電的所有本事都學到。

「研發工作是分給數十組人馬執行，而且必須與供應商密切配合。想要用挖角的方式學到（台積電的）技術，幾乎是不可能的。」

台積電官網
台積電官網

供應商：「每天得寫50頁報告，每晚10點跟台積開會陳報」

日本媒體對於台積電供應鏈及生產現場的探討，其實之前就有。2021年9月日本經濟新聞曾有個系列報導，其中提到由於高階製程早已供不應求，台積電及相關供應鏈都承受巨大壓力。

舉例來說，有些台積電的中階產線主管，每天凌晨3點才能回家已成為常態，甚至得開始以廠為家，在晶圓廠過夜，甚至根本沒有周末假日可言。

至於對服務台積電的（日系）供應商工程師而言，每天甚至得抱著手機睡覺。只要台積電產線有任何狀況，不論是半夜12點或大清早6點，供應商的工程師都得隨叫隨到。

在日系供應商眼中　台積電榮景其實潛藏危機

「我們沒時間可以休息，每天得寫50頁報告，在每晚10點鐘與台積電的會議上陳報，確保他們的良率及設備狀況可以改善，只是我快要忙死了。」

受訪的是一位在新竹日系供應商上班的30多歲A先生，他揉著疲累的雙眼說，「我們是還好，倒是台積電高層的緊張感，是我們無法想像的」。

但在日系供應商的眼中，台積電的榮景其實潛藏危機。

一位日本主管就說，「在美國、日本、德國、還有台灣的新竹、台南及高雄，大家都想要蓋工廠（晶圓廠），但沒有人，事情就辦不成。如果台積電有什麼萬一，就會影響全球經濟，但全世界可能還沒有意識到這個現實有多恐怖」。

本文授權自今周刊，原文見此

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