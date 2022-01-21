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又怪疫情？這家公司年終創23年新低 員工氣炸嗆「為何不是高層減薪」

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 翁申霖】

歲末年終，不少員工最期待的就是公司發放年終獎金的那一刻，以慰勞這1年來的辛勞！近日不斷有企業大手筆豪發獎金的消息傳出，讓許多人羨慕連連。

然而，一樣的年終兩樣情，有一家公司在（19）日宣布年終首度縮水，創下23年來歷史新低，引發員工不滿。工會更直言「賺錢沒員工份，少賺錢卻要員工賠！」

高鐵公司宣布，今年員工的年終獎金是基本薪資1.8個月。高鐵指出，這決定是為考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素後所核定，此舉也創下高鐵成立以來年終獎金低於2個月的先例，打破與員工歷年來約定俗成「保障年薪14個月」之勞資關係，消息一出，全公司譁然。

據高鐵公告顯示，去年營運受到本土疫情影響，營收年減幅度逾2成，因此年終獎金創下23年新低。對此，高鐵企業工會直言，「賺錢沒員工份，少賺錢卻要員工賠」，員工冒著染疫風險於前線努力，公司不應苛扣年終獎金。

再加上，歷經疫情衝擊的不是只有高鐵，北捷今年也虧損40億元，員工年終獎金仍上看4.4個月，台鐵年終加考績最多也有2.5個月。根據《CTWANT》報導，一位不具名的高鐵員工表示，過往高鐵即使虧錢，仍是發放2個月年終獎金，後改成視營收情況發獎金也都有2個月，之前受疫情影響不但發2個月還加碼12000元，雖然去年疫情持續肆虐，但員工為了防疫工作量加重，下半年運量也逐漸回溫，結果年終竟縮水。

工會也怒道，今年的年終獎金要縮水，是高鐵成立以來從未發生過的事，讓員工難以接受。工會直呼「當公司在為聘高階顧問爭議之際，同時花錢買農產品做形象，為何是員工的年終打折？若是績效不彰，為何不是主管帶頭減薪？」工會不滿表示，疫情衝擊屬非戰之罪，員工執行防疫工作付出加重，換來卻是打折回報，令人無法認同。

本文授權自今周刊，原文見此

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