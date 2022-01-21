小資族投資ETF 該選0050或主題式？若要抱股過年得先做好「這件事」

【文 林信男】

近年來，ETF（指數股票型基金）已成台灣投資人新寵，除了有「國民ETF」之稱的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），規模持續擴大外，鎖定電動車、ESG、半導體、元宇宙等熱門領域的「主題式ETF」，也吸引不少投資人搶進。

對於資金有限，打算以定期定額方式，參與ETF投資的小資族來說，市場上琳瑯滿目的ETF，到底哪一種才適合自己？此外，農曆春節連假將至，台股將從1月27日，休市到2月6日，共計11天，該不該抱股過年，也是必須思考的問題。

看好特定產業、不擅長選股 可考慮主題式ETF

根據富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫觀察，年輕世代投資人對ETF的需求，明顯提升，對忙於工作，沒時間看盤、研究基本面的上班族來說，若高度關注特定產業，看好其前景，投資主題式ETF，就不必煩惱選股的問題。

他以預計1月24日掛牌上市的「富邦元宇宙」（00903）為例指出，這檔ETF的成分股，涵蓋美股、台股，資金有限的小資族，很難用投資個股的方式，把元宇宙相關標的都買到手，但「買ETF，就可以輕鬆投入這個主題。」

值得注意的是，主題式ETF較易受到產業景氣變化影響，波動幅度相對大；因此，呂其倫建議，在資產配置上，可考慮以追蹤大盤指數的ETF作為主力，並搭配前景看俏的主題式ETF，或是能夠創造穩定現金流的高股息ETF，打造屬於自己的投資組合。

呂其倫強調，沒有所謂「完美的資產配置」，標的選擇、資金布局和配比，仍應視個人投資需求和風險承受能力而定。

打算長期持有 可留意追蹤大盤指數的ETF

「主題式ETF可謂各取所需，沒什麼不好。」人稱「算股達人」的陳喬泓也認為，看好特定產業前景，但不擅長選股的投資人，投資主題式ETF，是個理想選擇；不過，當產業遭遇逆風時，這類主題式ETF，波動也會較大，因此不建議長抱。

陳喬泓表示，如果想長抱，投資人可留意0050、「Vanguard標普500指數ETF」（VOO）這類追蹤大盤指數的標的，因為有過去多年績效可供參考，相對適合長期持有。

就資金分配而言，陳喬泓建議，投資人可考慮把50%資金，分配給追蹤大盤指數的ETF，其餘資金，再適度安排至主題式ETF。

投資股市不建議「押好押滿」 應拉高現金配比

受聯準會（Fed）升息預期影響，近期無論美股、台股，波動程度都有所加劇；對此，呂其倫認為，台灣經濟基本面仍佳，有助支撐台股表現，預期股市「應該還是不錯，大跌機會低。」

陳喬泓則提醒，與台股連動性較高的美股，近期走勢「動向不明」，就歷史數據來看，如果美股跌，台股也無法倖免，加上春節假期休市11天、新冠肺炎疫情變數未除，因此在「是否該抱股過年」一事上，他不建議投資人「押好押滿」，應謹慎以對。

陳喬泓說，過去2年，只要沒犯太多錯，投資股市的獲利，不至於太差，建議農曆年前在操作上，可保守些，將現金配比拉高至3成，讓自己輕鬆過年，減輕股市波動帶來的壓力。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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