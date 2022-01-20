陳時中坦言：社區中有漏網之魚 疫情失控如「獅子王」翻版？專家警示：小心「這群人」

【文 蕭婷方】

桃機延伸社區群聚感染至今，本土已有123人染疫，確診個案一路從機場燒到銀行、學校與傳統市場，並在5縣市多點爆發，本土傳播鏈初判至少就有6條Omicron傳播鍊。由於仍有多起不明感染源待調查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日就坦言，社區中仍有確診的漏網之魚。

然而，台灣篩檢策略仍以追查確診傳播鏈為主，並仰賴民眾有症狀自行至醫療院所篩檢，以防守為主的防疫策略，真能有效圍堵Omicron病毒在本土擴散？

陳時中：社區中仍有漏網之魚 專家估月底確診上看540人

依照指揮中心昨日記者會公布，國內新增54例確診病例，其中本土新增10 例、8人與桃機案有關、其餘為亞東護理師孩子及桃園感染源不明個案1人；不明感染源一例為桃園大南市場工作人員，因陪並採檢確診，初步判斷與西堤、聯邦銀行與機場都無關，相關疫調還在進行當中。

此外，日前亞東醫院護理師基因定序出爐，確定與機場事件與本土現有傳染鏈無關，僅能初步推估可能受境外確診旅客感染，感染來源仍待調查。值得注意的是，桃檢員工未落實實聯制，成疫調漏網之魚，有症狀自行採檢後才被判斷確診；而新竹一家四口群聚也持續擴大當中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，Omicron加上每1.5-2天就會有新一波傳染，傳播速度驚人，「相信社區一定還有未爆彈！」陳時中昨日又再度於記者會上感嘆，台灣實聯制做得不夠確實，桃園機場群聚感染案後，「第一線防疫人員為了追回（確診傳播鏈）很辛苦，但都還是會有漏網之魚」，提醒民眾出入公共場所應配合填寫實名制。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今就在「防疫科學線上」直播中提出警訊，境外確診大舉叩關、加上台灣接種2劑疫苗者保護力開始下降，以及國人防疫鬆懈，台灣的Rt值（有在再生數，即一個確診患者傳染人數）自以往2.2上升到5.2，以模型推估，台灣預計到月底約會有540人確診。

擷取自中央流行疫情指揮中心直播、擷取自防疫科學線上直播、台北市政府提供

哈佛大學公共衛生學系博士、衛福部台東醫院前院長祝年豐（18日）更警告，西堤群聚案，吃頓飯疫情就全部散開，警告若比照去年5月每日確診數，「我們疫情可能還沒有擴散到最大的時候」，並預估1月底至2月初過年前後才是本土確診高峰。

疫調跟著屁股跑 篩檢策略早該比照獅子王！

圍堵疫情擴散，台灣本土傳播鏈追查政策，以確診者疫調後匡列者，或民眾認為有確診症狀自行至醫院採檢。

對此，陳秀熙直言，台灣疫情已經透過多管道擴散，已經難以認定傳播途徑，飛沫、餐廳密閉空間的氣溶膠或環境汙染都有可能傳染，匡列對象應由「人」轉為「地理區域」為主，針對桃園機場、銀行與西堤餐廳3地點102公里進行匡列，並加強採檢與消毒。

前健保署醫審及藥材組科長、台北市立聯合醫院資材中心主任郭垂文就直言，目前疫情十分不樂觀，Omicron變種病毒傳染力強1.5天-2天就是一個傳播鏈，疫調最快也要1-2天，匡列後採檢已經是3-4天以後，「疫調跟著病毒屁股跑」。

郭垂文回憶，北市萬華區於去年五月爆發「獅子王」個案，為了揪出社區不明感染源，北市聯醫中興院區就先在剝皮寮設了第一個區域型的篩檢站，第一天確診率就逾10％，每10人就有超過1人確診，比例相當高，顯示社區潛伏的不明傳染鏈相當多，難以只用疫調追查。

郭垂文建議，除了高風險區域的社區型隨機採檢外，也可廣發居家試劑也基層診所，民眾只要有不明原因或感冒症狀就醫就可快篩，第一時間初步撈出潛伏的傳播鏈。

幼童、學童傳播力強 親暱接觸最易突破家戶防疫線

面對這波Omicron疫情，各縣市目前逐步加嚴防疫政策，由於疫情燒入校園，連續5天都傳有新增校園個案。桃園、新竹與新北多所幼稚園、國中小傳確診後預防性停課；北市教育局也宣布，自1月21日起到2月底，暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，其它體育運動賽會或體育活動也都暫緩辦理，3月再視疫情狀況滾動修正。

事實上，早在去年加拿大就曾有研究指出，家戶傳染案例中，14-17歲為家戶中第一起病例、進而傳染給所有家人的比例高達38％；一旦3歲以下幼兒感染病毒時，家庭傳播的機率比14-17歲青少年高了40 %，當時研究人員推測，可能因幼兒與父母、爺爺奶奶等照顧者有更密切接觸所致，由於幼兒園內的學齡前的兒童很難戴得住口罩、防疫意識也較青少年、成人薄弱，十分難以落實防疫的各項要求。

言下之意，帶著病毒返家的青少年、學童，與家中父母、爺爺奶奶親暱的擁抱、親吻後，反成家中的最大傳染源….。

台大醫院附設兒童醫院院長黃立民提醒，這波疫情兒童不能打疫苗，且確診的症狀相對較輕、很容易被忽略，但該做的防疫與成人一樣，要戴口罩、勤洗手。

擷取自中央流行疫情指揮中心直播、擷取自防疫科學線上直播、台北市政府提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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