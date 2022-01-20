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3種號碼打來千萬不要接！辨識軟體Whoscall曝內幕：接了遭殃 「這些理由」也別聽

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【林依榕 整理】

詐騙手法翻新且越來越猖獗，尤其去年台北馬拉松路跑詐騙事件，讓不少人受騙上當、權益受損，來電辨識軟體Whoscall近期便分享最常見的3種號碼，當中藏著某些「蹊蹺」，提醒民眾一定要當心！

一、假冒衛生局　騙你接觸確診者「被匡列」了

▲圖片來源：取自Whoscall臉書
▲圖片來源：取自Whoscall臉書

Whoscall表示，台灣國內疫情延燒，詐騙會假冒衛生局來電，騙民眾曾接觸確診者被匡列，藉機索取重要個資。

該如何反制詐騙:

1.確認對方身份、查證衛生局詢問對方姓名、單位後掛斷電話，並去電衛生局官方聯絡電話，查證真偽。

2.反問對方：「我的接觸者是誰？」一旦確定是詐騙電話，請立即向立即向165反詐騙報案。

二、投資貸款讓你「錢」進未來？

農曆新年將至急用錢？小心陷入高風險紓困貸款的陷阱中，通常投資詐騙簡訊會先跟民眾裝熟，然後騙你加LINE買「飆股」，而貸款詐騙簡訊則是會聲稱輕鬆享有低利率、高額度貸款。

Whoscall表示，收到這樣的簡訊千萬不要點擊連結或撥打電話，也不要輕信電話那頭的詐騙話術。

▲圖片來源：取自Whoscall臉書
▲圖片來源：取自Whoscall臉書

▲圖片來源：取自Whoscall臉書
▲圖片來源：取自Whoscall臉書

三、電話號碼「+886」　直接「拜拜囉」不要接！

有鑒於去（2021）年台北馬拉松，偽冒主辦方的詐騙電話激增，以重複扣款、刷卡錯誤、會員儲值為由，要求民眾重新匯款報名。

Whoscall指出，台灣國碼為「+886」，不少人容易會對此鬆懈，而詐騙集團也愛用包括「+886」的變形號碼像是886、0886，或者號碼開頭帶+號，如+2、+03。另外，電話號碼過短只有4～6個數字的，也通常有問題。

看到這樣的電話千萬小心，要記得「防詐絕招」：

1.掛斷電話，立即向「官方單位」查證。

2.有任何疑慮，撥打165反詐騙諮詢。

▲圖片來源：取自Whoscall臉書
▲圖片來源：取自Whoscall臉書

本文授權自今周刊，原文見此

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