英特爾大挖角台灣半導體 介紹獎金最高24萬 為何從業務、研發到供應鏈管理人才全都要？

【文 / 譚偉晟】

鎖定台灣7家領導企業挖角，只要是經由公司內部人引薦，可以拿到最高24萬新台幣的獎金，是英特爾在台灣最新徵才計畫中，最引人注目的部分。過去，這項英特爾內部的推薦獎金，最高是16萬新台幣，這次等於一下子提高5成。為什麼，一家總部遠在美國的半導體廠，要在台灣大手筆攬才？

答案，與去年2月上任、並且一個多月前才造訪台灣的英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger），誓言要讓公司「重返榮耀」的全球布局，有密切關係。

先看台灣。1985年成立、員工人數超過1千人的台灣英特爾，目前在台北、新竹都有團隊，前者以業務人員為主，後者多是供應鏈管理、研發工程的人員，據英特爾內部人士透露，目前兩地人才招募規模，仍然在同步放大。

這項擴張計畫連結的，正是基辛格上任後大力推行、聚焦「重拾製造」的「IDM二．○」計畫。資深半導體分析師、光電工業科技協進會特別顧問柴煥欣分析，該計畫策略重心有三，分別是：提升自有產能、擴大委外代工、重返晶圓代工，而台灣分公司的人才擴張就對焦在這些發展方向。

譬如，就重返晶圓代工，一名半導體人士預測，未來加入英特爾台灣分公司的新人才，將有一群人的業務重點，是在爭取台灣眾IC設計廠的代工訂單。

此外，在擴大委外生產上，近兩年英特爾陸續推出的繪圖晶片，已委由台積電代工，該公司與台灣晶圓代工廠的關係愈趨「親密」，也同步擴大供應鏈管理人才的需求。英特爾台灣總經理汪佳慧就表示，該公司新竹團隊有「非常有意義的」投資項目，「英特爾不只做半導體製程，我們還有做半導體開發！」

再看全球。汪佳慧更進一步指出，從去年三月迄今，其實不僅台灣，英特爾在全球已經招募超過六千名的新員工，且人才需求缺口，到目前仍在持續擴大。

砸660億 為全球員工大調薪

然而，隨著台積電、三星在母國擴產的同時，更同步赴美國建廠，半導體業的全球人才競逐，已來到前所未有的激烈程度。也因此，英特爾本月傳出砸下24億美元、換算新台幣逾660億元，為員工與新進人員進行結構性調薪。

在這項計畫中，包含將薪資預算中的現金獎勵提高至10億美元水準，而在另一項的重要薪資結構——股票薪酬，更提高到14億美元，把兩筆預算同時提高、「雙路並進」的作法，除了是這個半導體巨擘想爭取更多新人加入外，背後更藏有它想「挽回」流失人才的企圖。

一名前英特爾員工不諱言指出，過去，英特爾在前兩任執行長科再奇、史旺共8年任期期間.，先是公司從以技術為導向、改成以績效為導向，後續更爆發製造部門與設計部門之間的矛盾，導致高階人才輪番出走。

光是2020年這1年，英特爾負責晶片設計和製造的首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）、人工智慧項目的主管拉奧（Naveen Rao）、通訊連接業務負責人巴雷特（Craig Barratt），以及知名處理器架構設計師凱勒（Jim Keller），都選擇離開英特爾。

然而，基辛格接任英特爾執行長後，人才的流失開始反轉。

挖角超微、蘋果、美光高層

他先是從老東家VMware找來資深副總裁暨技術長萊溫德（Greg Lavender）擔任英特爾技術長，接著陸續從對手超微（AMD）挖來負責資料中心業務的全球資深總監博奇克（Ogi Brkic），從蘋果挖角Mac系統架構總監威爾科克斯（Jeff Wilcox），今年1月，他更找來美光（Micron）財務長津瑟（David Zinsner），轉戰英特爾擔任財務長。

如今，英特爾通過新一波的獎金預算，為攬才擴增銀彈，因為，製造出身的基辛格比誰都清楚，唯有好的人才，公司才能發展出好的技術，如此，它才有機會加速當前的製造工藝進展，進而打敗製程領先全球的台積電。

「外面做得比我們好，我們就去找外包；我們做得比外面好，就會有客戶來找我們。」這是基辛格向內部傳達的訊息，對英特爾台灣團隊而言，更多的業務人員需求，對應的不只是現有客戶的服務擴大，他們另一項重要任務，就是與潛在的代工客戶建立合作。

台灣業界與投資人該警醒的是，論營業規模、晶片設計、專利布局，英特爾仍舊是全球第一大半導體廠，當它因為製造的落後，正全力填補在人才面的洞，全球各大半導體業者、即使已是護國神山的台積電，都不該掉以輕心。

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