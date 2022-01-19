不僅阿妹、五月天買單 連「蛋黃酥界愛馬仕」也找它 他如何把不賺錢「爛生意」做到最大？

【文 / 陳葦庭】

2022年元旦下午1點，暌違7年，將在4月重新登上台北小巨蛋的歌手張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」門票開賣。短短九分鐘，13萬張門票全數售罄。

這不是疫情後第一個被秒殺的演唱會，去年底，樂團五月天宣布在高雄舉辦「好好好想見到你」跨年演唱會，20萬張門票也在10分鐘內完售，打破過去逢搶票，網站必當機的宿命。

幫這些天后、天團快速售票的幕後推手，是幾乎從未在媒體前曝光過的拓元售票系統，疫情之前，每年在該平台的成交總金額超過30億元，占全台售票業務逾6成，營收約1.5億元；不只國內外藝人或演出團體，去年，有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥也找上拓元，首開用售票系統賣蛋黃酥的先例。

「專注一件事，把票賣好」

純售票服務 球賽跨界演唱會

「拓元幾乎可說是近年台灣演唱會主辦方的軍火庫！」業內人士如此評價。它為何能打破過去年代、兩廳院兩大系統獨占的局面，後發先至成為售票系統龍頭？

拓元售票系統創辦人暨執行長邱光宗接受《今周刊》專訪時直言：「我們只專注做一件事，就是把票賣好。」正是拓元的成功關鍵。

原來，無論早期寡占市場的年代、兩廳院，或後來崛起的寬宏售票、KKTIX，幾乎都兼具活動主辦方身分。對他們來說，整場演出的票房、廣告贊助才是主要獲利來源，售票只是為了確保能夠掌握會員資料、金流的一項環節。而拓元，卻是業界唯一專注售票服務營利的業者。

業內統計，全台1年售票市場規模最多僅50到60億元，以售票系統平均抽5％手續費來計算，就算拿下全台市場，年營收天花板僅3億元，因此純售票在許多人眼中是一門賺不了錢的「爛生意」。

為什麼邱光宗願意做一門別人眼中的爛生意？

時間回到2002年，剛從交大畢業的邱光宗以職棒兄弟象球迷身分，接下外包球隊官方網站維護工作，後來還取得了中華職棒所有球隊和中華隊賽事的售票權。

意外踏入售票領域的邱光宗不諱言，「原本我的目標是全台第3大售票系統，結果頭洗下去才發現只能做最大，否則必死無疑。」

轉機，是2008年，統一超商決定在全台門市設置ibon，由於各售票平台都是獨立系統整合不易，專注在系統研發，又曾拿下中職各球團跟中華隊售票權的邱光宗，就成了最適合的系統供應商。後來，就連全家的Famiport的售票系統也找上他合作，打入超商通路的契機，也讓他正式從職棒賽事，跨足到大型演唱會領域。

「自己先打敗自己」

服務屢次創新 放眼海外市場

創業路途看似一帆風順，但隨著行動裝置普及，他卻看到了另一層隱憂。「當每個人都用手機買票，誰還要去超商排隊？」他發現，售票服務只是超商業務的一小部分，卻是他事業的全部，與其等著自己設計的系統被其他競爭對手打敗，不如自己先打敗自己。

於是，邱光宗在2013年自立門戶，成立拓元售票系統，採用亞馬遜的AWS服務，可彈性在票券開賣前，加大雲端虛擬伺服器機器數量，加快售票效率。

除了技術力，真正讓拓元在業界站穩腳步的關鍵，是邱光宗對於服務創新的堅持。例如，當時張惠妹2015年「烏托邦世界巡城演唱會」是亞洲首個捨棄傳統紙張門票，改發行電子票卡的演唱會，背後推手就是拓元售票。

又如，2016年，五月天在台北舉辦演唱會，在主辦單位相信音樂要求下，拓元採用搖滾特區實名制售票，創下演唱會界先例。將在今年4月登場的「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」也採全場實名制，儘管門票開賣後引發不少爭議，但不具名業者透露，拓元仍是目前業界唯一敢推行演唱會實名制的售票系統。

「實名制不只要出動大批人員核對入場資料，過程中還會遇到消費者填錯名字、轉讓等爭議，每場演唱會至少得額外花費10多萬元的成本。」不具名業者分析，雖然多名歌手、主辦單位想藉此遏止黃牛，但售票系統抽成利潤不高，實施實名制根本賺不到錢。反觀拓元卻願意擔下多數售票系統眼中吃力不討好的差事，就為了把服務做到極致，因此獲得大型演唱會主辦單位青睞。

儘管拓元已站穩全台售票一哥地位，考量台灣每年僅50到60億元的市場規模，仍有局限性。因此，邱光宗在2020年以2.4億元，把拓元售票系統出售給全球最大售票系統Ticketmaster，並擔任台灣執行長，「他們想拓展亞洲版圖，我們也想走出海外，所以就一拍即合。」

如今，拓元的技術已透過Ticketmaster成功複製到新加坡，邱光宗也期待在疫情之後，能將海內外資源整合，把自己的售票生意愈做愈大。

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