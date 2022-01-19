14歲出道的台語天后也是「天橋上的魔術師」的虎媽 孫淑媚到27歲才迎來真正想要的人生

【文／ 鄭閔聲】

14歲出道後，她試著快速長大，努力融入成人世界；卻因為不敢表達意願、無力走出舒適圈而徬徨不安。直到接觸戲劇，她才體會自我價值不只來自他人肯定，進而逐漸找回工作與人生的主導權。

20多年後，孫淑媚還清晰記得那場綜藝節目錄影，當時只是高中生的她，與其他來賓輪流站上蹺蹺板，一邊努力維持平衡、一邊嘗試用嘴接住迎面飛來的麻糬。一次兩次失敗、臉上沾滿白粉，是預期中的娛樂效果；但連續錄了1小時，只剩她仍無法完成任務，場面可就不怎麼有趣了。眼看進度嚴重落後，主持人終於忍不住開罵：「妳到底在搞什麼！」

「我當下覺得好沮喪，我就是沒運動神經⋯⋯，但又覺得這是工作，必須完成它，事後也只向宣傳說：『以後能不能少一點這種（節目）』，不敢說不要。」

回憶著往事的孫淑媚，就快滿41歲了，她發過21張唱片、拿過金曲獎最佳台語女演唱人獎，是演藝圈公認的台語天后；但眼前的她，說起話來輕聲細語、雙手不時交握，彷彿還是當年那怯生生的少女，感受不到一絲明星氣場。

「我對自己是沒自信的⋯⋯，覺得我一直都不是最被注目的焦點，所以大家不太會討論我，我會覺得自己條件不夠好，一定要加倍努力，做到讓別人認可。」她從容解釋自己從沒有身為「天后」的安全感，也正是因為這樣的心態，對於工作上的一切要求，即使是沒興趣且不擅長的綜藝遊戲，都會逼迫自己做到無可挑剔，目的就只是不想聽到任何人說她「不夠好」。

孫淑媚的前半生，就是持續不斷努力爭取外界認可；但這段人生經歷，在她內心深處埋下許多隱而不顯的傷痕，成年後才慢慢察覺，開始探索自我療癒的路徑。

不再無底限迎合 26歲迎來經濟自主

1995年，她年僅14歲，就在電視歌唱比賽中，創下連續衛冕20周的空前紀錄，因此進軍歌壇。但很少人知道，在那連續20周比賽中，驅動她的並不是過關斬將的成就感，而是不能讓家人失望的責任，「我對比賽這件事沒什麼想法，是最後幾周不希望特地來台北的親戚朋友看到我沒過關，才慢慢有了一些壓力。」

其實，不只比賽，就連唱歌、發片，也都不是孫淑媚主動想做的事。「是我媽希望我學唱歌，她把自己的夢想投射在女兒身上。之後簽唱片約，因為還未成年，也是爸媽幫我做決定。」她淡淡地說。

出道後的很長一段時間，孫淑媚都是圈子裡年紀最小的那個人，理所當然地被悉心呵護，每次出門總有宣傳或助理幫忙打點一切，甚至從來不曾自己掏錢購物。

高中時，有天結束通告後，孫淑媚要趕往陽明山的華岡藝校上課，因為是私人行程，現場工作人員叫了輛計程車讓她自行前往。抵達學校後，她很自然地開門下車，卻冷不防被司機叫住：「妹妹，3百塊！」身上從不帶錢的孫淑媚，這才發現叫車的人忘了預付車資，只能紅著臉說：「等我一下，我進去向同學借錢。」之後，她特地買了一個少女心的粉紅色錢包，希望類似狀況不再發生，「但那個錢包裡還是沒錢，因為沒有人會給我零用錢，我也不會主動要。」不主動要求、不抗拒指令，是孫淑媚快速融入大人世界的方法。

「我完全沒想過『不』這個選項，只有從『我可以』，發展到怎樣做讓自己比較舒服。就算高中開始有點叛逆，我的方式也不是直接拒絕，而是說：可不可以不要？我覺得自己做不來。」她口中吐出的叛逆，聽來仍像是懇求。

雖然試著找出舒服的姿態，但敬業完成工作、努力將每個音節唱得完美的孫淑媚，心靈經常無法平靜，「我知道沒有人不犯錯，但我太在乎別人對我的評價與眼光，常處於一種很不安的感覺。」她說。

無論國內外，總有些從小生活在鎂光燈下的童星，成年後受困於外在形象與自我意識間的矛盾，與周遭環境激烈衝突。溫順的孫婌媚，沒有這種戲劇化的轉折，只是循序漸進地尋找屬於自己的人生。

出道以來，孫淑媚工作賺進的每一筆收入，都是由父母親手打理，但在25歲那年，她主動找母親促膝長談，表達想自己存錢的期望。孫媽媽最初的反應是驚訝、自覺不被信任，但在女兒溫柔卻堅定的態度下，她慢慢接受已經是金曲歌后的孫淑媚，就如同所有成年女性，理應在經濟上自立。26歲生日那天，孫淑媚終於擁有第一筆個人儲蓄。

自行運用金錢後，事業上的突破機會也跟著到來。2008年，一位電視劇製作人突如其來邀請她擔綱女主角，總是怕自己不夠好的孫淑媚，本能地抗拒，只想用「我不會演戲，而且我很矮」應付過去；但對方一再強調「戲劇是可以留下的作品」，請她試著給劇組、給自己一個機會。

「你們不怕，那我怕什麼？」孫淑媚心一橫接下角色，沒想到演出興趣，「拍戲很苦，可是我第一次覺得工作這麼開心，能找到成就感。」她開始四處遞履歷、試鏡，但「台語天后」的形象太鮮明，轉型路走得並不順利，連續3、4年沒任何戲約後，總算拿到一個客串機會，之後更因導演找不到合適女主角，決定由她頂替。

獲得角色當下，「我興奮地在床上打滾！」一位「歌」后，竟因「戲」約而狂喜？她自剖其中關鍵：「唱歌，是從小被推出去，工作也一直來；演戲，是我主動追求的。」

演活悍婦入圍金鐘 演員身分終被認可

雖然演出邀約不多，但孫淑媚一樣努力敬業，「如果我沒辦法讓人抽離孫淑媚這3個字，就只能在每個角色下苦心，做我當下最大的努力。我對工作還是很『佛系』，不爭不搶，等機會來找我。」她說。

2020年，導演楊雅喆帶著《天橋上的魔術師》裡，性格潑辣、滿口髒話的中年婦女角色「點媽」找上門；過去只有苦情女子這條戲路的孫淑媚，第一時間就點頭答應。儘管進入這個與她真實性格反差極大角色的代價，是成天用盡全力嘶吼、一度激動到額頭微血管破裂瘀青，收工後總是精疲力竭，但得到的成就也前所未見，首度入圍金鐘獎戲劇節目最佳女主角。

最終沒能抱回金鐘獎座，但曾缺乏自信的孫淑媚，難得為自己驕傲：「我覺得自己被認同是個『演員』、有被納入圈子，與其他專業演員是一國的。」她說。

「她的演出很有爆發力，當然導演的指令明確功不可沒，但她吸收轉化的能力也非常強。」在劇中飾演點媽丈夫的滅火器樂團主唱楊大正觀察，孫淑媚在片場永遠保持吸收狀態，是天生的好演員，只是過去她的演技天分並未被充分察覺。

「以前的我了解自己，但看不到其他可能，楊雅喆發現我可以做到這樣，我被『開發』了。」這次的演出經驗，讓孫淑媚更確定，自己的價值絕不只是迎合他人要求，回歸音樂本行也是如此。她還想做好唱片，但不想複製過去的成功模式，因此籌備中的新專輯，她就向與她曲風截然不同、擅長龐克搖滾的楊大正邀歌。

「我開始當歌手的時候，身邊工作人員都比我大十幾歲，他們都會跟我說：『我相信你做得到！』不知不覺我就被這句話洗腦，覺得做不到就是該死，每次表演都會檢討自己做得好不好。演戲反倒放鬆，因為我是在經歷角色的生活，生活就會有喜怒哀樂，妳不會檢討想自然的喜怒哀樂，現實生活也是。」

出道超過25年，孫淑媚終於體會，表演的意義遠不只是追求別人肯定，學著誠實傾聽內心真實感受的她，也逐漸找到與自己和諧共處的方式。

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