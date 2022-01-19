Outlet開幕後我被台灣人嚇到 三井插旗北中南連新光三越都得跟進 為何這家日商重押台灣？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

即使疫情侵襲下，Outlet比起百貨更重體驗感，受疫情影響更劇的情況下，全台主要Outlet營收已經逼近300億元大關，這塊幾乎是憑空激發出來的「新消費力」，讓全台百貨王新光三越都不得不跨界搶食，足見Outlet的爆發力。

但早在新光三越之前，有人更早看準趨勢，加碼投資，2月的台南店開幕，就完成北、中、南遍地插旗，估計2022年的全台營收，可能占台灣Outlet產業的一半以上。

這家台灣Outlet天王，就是來自日本的「三井Outlet」。

三井豪言「繼續拓點台灣」

LaLaport將進駐，成零售業新天王

「台灣市場好大，只要有好的機會，我們還會一路拓點。」台灣三井不動產董事長下町一朗臉上滿是笑容，樂觀地喊出。

不多說，三井不動產直接用行動證明。去年12月，台中港三井Outlet二期才正式開幕，多增加了50個品牌，讓逛街的人買得更盡興。接著，今年元宵節後、2月16日起，全新的台南三井Outlet就要開始試營運，2月25日正式開幕。這是三井自林口Outlet、台中港Outlet後，第一次跨足南台灣，未演先轟動，目前網路上已經引起一片期待的討論聲浪。

另外，林口三井Outlet第二期也已經動工中，預計後年完工，屆時將成為北台灣最大的商場。

不只Outlet，三井還另有一個形式的商場名為「LaLaport」，與Outlet略有不同，是包括購物、餐飲、娛樂一站式的體驗，今年底第一家LaLaport將在台中車站後站開幕，緊接著，北台灣將在南港的軟體經貿園區，南部則在高雄鳳山，同樣是北中南遍地開花。

「我來台灣六年，發現很多台灣人喜歡開口說：『台灣市場很小。』但我們看到的完全不是這樣！」下町一朗一開口就語出驚人，跌破眾人眼鏡。

時間回到2016年10月，三井在台灣的第一家Outlet選擇在新北林口落腳，「說實話，沒想到會這麼成功。」林口Outlet開幕當年，三井營運就開紅盤，讓三井確認「郊區」的開發是可行的，才有了後續一連串的投資。

拆解市場，善用「聚客力」

滿足台灣人用餐、購物一站式行程

「林口、台中港開幕後，我被台灣人嚇到了，因為台灣人太愛吃了。」儘管帶著日本經驗來台，但一到台灣，台日之間的消費模式大不相同，讓下町一朗大開眼界，而且，三井Outlet立刻接地氣，因應台灣市場做出改變。

下町說，「外食」對日本人而言是很奢侈的消費，因此，三井一開始對台灣Outlet的餐飲比率及客單價的訂定，一直很掙扎，開業前夕，甚至三井公司內部的台灣員工、日本員工，對此還出現很大的爭執。

但最後，「我聽台灣員工的！」下町說，三井把餐飲比率一舉拉高到3成，是Outlet同業將近1倍的比率，美食街的客單價拉高到250元，甚至300元以上，也比一般百貨還高出至少2成，沒想到，台灣消費者接受度還很高。

「飯一吃，停留時間一口氣延長到3到4小時，停留時間愈長，消費力當然愈高。」下町觀察到，因為台灣人的「好吃」，讓平均停留在Outlet的時間，硬是比日本人多出2小時以上。

財團法人商業發展研究院人工智慧服務綜合研究所所長范慧宜說，儘管三井不是台灣第一家Outlet，當然也不是唯一，但它的品牌形象塑造很深刻，現在台灣只要提到Outlet，幾乎直接聯想到三井，這就是領導品牌的定義。

但三井對台的企圖心不僅如此，今年下半年第一家複合式商場LaLaport，將在距離台中車站後站步行只要6分鐘的「台糖湖濱生態園區」開幕，這個商場不再是販售過季打折商品，而是以當季的正櫃商品為主。緊接著，台北南港、高雄鳳山的LaLaport將在三年內陸續開幕，三井未來在台灣零售業的新天王地位，幾乎已經可以描繪得出來。

在下町眼中，比起日本，台灣人更親切可愛，台灣人則回報以三井Outlet每年上百億元的亮眼營收，這個數字，今年因新賣場的陸續開出，預估還會快速累進上升，這已經超脫「台日友好」的分際，三井不動產正以細膩的服務，嶄新的市場定位，快速攻陷台灣消費者的荷包。

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