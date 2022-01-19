升息讓金融股變身飆股 分析師卻「不建議」買富邦金與國泰金？

【文．張家麒】

2022年在可預期升息環境的前提下，對於金融股是相對有利的。近期外資頻頻大買金融股，讓存股族手上許多不動如山金融股都成了「飆股」！

在一片歡欣鼓舞之際，啟發投顧副總經理李永年卻不建議購買壽險類股的富邦金（2881）與國泰金（2882），原因其實就出在「通膨」恐影響景氣，讓股市承受不小的壓力！

李永年於YouTube頻道《理財不能等》中分享升息大環境下，金融股投資建議如下：

李永年指，去年（2021）金融業大部分都賺得滿坑滿谷，盈餘創歷史新高，如果攤開來看金融股，尤其是壽險股類的，本益比都非常的低、殖利率非常的高！

但到了2022年就不建議去買壽險股，李永年表示，因為去年（2021）跟前年（2020），像是國泰金（2882）賺10幾塊、富邦金（2881）也賺10幾塊，它們的盈餘之所以會那麼高，是因為投資了海內外股市，譬如：美國跟台灣的股市，這兩年漲幅是最大的，因此才賺大錢！

問題就來，從今年（2022）開始，聯準會、甚至包括全球各地的央行，都將開始緊縮資金，那第一個受害的就是股市！

如果通膨有控制不住，經濟景氣拉不起來，又假設景氣拉起來了，但因為通膨太嚴重，把經濟景氣的成果吃掉了，如此對股市恐更不利。

現在開始資金已經被縮減，所以股市就會掉下來！「資金就好像水一樣，股市好像船一樣，水漲船高，反之，水退船就低了嘛！」

那要用什麼來撐著股市呢？就要靠景氣來撐，這一些壽險股，去年跟前年賺了很多錢，今年就沒有辦法在實現了！就算把通膨打下來，對於股市來講，還是會有一些「壓力」。

那麼什麼樣的股票可以存呢？

以私人銀行為主的金控！為什麼要私人銀行呢？因為公立銀行肩負著執行政策的使命，所以它會被強迫必須要接受貸款的請求！

曾經聽一位朋友說，去私人銀行貸款紓困方案，承辦員告知他因為手續繁雜，請他去隔壁的公立銀行，還解釋因為背負著政府的政策壓力，只要信用沒有問題，就會立刻放款，而且利息也比較低、比較划得來！

公立銀行接了一大堆紓困方案的貸款，已經兩年過去了，未來恐怖要面臨「呆帳」的問題，所以私人銀行的股票，可能會比較好一點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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