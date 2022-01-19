LINE群洗腦600人「喝消毒水抗病毒」 媽機警科普卻讓他氣到發抖

【文．林依榕】

桃園群聚連環爆，再度喚起國人防疫意識，卻有人趁機散播假訊息，宣稱喝下稀釋的CDS（二氧化氯水溶液的簡稱），就可以抵抗病毒保命，甚至能夠減緩疫苗副作用。一名網友表示，自己的父母莫名其妙被騙進一個LINE群組，裡頭600名成員被騙的每天狂喝消毒水，讓他相當震驚呼籲大家要多關心家中長輩，避免再有人受騙。

毒理醫學專家招名威則表示，喝二氧化氯抗病毒是無稽之談，你喝的「其實就是游泳池的水」，天天喝最後消化系統都會出問題。

一名網友在「巴哈姆特」論壇發文，表示「這世界有人在教大家喝二氧化氯的稀溶液當萬能藥，治百病跟癌症」，會這樣說是因為他的媽媽上週突然詢問「2個氧1個氯可以是什麼？」

他以為媽媽是想要購買防疫物資，所以不假思索的回答「漂白水、消毒水原料」，不料媽媽卻表示「XXX，稀釋叫我們喝，說解疫苗的毒，說是疫苗裡面有石墨稀」，他本來還不以為意的調侃「幹嘛？貴死了，是打了疫苗你的皮膚可以變手機螢幕嗎？」

原先還慶幸媽媽很機警，看到奇怪訊息會先詢問家人避免掉入陷阱，結果媽媽秒回「怎麼辦？我喝了耶！」讓他大感震驚，解釋二氧化氯是一種殺菌消毒劑，只能用來消毒器具、設備，不可以直接接觸皮膚，更不可以食用，要媽媽趕緊多喝水把毒素排掉。

不僅如此，媽媽後來還貼出一堆群組裡的資訊，呼籲LINE群組裡的600名成員，不要打疫苗和PCR，佯稱PCR是疫苗集團用來欺騙人民的工具，而CDS（二氧化氯）才是保命以及保健品。

原PO越看越氣，「居然有人利用普遍大眾不知道的這些知識來騙人，以達到自己的某種利益，重點是他附上的購買網頁，還有一大堆資訊告訴你有毒，哭啊...還有600多個人花20鎂（約台幣550元）買消毒水來喝。」呼籲大家多關心家中長輩，避免有人掉入消毒水騙局，每天喝消毒水而不自知。

對此，毒理醫學專家招名威表示，喝二氧化氯對抗病毒、降低疫苗副作用根本是無稽之談，雖然喝一兩口對身體傷害不大，可是天天喝、拿來漱口，會傷害食道造成口腔皮膚潰爛，最後消化系統就會產生問題，「因為這就是游泳池的水。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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