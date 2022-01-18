台積電股價創一年新高 還能繼續持有嗎？死抱好幾年的長期股東這麼建議

【文．林宏文】

延續第四季法說繳出漂亮成績及業績展望下，台積電股價今（17）日一開盤就達685元，突破一年來的高點679元。台積電大漲，不只對台灣資本市場有重大意義，對於全世界的科技電子業，不論是從基本面、資金面來說，也都提醒了重要的演變方向，值得進一步分析。

首先，台積電的營收、獲利、技術突破、接單情況、業績展望、資本支出等數字，都出現超乎預期的數字，靠著這些基本面的實績，成為投資人願意買進的最大理由。

台積電大漲後，有幾個現象與數字值得注意。由於台積電在美股及台股都掛牌，而美股ADR又持續保持超過一成以上的溢價，上周五（1/14）台積電美股ADR率先突破一年高點140.05美元，台股則是今天才突破高點。

由於美台兩地股價不同，以此計算市值也會得出不同結果。以上周五美股ADR收盤價來算，台積電市值已達7291億美元，這個數字已超越輝達（6735億美元）及波克夏（7209億美元），成為全球第8大市值企業，但若以台股收盤價計算，市值則是6308億美元，但仍是排名全球第11大市值的企業。

不論市值是6308億或7291億美元，台積電這個成就都已大大超越台灣企業的天花板。其實上，台灣一年GDP是6700億美元，但台積電一家公司的市值就已超越，若拿台積電市值對比台股全部2.2兆美元的市值，台積電一家公司就占了三成以上，「護國神山」及「一個人的武林」等稱號，絕對不是蓋的。

更驚人的是，台積電今年資本支出400至440億美元，大約是新台幣1.1兆元至1.2兆元，對比台灣111年度的政府歲入2.239兆元，歲出2.261兆元，台積電一家公司就已達政府預算的一半左右。

聯準會鷹派抬頭 資金將轉進業績成長股

拿台灣與南韓對比，南韓人口5178萬，是台灣的兩倍以上，因此GDP向來比台灣大很多，但近來台股資本市場快速竄升，加權指數去年大漲23.6%，但南韓只上漲3.63%，台股整體市值2.2兆美元，排名全球第8，已明顯超越南韓的全球第16位，關鍵原因也是台積電市值大漲，並超越南韓最大企業三星的市值4302億美元五成以上。

另外，今年元月至今，外資開始買超台股，主要也是大力加碼台積電，一甩過去兩年大幅賣超台股的情況。過去幾年，MSCI調降台股權重，增加港股及陸股權重，外資也跟著賣台灣股票，首當其衝的就是權值王台積電，但如今外資看苗頭不對，以績效為重，重新加碼台積電，不知道MSCI會如何回應？有實力打臉國際機構的公司，恐怕也只有台積電才做得到。

其次，台積電股價突破一年來的高點，代表的是全球資金正在移轉，尤其是在聯準會（FED）展現升息決心下，股市將從虛幻、做夢及高本益比的股票，轉進到的實質、有業績且持續成長的股票。

其實，不管科技再日新月異，新應用持續不斷崛起，但半導體晶片永遠是實現各種夢想的基礎工程，台積電是全球晶片的龍頭大廠，所有築夢的創業家，從自駕車、AI、太空衛星、元宇宙到NFT等，都需要台積電的晶片才能圓夢。

但是，如今FED鷹派抬頭，資金即將收回去，游資不再充斥的環境中，那些太過虛幻的公司開始面臨修正，這是為何女股神伍德的方舟基金去年大跌，旗下許多新經濟股至少都大跌五成以上，但巴菲特的波克夏再創新高，而不斷繳出漂亮成績的台積電，如今也重回投資人的懷抱。這種股市資金的移轉及生態的劇變，原因都相當類似。

講到這裡，不免想到2021年底最後一天，我去參加一個SweeperDAO的年終party的心情。

那天的會場位於室外，低溫又下一點毛毛雨，身旁感受到的都是即將倒數跨年的興奮心情。會場中投影出好幾片電視牆，打出近來最火紅的NFT，場內還有許多網紅美女展現妖嬈身態，衣香鬢影、香檳美酒，但大部分都是我不熟悉的年輕人。

我是抱著朝聖與學習的心情去的，許多新鮮的專有名詞，也都是第一次聽到，在那個場合中，我這位中年大叔顯得有點多餘，也完全插不上嘴，當記者快三十年，卻連個問題都問不出來。

虛擬寶物小心泡沫 不如買點實質資產

每一位上台介紹自己的創業家，都開心地舉杯慶祝一年來的豐收，因為每個人都順利募資數百萬至數千萬美元，每個人口袋中都擁有好幾個火紅的NFT，例如無聊猿等，大家談著現在已漲到多少錢，聽得我好生羡慕。

在那個低溫只有14度的戶外場合，大家都在歡喜倒數跨年的氛圍中，我真地感受到一股寒意，因為我死抱了好幾年的台積電，一年來幾乎沒有表現，股價在去年元月達到679元後，就沒有超越過，真的很像大摩在去年6月的報告說的，投資台積電會變成「死錢」。

我把每個年輕人口中說的NFT，例如擁有好幾十隻無聊猿NFT的人，一隻五百萬元乘上他擁有的總數，嚇到差一點翻過去，跟這些年紀差不多是我兒子的年輕人比起來，我只覺得自己像個窮光蛋，對於這些勇於創業的年輕人，我的內心充滿了敬意。

我一向支持創新創業，對於比特幣、區塊鏈、NFT等這些新東西，我也從來是抱著欣賞大過批判的態度，但那一天晚上的經驗，不免讓我覺得，這個夢還可以走多遠？到底泡沬何時會破？

經歷過2000年及2008年兩次泡沬破滅的洗禮，總是讓我時時保持戒慎恐懼的心情，即使房價還在飆漲，但此刻我還是想奉勸手中太多虛擬寶物的朋友，多少賣一些換成房地產，也許會比較實際一點。在這個資金即將退潮的年代，誰沒有穿泳衣，應該很快就可以見真章了，至於擁有台積電的投資人，就像我一樣繼續抱著它吧，應該不會讓你太失望吧！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

市場資金氾濫、上市櫃公司基本面良好，台股可望持續向上攻堅…..但這2個不利因素要注意

台積電奔688元新天價！ 為何這投資大師告訴謝金河 電動車、PCB及儲電設備 可望使2022年台股再攻高？

台積電重奪半導體王寶座！躍升全球市值第八大 超車輝達，連巴菲特公司都被甩在後頭

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】