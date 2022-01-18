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台積電奔688元新天價！投資大師：電動車、PCB及儲電設備 可望使2022年台股再攻高

聯合新聞網 / 今周刊
圖／今周刊攝影團隊
圖／今周刊攝影團隊

【文．劉煥彥】

台積電（2330）持續攻高，今（17）日盤中最高翻揚至688元新天價，並一度拉抬台股指數站上18500點。

財信傳媒董事長謝金河認為，上周台積電的法說會成果可以用「安心」兩個字形容，因為台積電對台灣「穩定磐石的效果，已經發揮到極致」，包括以目前規模來說，台積電上季能拿出52%毛利率已經很不容易。

呂張投資團隊總監呂宗耀則認為，從產業分析的角度來看，目前台股指數其實不貴，因為在台積電供應鏈之外，台灣擁有強大的電動車供應鏈、世界一流的印刷電路板（PCB）產業，加上正開始起飛、可望獲得強大政策支援的儲電、儲能產業，都可望使台股再上一層樓。

PC+NB+半導體總產值1.1兆美元　電動車產業高達4兆美元

呂宗耀在15日播出的「老謝看世界」節目分析，台灣PC與NB產業的年產值約2000億美元，智慧手機產業的年產值約4000億美元，半導體產業約5300億美元，這三塊合計約1兆1000億美元。

「疫情前（全球）電動車一年銷量9800萬輛，若每輛賣4萬美元，電動車產業一年產值高達4兆美元！」

「電子零件在傳統汽車只有佔11%，佔電動車72%，（電子零件）這一塊全世界哪個國家可以贏過台灣？而且是從零開始，沒有人先佔地盤？」

呂宗耀：台股價值已非巴菲特指標所能衡量

呂宗耀也以市場上使用的巴菲特指標說明，巴菲特指標是從國民生產毛額（GDP）出發，認定若每位國民的生產力是1元，股票就值1元。以台灣GDP總值約6000億美元來看，「台股只值6000億美元嗎？」

「現在台股上市櫃公司的總市值是2.2兆美元，除以6000億美元的GDP，是三倍多，那這樣台股很貴嗎？不貴，這就是個（電動車創造出來的）夢境。」

「像謝董事長（謝金河）講的（電動車）是夢境，夢境只要能實現，（台股）就不能用巴菲特指標（衡量），只能當參考。」

圖／老謝看世界節目截圖
圖／老謝看世界節目截圖

台灣PCB產業市值　全球最大

呂宗耀也分析了台灣PCB產業的實力，「PCB產業市值是1.1兆台幣，全世界最大，HDI板（高密度連接板）是在高功率傳輸時，一定要用的。」

「資料中心（data center）的伺服器愈來愈多時，板子愈做愈小，誰的PCB板能堆疊到30、40、50、60層，誰能愈做愈高、愈做愈細，那就一定受益。」

儲能這一塊　「絕對是政府非常支持的方向」

他也提到，目前全球已有150個國家宣布要在2050年達到淨零碳排，「那很簡單，每個國家都要儲電設備，從企業、公司到家裡（都要）。」

「所以儲能這一塊，台灣都還沒有啟蒙，這樣的產業在台灣，絕對是政府非常支持的方向，這樣就夠（投資人）2022、2023年的思考。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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