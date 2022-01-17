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巴菲特手握「這檔」股票 獲利千億美元 謝金河：價值投資恐成今年的主題曲

聯合新聞網 / 今周刊
股神巴菲特。（美聯社）
股神巴菲特。（美聯社）

【文．謝金河】

華爾街兩個最具知名度的股神，一個是九旬老翁巴菲特，一個是新崛起的女股神ARK的操盤手Cathie Wood，今年操作績效出現完全不一樣的變化，巴菲特手上的蘋果股價不斷上漲，市值一度逾三兆美元，單是帳上就出現逾1200億美元的獲利，加上美國銀行，美國運通等核心持股，巴菲特的柏克夏A股股價從去年底迄今，股價累積上漲近4成，今年以來，柏克夏A股漲到485379美元，市值7232.45億美元，略輸給台積電Adr，全球排行第九。

巴菲特手握幾檔核心持股，動也不動，如今帳面數字相當可觀。

反觀，新崛起的女股神Cathie Wood，除了在2020年疫情初起，她大押Zoom 、Palantier、Ruko、Peloton、Robinhood等市場炒作的題材股，隨著投機炒作，股價大漲一波，ARKK在2020年股價從50.05大漲到124.49美元，創下148.7%的超大漲幅，成為美國投資人追逐的標的，Cathie Wood也成了台灣人稱的木頭姐，喊水會結凍。

Cathie Wood在順風的時候，喊價都很驚人，像是她喊比特幣目標價上看25萬美元，她認為題材股、成長股才是股市唯一的價值，但去年她的核心持股大多數腰斬，還有不少重跌五至七成的。ARKK的股價從159.7跌到77.53美元，她的ETF股價已腰斬，今年元月以來，ARKK股價居然重跌18%，可以用慘烈來形容。

這兩位股神投資理念完全不同，一個以價值投資為核心，一個追逐市場熱門題材，在投機炒作的熱潮中，題材炒作可能勝出，但潮水退潮才知道誰沒有穿褲子？這個時候堅持價值投資的人，可能是贏家。

進入2022，美國聯準會縮表，升息可能是主題，如果以美國10年債殖利率1.8%為標竿，很多科技股殖利率不到1.8%的，最近回檔修正都很激烈，像Nvidia只有0.6%，台灣的矽力殖利率只有0.27%，最近跌幅都很深重。我在進入2022年在今周刊的第一篇文章「金融股是今年一定要有的投資組合」！這一週來漲幅不小。

未來大家必須把殖利率放在心上，沒有營業額，沒有EPS的公司，股價靠著解盲炒到二，三百元，或者是只有一個元宇宙的話題，股價炒了好幾倍，這種瘋狂炒作股，最後一定有後座力！男女股神的不同際遇，給大家一個思考的方向！

本文授權自今周刊，原文見此

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