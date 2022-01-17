疫情拉警報防Omicron上身 日媒調查：日本人打死不摸的「10個地方」

【文．翁申霖 整理】

變種病毒Omicron肆虐，全球新冠（COVID-19）疫情再度升溫，要防止病毒上身，除了接種疫苗之外，透過平時的生活習慣也能保護自己。

有日本節目便訪調國內民眾，平時生活中最不會去觸摸哪裡以防堵病毒，為此整理出10個地方，結果第一名竟是天天都會觸碰的「門把」！

根據日本新聞節目《とくダネ！》調查，其採訪了國內500名、20～70歲的民眾，訪問他們「生活中最害怕觸碰到哪個地方？」

訪調資料顯示，日本人生活中盡可能地避免觸摸的10個地方，包括自動販賣機的按鈕、公共運輸工具的扶手吊環、錢（鈔票或硬幣）、觸碰式螢幕、超市購物籃、超市手推車、廁所水龍頭、扶手、電梯按鈕，以及門把。

值得注意的是，這10個避免觸碰的地方中，位列第一名的正是「門把」，據調查結果顯示，無論是家門、公司門或商店門，在疫情底下，大家都有各種不同的開門方式，其中就包含隔著紙巾、隔著手套，或是直接用腳把門踢開等，盡量避免自己的手去接觸到門把，以免沾染到新冠病毒。

同時，《とくダネ！》也提醒，酒精消毒瓶的「按壓頭」也是容易佈滿細菌的地方，因其在消毒前就會碰觸到，因此要盡可能地避免碰到，或反用消毒液擦拭頂部，並將手部消毒乾淨。

本文授權自今周刊，原文見此。

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