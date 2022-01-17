快訊

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

明新科大染疫女學生室友也確診 衛生局持續在校內採檢

疫情拉警報防Omicron上身 日媒調查：日本人打死不摸的「10個地方」

聯合新聞網 / 今周刊
變種病毒Omicron肆虐，全球新冠（COVID-19）疫情再度升溫，要防止病毒上身，除了接種疫苗之外，透過平時的生活習慣也能保護自己。圖／ingimage
變種病毒Omicron肆虐，全球新冠（COVID-19）疫情再度升溫，要防止病毒上身，除了接種疫苗之外，透過平時的生活習慣也能保護自己。圖／ingimage

【文．翁申霖 整理】

變種病毒Omicron肆虐，全球新冠（COVID-19）疫情再度升溫，要防止病毒上身，除了接種疫苗之外，透過平時的生活習慣也能保護自己。

有日本節目便訪調國內民眾，平時生活中最不會去觸摸哪裡以防堵病毒，為此整理出10個地方，結果第一名竟是天天都會觸碰的「門把」！

根據日本新聞節目《とくダネ！》調查，其採訪了國內500名、20～70歲的民眾，訪問他們「生活中最害怕觸碰到哪個地方？」

訪調資料顯示，日本人生活中盡可能地避免觸摸的10個地方，包括自動販賣機的按鈕、公共運輸工具的扶手吊環、錢（鈔票或硬幣）、觸碰式螢幕、超市購物籃、超市手推車、廁所水龍頭、扶手、電梯按鈕，以及門把。

值得注意的是，這10個避免觸碰的地方中，位列第一名的正是「門把」，據調查結果顯示，無論是家門、公司門或商店門，在疫情底下，大家都有各種不同的開門方式，其中就包含隔著紙巾、隔著手套，或是直接用腳把門踢開等，盡量避免自己的手去接觸到門把，以免沾染到新冠病毒。

同時，《とくダネ！》也提醒，酒精消毒瓶的「按壓頭」也是容易佈滿細菌的地方，因其在消毒前就會碰觸到，因此要盡可能地避免碰到，或反用消毒液擦拭頂部，並將手部消毒乾淨。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

確診Omicron「跟感冒一樣」台灣人免驚？4理由告訴你，這個想法有多危險！

打第三劑不如得Omicron？ 沈富雄：明顯已「流感化」的病毒，染疫才能誘發細胞性免疫力

味覺與嗅覺喪失成過去式？　英研究：8成Omicron患者出現這症狀

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

巴菲特手握「這檔」股票 獲利千億美元 謝金河：價值投資恐成今年的主題曲

華爾街兩個最具知名度的股神，一個是九旬老翁巴菲特，一個是新崛起的女股神ARK的操盤手Cathie Wood，今年操作績效出現完全不一樣的變化，巴菲特手上的蘋果股價不斷上漲，市值一度逾三兆美元，單是帳上就出現逾1200億美元的獲利，加上美國銀行，美國運通等核心持股，巴菲特的柏克夏A股股價從去年底迄今，股價累積上漲近4成，今年以來，柏克夏A股漲到485379美元，市值7232.45億美元，略輸給台積電Adr，全球排行第九。

疫情拉警報防Omicron上身 日媒調查：日本人打死不摸的「10個地方」

變種病毒Omicron肆虐，全球新冠（COVID-19）疫情再度升溫，要防止病毒上身，除了接種疫苗之外，透過平時的生活習慣也能保護自己。

每月給妳7萬家用 一毛都沒存下來？主播看好友體悟：世上不會背叛你的只有自己

婚後生活不如單身輕鬆，如果有小孩之後，家中的開銷又會變得更大，在財務管理上確實沒那麼容易；不過，如果先生願意把每個月的薪水全部交給太太管理，許多人或許會覺得「很好啊！」但事實上則不然，有主播形容，此種行徑如同「美麗的陷阱」。

確診Omicron「跟感冒一樣」台灣人免驚？4理由告訴你 這個想法有多危險

日前1名旅居荷蘭的台灣人，在網路上發文，稱確診Omicron「跟感冒沒兩樣」，荷蘭每天確診人數破萬，當地居民一樣活得很好，「台灣在怕啥？」

該選00900、00893或投信新推ETF？人氣直播主教「3招」找出適合自己的贏家

近年ETF的成交量與受益人數快速攀升，愈來愈多各類ETF也陸續問世。 如何跟上這波台股新風潮？專家提出幾個檢視的方法，幫你挑到真正適合的投資工具。

金控股飆起來...2021年大賺5806億創新高！15家金控股EPS排名出爐

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。