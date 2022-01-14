每月給妳7萬家用 一毛都沒存下來？主播看好友體悟：世上不會背叛你的只有自己

【文 翁申霖 整理】

婚後生活不如單身輕鬆，如果有小孩之後，家中的開銷又會變得更大，在財務管理上確實沒那麼容易；不過，如果先生願意把每個月的薪水全部交給太太管理，許多人或許會覺得「很好啊！」但事實上則不然，有主播形容，此種行徑如同「美麗的陷阱」。

東森財經主播劉芯彤日前在Facebook分享，看到身邊好友的婚後經歷，讓她非常有感。劉芯彤表示，自己有個好友從結婚、生下孩子後，便成為一個全職家庭主婦，在家專心帶孩子和負責家務，家中開銷全仰賴老公的薪水，每月一到領薪日，先生就會把薪水7萬全數交給太太，自己則領1萬元的零用錢。

當太太身為一個家的「財務總管」，或許有人會說「嫁到這樣的先生真好，還會交出薪水來」，事實上卻不如外界想像中美好。這名人妻向劉芯彤訴苦道，「XX上次問我，為什麼他每個月交給我7萬，我卻一毛錢都存不下來？」對此，劉芯彤認為，先生上繳薪水本身就是個美麗個陷阱，為什麼？

「因為7萬，扣除零用錢1萬、另外還有房貸2萬、車貸1萬、水電瓦斯管理費、上網費、有線電視費大約1萬，而孩子不滿1歲，還在喝奶的年紀，以及老公同事、同學結婚的紅包錢，若不是女方娘家每個月塞錢，這份薪水根本無法支應一個家的開銷。」

達志

劉芯彤更直言，「有些男人很奇怪，都會以為自己的錢很大、很好花用」，卻不曾算過一個家庭的開銷會有多大，「只覺得自己繳出薪水就是個大恩惠」，不夠花還會反過來把責任推給管錢的太太。

從好友身上學到經驗後，劉芯彤婚後和先生協議，除了每個月大筆的房貸是一人一半之外，其他費用都是各自管理。

她建議，這個年代，千萬不要覺得老公上繳薪資是好事，必須事先衡量，算一算上繳的薪水是否足夠所有開銷，「如果盤算之後差不多打平，那真的不要搶著做財務大臣，以免哪天財務赤字，還會被唸理財觀念不佳，被質疑是不是亂花了錢，那可就傷了夫妻感情！」最後，劉芯彤提醒，女人不管怎樣，都需要有一份工作，「因為這世上不會背叛你的，只有你自己」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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