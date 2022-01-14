確診Omicron「跟感冒一樣」台灣人免驚？4理由告訴你 這個想法有多危險

【文 林信男】

日前1名旅居荷蘭的台灣人，在網路上發文，稱確診Omicron「跟感冒沒兩樣」，荷蘭每天確診人數破萬，當地居民一樣活得很好，「台灣在怕啥？」

該文一出，立刻引發熱烈討論，對於感染Omicron的風險，各方意見不一，國外甚至出現「靠感染Omicron獲得免疫力」的說法；對此，醫學專家認為，基於以下4個理由，把Omicron視為重感冒、靠染疫獲得免疫力等觀念，都很危險，猶如「玩炸藥」。

一、別將Omicron視為重感冒

西北大學費恩柏格醫學院執行長墨菲（Robert Murphy）在接受CNN採訪時表示，即使是症狀相對輕微的Omicron患者，也有許多人出現發燒、身體疼痛、淋巴結腫大、喉嚨痛等情形，會讓身體連續數日處於虛弱狀態，「人們談論Omicron，就像重感冒一樣，但Omicron不是重感冒，而是會危及生命的疾病。」

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特（Paul Offit）指出，與Delta變異株相比，感染Omicron的患者，住院、重症的機率，確實較小，但這不代表Omicron不是嚴重疾病，「（感染Omicron）你的死亡率並非零」。

二、不可輕忽長期後遺症

在新冠肺炎輕症患者中，許多人都出現失去嗅覺的症狀，其中有80%左右的人，大約會在1個月後恢復，但其餘患者，即使花上半年、甚至更長時間，仍無法使嗅覺復原。

除了嗅覺喪失之外，包括呼吸急促、疲倦、發燒、頭暈、腦霧（brain fog）、腹瀉、心悸、肌肉疼痛，以及睡眠障礙等，都是新冠肺炎可能造成的長期後遺症。奧菲特說，醫學界仍在試圖釐清這些長期後遺症，他奉勸有「靠感染Omicron獲得免疫力」想法的人，千萬別冒險感染新冠病毒。

三、兒童、青少年染疫率攀升

以美國為例，在符合新冠肺炎疫苗接種條件的12至17歲青少年中，已有約54%，接種了2劑疫苗；但5至11歲的兒童當中，僅23%接種了第1劑疫苗。

由上述數據可推論，諸如不戴口罩、不遵守社交距離、群聚等可能感染Omicron的行徑，都有機會使兒童、青少年的染疫風險，隨之攀升。美國1月6日的統計資料顯示，當周確診新冠肺炎的兒童病例，多達58萬例，較前一周暴增了78%。

四、醫療體系負擔有增無減

「刻意感染新冠病毒變異株，只會使疫情大流行持續延燒，並對醫療體系造成壓力。」墨菲強調。

美國衛生及公共服務部（HHS）數據顯示，由於Omicron導致染疫人數大幅增加，在回報病床使用率的5000多家醫院中，有將近4分之1，正面臨嚴重的人力短缺，且此一比率，已創下疫情大流行以來新高。

令人擔憂的是，隨著第一線醫療人員陸續出現染疫、隔離等情形，醫護人力不足的現象，恐怕只會更嚴重。

本文授權自今周刊，原文見此。

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