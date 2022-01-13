該選00900、00893或投信新推ETF？人氣直播主教「3招」找出適合自己的贏家

【文．唐祖貽】

近年ETF的成交量與受益人數快速攀升，愈來愈多各類ETF也陸續問世。

如何跟上這波台股新風潮？專家提出幾個檢視的方法，幫你挑到真正適合的投資工具。

指數股票型基金（ETF）由於具有分散投資、免選股、股價低等特色，成為台股近兩年的多頭行情中，最受歡迎的交易工具。

目前國內發行的ETF，依追蹤標的大致可分為大盤指數型、產業型與存股型3類，後兩者成為近年業者積極募集的類型。光是2021年，國內就有12檔ETF掛牌，都是屬於後兩類，其中，國泰智能電動車（00893）募集時直逼3百億元，富邦特選高股息三十（00900）也超過150億元。才剛進入2022年，又有3檔連結海外的產業型ETF展開募集。

3步驟檢視ETF是否安全

面對這股全民瘋ETF的浪潮，投資人該如何因應？知名的8年級財經直播主游庭皓指出，投資人在申購或買進ETF前，可透過以下方式檢視這檔ETF適不適合投資。

首先是「檢視該ETF所追蹤指數的績效」。每一檔ETF都有其追蹤的指數，買進或申購前，最好先觀察該指數過往或回測的績效表現，雖然「過去績效不代表未來」，而且看起來績效都不錯，但如果該指數已成立多年、且績效都能穩定成長，未來繼續保持成長的機率也較高；而若以往績效平平、近兩年才大幅飆高，則可能是拜這兩年全球股市多頭之賜，未來能不能保持好成績，就得多留意。

其次是「檢視成分股內容與選股方式」。游庭皓指出，在ETF的公開說明書中，都會列出選擇與調整成分股的標準，以及調整的頻率，這在一些強調概念、趨勢、新興的產業型ETF尤其重要。

例如，國泰智能電動車的選股標準，就有「營收50％以上來自電動車產業」。而像近期募集的富邦元宇宙（00903）所追蹤的「Solactive 元宇宙指數」成分股選取方式，則是除了透過市值、流動性及業務篩選外，還使用「ARTIS關鍵字搜尋」，識別在元宇宙領域下高度參與的企業，並計算相關性分數，以分數前30檔編製而成。游庭皓認為，因為元宇宙是新興產業，未來發展較難預估，而成分股的篩選上加入「關鍵字搜尋」作為判斷依據之一，意味未來成分股的變動狀況可能幅度不小，因此這檔ETF或許較適合風險承受度高的投資人。

第三，也是最重要的，就是「與原指數績效的差距」，適用於已上市一段時間的ETF。游庭皓表示，理論上，ETF應該和所追蹤指數的績效亦步亦趨，但事實上，部分以海外股市為主的ETF，績效雖然不錯，卻比追蹤指數差了一截。

例如近年頗受歡迎的統一FANG+（00757），儘管2021年表現亮眼，成立以來也有171％的報酬率，但和原追蹤指數「NYSE FANG+ Index」相比，卻少了將近30個百分點。另一檔近期將配息8％的國泰費城半導體（00830），吸引不少投資人注意，但這檔ETF從上市至2021年底的績效，比起同期費城半導體指數的漲幅亦少一截。

留意影響淨值的隱藏風險

會出現這樣的差異，「內扣費用」或是關鍵，內扣費用包括經理費、保管費、交易成本等。游庭皓提醒，同類型的ETF，國內發行的內扣費用往往比國外發行的高，連結海外的通常比連結國內的高，這些費用都會反映在ETF的淨值，影響績效。

另外，ETF的公開說明書上，若提到「可以從事除現股以外如期貨、選擇權、債券等商品」，通常代表該ETF可能額外增加交易成本，同樣會影響ETF淨值。例如統一FANG+與國泰費城半導體，或許都因從事債券或衍生性商品交易，導致交易成本提高，才會出現績效的誤差。

這些內扣費用的收費標準，都列於公開說明書中，投資人在申購或買進前，可先和同類比較。若公開說明書中已告知以上風險，投資人就要有「ETF績效恐不如追蹤指數」的心理準備。

游庭皓建議，想兼顧「績效成長」與「穩定現金流」，將大部分資金買進並長期持有追蹤大盤指數的ETF，再搭配一部分配息穩定的ETF，就可順利達成，未必要追逐當下看似熱門、其實隱藏風險頗高的產品。

本文授權自今周刊，原文見此。

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