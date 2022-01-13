快訊

老姊妹花疑「忘下車」急跳火車 八旬婦被拖行驚悚畫面曝

桃園一口氣公布「21處足跡」 IKEA、西堤、全聯都上榜

金控股飆起來...2021年大賺5806億創新高！15家金控股EPS排名出爐

聯合新聞網 / 今周刊
圖為中信金總部。（本報系資料庫）
圖為中信金總部。（本報系資料庫）

【文．張家麒】

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

網友於PTT以「110年【金控股】EPS排名（全已公布）」為標題發文，根據「公開資訊觀測站」整理出2021年度15家金控股EPS排名：

1、富邦金（2881） 12.49元

2、國泰金（2882） 10.32元

3、元大金（2885） 2.87元

4、中信金（2891） 2.73元

5、開發金（2883） 2.34元

6、兆豐金（2886） 1.89元

7、新光金（2888） 1.65元

8、台新金（2887） 1.63元

9、玉山金（2884） 1.54元

10、第一金（2892） 1.52元

11、合庫金（5880） 1.51元

12、永豐金（2890） 1.43元

13、華南金 （2880）1.30元

14、國票金（2889）1.30元

15、日盛金 （5820）1.07元

金融股大漲且擁有高達320.7億元的成交量，至去年5月以來的新高，外資昨（11日）買超金額前10名中，更有6檔為金融股，可見金融股在股市是相當的熱門！

網友留言表示，「兆豐金也飆太高」、「2885之前自砍太傷...不然股價不只如此」、「對比元大跟中信，開發金委屈了」、「跟台新比起來，西瓜(新光金)真的甜」。

另外有網友分享，表示自己是「金融奈米戶」（張數不多的意思），會入手金融股是看好穩定配息，操作的方式就是每個月固定買後就放著不管。但近期金融股暴漲，光價差就超過10年配息！讓他煩惱要繼續存嗎、還是可以出清了？

至於金融股的風險何在？今周刊所製作《毛利小姐變有錢》Podcast曾邀請百萬財經部落客「股海老牛」以自身經驗，針對投資人常見五大盲區與困惑進行解答。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

金融股的風險何在？股海老牛：認清投資「五大盲區」 高殖利率股「這樣買」就能抱緊緊！

2022存股精選》唯一持有台積電的高股息ETF，00701殖利率6％：台積會漲、金融股會發錢

最新！股海老牛嚴選2022年3檔高利抱緊股：殖利率最高9.8％，連續29年配發股利

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

該選00900、00893或投信新推ETF？人氣直播主教「3招」找出適合自己的贏家

近年ETF的成交量與受益人數快速攀升，愈來愈多各類ETF也陸續問世。 如何跟上這波台股新風潮？專家提出幾個檢視的方法，幫你挑到真正適合的投資工具。

金控股飆起來...2021年大賺5806億創新高！15家金控股EPS排名出爐

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

受夠30年來顏家掌控 大哥們告訴我好想改變 林靜儀60天扳倒顏寬恆 她怎麼做到？

乘著渴望改變的民意浪潮，扳倒地方勢力代表，全程參與一場改寫台灣政治生態的選戰之後，原本直率嗆辣的林靜儀，性格中也多了幾分溫柔。

別以為拋售很快就結束！Fed「鷹起來」讓投資人心驚驚 股市巨震要來了？

「這才剛開始，聯準會（Fed）正在緊縮貨幣政策。認為（股市）拋售會在6個交易日內告終的想法，是錯誤的。」今年以來，受Fed貨幣政策立場「轉鷹」影響，美股標普500指數，累計已下跌逾2%；對此，Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）示警，這波拋售潮，恐怕還沒結束。

台積電吃光綠電場！歐盟碳稅2023年上路 業者建議中小企業這樣做

2021年第26屆聯合國氣候峰會（COP26）首次將「逐步減少化石燃料」寫入官方文本，各國政府與企業也紛紛宣告將積極朝向「淨零碳排」、發展「零碳經濟」為目標。國際大企業包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌、沃爾瑪等近年也陸續宣布減碳計劃，並且要求供應鏈加入採用綠電、減少碳排放。

120元基本心電圖就可抓出未來1~3年死亡機率 長庚、榮總到台大都擁抱AI更能找出心臟危機

第1站／新北．林口長庚紀念醫院 它像死亡筆記本，一秒算出你一年內猝死率 心電圖影像透過AI模型分析，不用1秒鐘，你我未來1到3年、5年，甚至10年內，因心血管疾病猝死風險數字一一現形。這不是虛擬世界的未來想像，而是林口長庚醫院最快於2022年第一季全院落地的超有感人工智慧應用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。