金控股飆起來...2021年大賺5806億創新高！15家金控股EPS排名出爐

【文．張家麒】

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

網友於PTT以「110年【金控股】EPS排名（全已公布）」為標題發文，根據「公開資訊觀測站」整理出2021年度15家金控股EPS排名：

1、富邦金（2881） 12.49元

2、國泰金（2882） 10.32元

3、元大金（2885） 2.87元

4、中信金（2891） 2.73元

5、開發金（2883） 2.34元

6、兆豐金（2886） 1.89元

7、新光金（2888） 1.65元

8、台新金（2887） 1.63元

9、玉山金（2884） 1.54元

10、第一金（2892） 1.52元

11、合庫金（5880） 1.51元

12、永豐金（2890） 1.43元

13、華南金 （2880）1.30元

14、國票金（2889）1.30元

15、日盛金 （5820）1.07元

金融股大漲且擁有高達320.7億元的成交量，至去年5月以來的新高，外資昨（11日）買超金額前10名中，更有6檔為金融股，可見金融股在股市是相當的熱門！

網友留言表示，「兆豐金也飆太高」、「2885之前自砍太傷...不然股價不只如此」、「對比元大跟中信，開發金委屈了」、「跟台新比起來，西瓜(新光金)真的甜」。

另外有網友分享，表示自己是「金融奈米戶」（張數不多的意思），會入手金融股是看好穩定配息，操作的方式就是每個月固定買後就放著不管。但近期金融股暴漲，光價差就超過10年配息！讓他煩惱要繼續存嗎、還是可以出清了？

至於金融股的風險何在？今周刊所製作《毛利小姐變有錢》Podcast曾邀請百萬財經部落客「股海老牛」以自身經驗，針對投資人常見五大盲區與困惑進行解答。

本文授權自今周刊，原文見此。

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