受夠30年來顏家掌控 大哥們告訴我好想改變 林靜儀60天扳倒顏寬恆 她怎麼做到？

【文 / 王海咪】

去年11月接受民進黨徵召投入立委補選以來，林靜儀每天起個大早，在幅員逾250平方公里的台中市第二選區4處拜票。某一天，她照例戴著招牌的白色四爪貓掌手套站上掃街車，從霧峰出發一路開往烏日，一次又一次地向眼前所有看得見的人揮手、鞠躬，請求他們支持代表「溫柔堅定，新中二」的林靜儀。

看似尋常的早晨，因為路邊民眾的反應，而有了截然不同的意義，「好幾位看上去60幾歲的大哥，不斷朝我鞠躬，拜託我一定要選贏，這個畫面我看了好難過，通常都是我們候選人要鞠躬，讓選民給我機會，現在卻反過來……，大哥們告訴我，他們受夠過去2、30年顏家的掌控，好想看到改變。」林靜儀回憶。

使命感〉督促她抗衡勢力，守護鄉親

在那當下，林靜儀又一次告訴自己，一定要用盡力氣，為這些一輩子住在當地的純樸鄉親，創造他們期待的改變。

她沒有辜負自己與鄉親的期望，在1月9日的立委補選中，這位一度淡出政壇的婦產科醫師，拿下88752票，以近8千票差距，擊敗在當地實力雄厚的「顏家少主」、國民黨候選人顏寬恒。

比起深耕台中海線逾30年的顏清標、顏寬恒父子，僅擔任過1屆不分區立委的林靜儀，無論從政資歷或與選區的淵源，都顯得單薄；雖然被提名參選後，獲得總統蔡英文與民進黨黨公職鼎力相助，選戰之初，依舊打得艱苦吃力。

出身醫界的林靜儀，2014年跨足政壇的第一份工作是民進黨婦女部主任，隔年曾一度被徵召參選台中市北屯選區立委，但因禮讓友黨退選，隨後被列入不分區立委名單進入立法院。四年立委任內，林靜儀重視的依舊是她從政前就關注的婦女權利、婚姻平權、醫護人員勞動條件、台灣參與國際組織等議題；2020年總統大選期間還因「支持統一等於叛國」言論，辭去蔡英文發言人職務。

這位渾身散發「進步」氣息、意識形態鮮明的專業人士，站在長年被地方派系牢牢掌控的中二選區，原本就有點突兀；林靜儀自己也清楚，想在地面站上和顏家綿密的「陸軍」抗衡毫無勝算，只能靠拋出議題、塑造形象這類空戰策略，讓在地人用最短時間認識她，理解她與縱橫地方多年的顏家有多麼不同。

然而，即使主打空戰，還是得要有位於地面的補給基地接應，但參選的第一個月，林靜儀光是找地點辦立委補選暨反公投說明會，都困難重重。

打選戰〉靠巧勁、靠冷靜，做出區隔

「顏寬恒在地方上久了，很自然就能和大家一起吃飯聊聊，我們得靠選區的議員朋友幫找地方、一起辦說明會，但有時場地有了，地方鄉、里長也還算支持我，但可能因為顏家施壓，不敢出面找人參加說明會。」林靜儀回憶自己在地面戰被對手全面封鎖的困境。

談到地方勢力，林靜儀的聲音沉了下去，「選到後期，有些幫過我的朋友甚至告訴我，要是我落選，他們的下場會很淒慘，真的，他們就是用『淒慘』兩個字。」

她說，顏家的地方關係盤根錯節，不少生意人的合作案都和顏家牽扯上關係，他們擔心支持林靜儀，工作可能因此受影響；而鄉、里長也擔心，要是出面幫她忙，下次選舉時，顏家可能會基於報復，刻意派人對戰。

選戰前段雖然走得顛簸，卻沒有超出林靜儀的預期，從小讀名校、醫學系畢業後，又在中山醫學大學附設醫院，一路從婦產科主治醫師爬到婦產科主任，一向是靠巧勁、靠冷靜的思惟克服挑戰，「如果我是政治評論者，我會覺得民進黨提名我是有勝算的，因為不論是做事形態、家族背景，我與顏寬恒都在兩個極端，市場區隔明顯。」她分析。

基於強化「市場區隔」考量，在立委任內說話直率、甚至有些嗆辣的林靜儀，有意識地去形塑女性溫柔、乾淨俐落的樣態，核心訴求是帶給選民希望，再把希望轉換成選票，裂解顏家的樁腳系統，並試圖打動原本對政治較冷漠的女性選民。

林靜儀說，各種拜票行程中，最讓她快樂的就是在市場拜票，因為「地方的阿姨、姊姊都非常照顧我，過去好像男性比較關注公眾事務，但這次我看到的是，女性扮演起地方組織的力量。」

在市場拜票時，經常會有地方媽媽上前塞食物給她，提醒她要吃飽、穿暖；還有一次，有位媽媽把她拉到一旁，在耳邊悄悄說，已經替她拉到1百票。「這是阿姨、姊姊們的榮耀感，她們也會鼓勵我，說我們女生是最棒的！」林靜儀說完也笑了起來，一場選戰的洗禮，彷彿真的讓她變溫柔了。

保初心〉堅持做對的事，禁得起考驗

儘管林靜儀成功塑造個人特質，但在專家眼中，這場全國關注的立委補選勝負關鍵，仍在於顏家多年來的行事作為，從未接受過如此高強度的檢驗；選戰期間顏家被爆出的種種疑似特權爭議，又強化了年輕選民對傳統派系政治的厭倦感，進一步以選票支持代表新氣象的林靜儀。

東海大學政治系教授沈有忠分析，這次立委補選的投票率是遠高於預期的5成8，可以解讀為青年返鄉投票與中間選民積極參與，左右了選戰結果。「林靜儀沒有連結、沒有包袱，對中間選民很有吸引力，自主選民的票被催出來，是她能大贏8千票的最主要原因。」

沈有忠進一步分析，林靜儀勝選並不只是個人勝利，更意味政黨政治的強化與地方派系勢力的衰弱，因為這幾年中二選區人口呈正成長，選民結構隨著改變，顏家對外地移居而來的年輕人沒有吸引力，派系動員的能量被減弱了；另一方面，林靜儀最初的空戰雖有拉抬知名度效果，但後期終究還是得靠民進黨品牌加持，「整體來說，政黨的力量還是大於個人。」

「全台灣此刻只有中二區在補選，全國民眾一起檢視我們，對手過去公私不分的行為，現在終於都被看見。」林靜儀不諱言，選舉結果不只是她個人的成功，也代表選民對顏家的不滿。

2020年立委任期屆滿前，林靜儀因為缺乏黨內派系支持，並未再度被列入不分區立委名單。當時的她，一度以為自己短暫的政治生涯將就此終結，在臉書上留下「理解政治上的許多考量和折衝」，重披白袍行醫。沒有意料到，兩年後還有機會以區域立委之姿回歸政壇。

其實，林靜儀上次擔任立委時，並不像她所說的那麼「理解考量和折衝」，她在審查同婚、一例一休等法案時，都曾因為說話太直招致批評，但她不曾退縮，一如林靜儀競選總部主委、交通部前部長林佳龍觀察的，「我可以感受到林醫師在思想上的奔放，她有自己的想法、也有自己的堅持。她決定要去做的事情，就會堅持到底，並且做到最好。」

但是，即將再次重返國會殿堂的她，心態似乎有了轉變。對於未來目標，她低調務實地說，「要與我們地方的6位議員合作，還有之前（基進黨前立委）陳柏惟做到一半的事，我們也要繼續完成。」

在60天的選戰中，握過一雙雙中二選區地方媽媽的手，在林靜儀直率奔放的個性中，增添了多一分的溫暖與柔情。

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