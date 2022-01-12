沒有林學圃的南港輪胎下一步 業餘賽車手女兒接班呼聲高？ 新共主已逐漸浮上枱面

【文 / 梁任瑋】

1月6日，一條意外的消息占據了媒體版面：南港輪胎榮譽董事長林學圃因病驟逝。據悉，林學圃去年11月間就住進台北市仁愛醫院，12月底傳出逝世消息，而南港輪胎直到今年1月6日才在官網公告證實，據了解，過世的消息祕而不宣，推測應是家屬為了安排資產配置。

不到3個月前，林學圃才運籌帷幄取得泰豐輪胎經營權，他操盤、總銷金額達1千億元的南港輪胎舊廠「世界明珠」案，也正興建中。

女兒比兒子活躍 皆居2線

而林學圃生前非常保護家人，儘管在商場上呼風喚雨，但妻子賴秋貴、一雙兒女林俊名、林君穎卻一直隱藏在枱面下。賴秋貴目前未在南港輪胎掛職稱，媒體上也幾乎找不到林俊名、林君穎的蛛絲馬跡。

林俊名的名字首度曝光，是在林學圃夫婦捐助成立的財團法人秋圃文教基金會。根據《今周刊》調查，1997年，林俊名曾擔任秋圃法人代表，不過，事後他卻淡出基金會，目前的法人代表由賴秋貴擔任。

熟知內情人士透露，賴秋貴身為董娘，對外卻非常低調，少主林俊名及林君穎在集團內也都刻意位居2線，不過女兒的身影比兒子來得活躍。

目前為南港輪胎行銷企劃部經理的林君穎，另一個身分是業餘賽車手，曾代表台灣遠赴羅馬尼亞參加專業拉力賽，南港輪胎也曾贊助推廣賽車運動，在以男性為主的賽車界中相當突出，但她身為林學圃女兒一事，卻鮮為人知。

在工作方面，根據南港輪胎去年11月公布的大股東及董事名單，林君穎出任大股東詮曄投資的法人董事，也在持股近兩成的最大股東「南冠輪胎」掛名董事。

此外，林君穎在集團重要關係企業也有角色，她擔任南鴻輪胎監察人，今年1月5日，南鴻將其中一名董事變更為林俊名。至於另一家公司南榮開發，則由林君穎和林俊名掛名董事，而南榮在去年11月29日申請變更董事長為郭林諒，這些人事布局的背後理由不得而知。

然而，南港輪胎目前的股權穩定嗎？

從股權分布來看，截至去年11月底，南港公司派的股權較去年3月更加集中，從54.48％悄悄成長至55.14％，最主要原因，是最大股東南冠輪胎增持了0.66個百分點。此外，林學圃家族的投資公司元瑞開發實業、智凱開發、詮曄投資，及林君穎個人持股比重也相當高（見附表），意味林學圃家族鞏固經營權的態度明確。

另根據12月30日的申報資料，持股1百張以上的股東約占83.25％，加上近5年南港輪胎召開股東會，都沒有徵求過委託書，跡象顯示，南港輪胎的主導權仍穩穩掌握在林家手上。

至於林家兒女是否可能走上接班路？熟知內情人士透露，林俊名本身似乎沒有接班意願，連集團內部都很少人認識他，去年林學圃為了插旗泰豐輪胎和馬家展開大戰時，林俊名曾出席幾次會議場合，但他全程戴口罩且一語不發，不露臉更未透露身分，可見其低調作風。

重整兩大開發案 壯志未酬

該人士說，去年算是林學圃雨過天晴的1年，林曾違反《證交法》遭判刑兩年，2012年入監服刑1年後假釋；2014年回鍋南港輪胎，雖然只擔任榮譽董事長，但仍為領導核心。2020年，林學圃涉及另一起《證交法》案件遭判10月、減為5月確定，台北地檢署預定傳喚他執行；但林向法院聲明異議成功，法院裁定假釋付保護管束。

擺脫官司束縛的林學圃，沒多久就奪下泰豐經營權，而集團更在台北市南港路二段，推出占地近萬坪的土地開發案「世界明珠」，該案於2019年11月動工興建為複合式豪宅、商辦，總銷金額上看千億元，若按照原定時程2023年完工，將成為南港豐厚的業外獲利。

此外，林入主的泰豐，旗下資產中壢廠土地即將採公開標售方式處分，外界推估價值上看130億元。未來這兩大重量級開發案入帳後，南港輪胎是否還有其他土地投資案，備受外界矚目。

林學圃在商場大展拳腳時驟逝，南港輪胎強調營運不受影響，但集團重要人事卻起了變化。1月7日，任職南港輪胎10餘年之久的總經理詹彩雲突然辭任，由上任南港輪胎董事長不到3個月的郭林諒暫代。公司發言人郭美航解釋，詹今年82歲年事已高，考量身體因素才卸下職務。

由於今年南港輪胎將進行董監改選，曾任監察人的林學圃遺孀賴秋貴，近日逐步接手公司業務，外界咸認未來南港輪胎新共主，將由賴秋貴擔綱，而她的重要性，相信自今年改選後就會逐漸明朗。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1308期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE