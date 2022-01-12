別以為拋售很快就結束！Fed「鷹起來」讓投資人心驚驚 股市巨震要來了？

【文．林信男】

「這才剛開始，聯準會（Fed）正在緊縮貨幣政策。認為（股市）拋售會在6個交易日內告終的想法，是錯誤的。」今年以來，受Fed貨幣政策立場「轉鷹」影響，美股標普500指數，累計已下跌逾2%；對此，Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）示警，這波拋售潮，恐怕還沒結束。

布克瓦爾的說法，並非毫無根據，面對居高不下的通膨率，近期市場對於Fed的升息時程、次數，都提出了更「鷹」的預期。

例如，投行高盛估計，高通膨和緊俏的就業市場，可能會讓Fed在2022年升息4次，高於先前預期的3次。摩根大通執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon），也認同Fed今年將升息4次的看法，並強調，雖然經濟成長看起來很強勁，但隨著Fed開始升息，「股市投資人可能會經歷動盪的一年」。

Fed主席鮑爾估將繼續放鷹 美股恐出現10%以上修正

台新投顧總經理李鎮宇表示，假設Fed要在3月升息，市場一定會恐慌，預期Fed主席鮑爾於美東時間11日出席參議院聽證會，將釋放偏鷹訊息，「這禮拜，有7個聯準會官員去聽證會，市場會很難過。」

令人好奇的是，升息預期所造成的市場動盪，會有多嚴重？這點，或許可從華爾街「新債王」、雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach），以及黑石集團（Blackstone）私人財富解決方案副董事長維恩（Byron Wien）等人的說法中，窺知一二。

岡拉克認為，當Fed不再繼續實施量化寬鬆政策時，投資人就該開始擔心，「2018年，Fed緊縮貨幣政策，就讓市場瞬間迎來熊市。」維恩則推估，Fed今年可能會升息4次，此事恐導致標普500指數，出現接近20%的修正，但全年來看，應會維持平盤。

華爾街大多頭、Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen），早在去年11月下旬便指出，2022年，股市恐出現10%至15%的修正，標普500指數可能會首當其衝，「這波修正早就該來了」。富國證券股票策略部門主管哈維（Chris Harvey）預期，夏季之前，美股可能會下跌約10%，「在波動較大的股市中，修正將更加頻繁。」

Fed今年升息4次？公債規模、景氣前景添變數

不過，李鎮宇強調，即使包括高盛在內，部分投行認為，Fed今年會升息4次，但他覺得，Fed升息前應三思，因為Fed持有的公債規模，大約是10億美元，升息將使其利息負擔增加。

另一方面，假如2022上半年景氣放緩，Fed仍可能放慢升息步調，且過去也曾發生類似情形；例如，2014年9月的點陣圖顯示，2015年可能會升息5碼，但實際上，2015受經濟放緩壓力上升影響，當年僅升息1碼。

李鎮宇直言，鮑爾最大的問題，就是去年看錯，認為通膨是「暫時性」的，結果現在又矯枉過正，「去年看錯，今年積極表現，因為鮑爾有政治上的壓力。」

李鎮宇預估，2022上半年會有停滯性通膨的陰影，但下半年景氣將走出陰霾，若Fed升息走的是「鮑爾路徑」，市場就要有坐雲霄飛車的準備，「全年我們還是看多，只是，下去那一瞬間的衝擊，會稍微大一點。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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