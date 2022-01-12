別以為拋售很快就結束！Fed「鷹起來」讓投資人心驚驚 股市巨震要來了？
【文．林信男】
「這才剛開始，聯準會（Fed）正在緊縮貨幣政策。認為（股市）拋售會在6個交易日內告終的想法，是錯誤的。」今年以來，受Fed貨幣政策立場「轉鷹」影響，美股標普500指數，累計已下跌逾2%；對此，Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）示警，這波拋售潮，恐怕還沒結束。
布克瓦爾的說法，並非毫無根據，面對居高不下的通膨率，近期市場對於Fed的升息時程、次數，都提出了更「鷹」的預期。
例如，投行高盛估計，高通膨和緊俏的就業市場，可能會讓Fed在2022年升息4次，高於先前預期的3次。摩根大通執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon），也認同Fed今年將升息4次的看法，並強調，雖然經濟成長看起來很強勁，但隨著Fed開始升息，「股市投資人可能會經歷動盪的一年」。
Fed主席鮑爾估將繼續放鷹 美股恐出現10%以上修正
台新投顧總經理李鎮宇表示，假設Fed要在3月升息，市場一定會恐慌，預期Fed主席鮑爾於美東時間11日出席參議院聽證會，將釋放偏鷹訊息，「這禮拜，有7個聯準會官員去聽證會，市場會很難過。」
令人好奇的是，升息預期所造成的市場動盪，會有多嚴重？這點，或許可從華爾街「新債王」、雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach），以及黑石集團（Blackstone）私人財富解決方案副董事長維恩（Byron Wien）等人的說法中，窺知一二。
岡拉克認為，當Fed不再繼續實施量化寬鬆政策時，投資人就該開始擔心，「2018年，Fed緊縮貨幣政策，就讓市場瞬間迎來熊市。」維恩則推估，Fed今年可能會升息4次，此事恐導致標普500指數，出現接近20%的修正，但全年來看，應會維持平盤。
華爾街大多頭、Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen），早在去年11月下旬便指出，2022年，股市恐出現10%至15%的修正，標普500指數可能會首當其衝，「這波修正早就該來了」。富國證券股票策略部門主管哈維（Chris Harvey）預期，夏季之前，美股可能會下跌約10%，「在波動較大的股市中，修正將更加頻繁。」
Fed今年升息4次？公債規模、景氣前景添變數
不過，李鎮宇強調，即使包括高盛在內，部分投行認為，Fed今年會升息4次，但他覺得，Fed升息前應三思，因為Fed持有的公債規模，大約是10億美元，升息將使其利息負擔增加。
另一方面，假如2022上半年景氣放緩，Fed仍可能放慢升息步調，且過去也曾發生類似情形；例如，2014年9月的點陣圖顯示，2015年可能會升息5碼，但實際上，2015受經濟放緩壓力上升影響，當年僅升息1碼。
李鎮宇直言，鮑爾最大的問題，就是去年看錯，認為通膨是「暫時性」的，結果現在又矯枉過正，「去年看錯，今年積極表現，因為鮑爾有政治上的壓力。」
李鎮宇預估，2022上半年會有停滯性通膨的陰影，但下半年景氣將走出陰霾，若Fed升息走的是「鮑爾路徑」，市場就要有坐雲霄飛車的準備，「全年我們還是看多，只是，下去那一瞬間的衝擊，會稍微大一點。」
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
1月股市不太妙？Fed放鷹揭「3重威脅」 投資人得留意這3件事
誰最可能是未來的台積電、聯發科？ 半導體股還有這六檔攻上市櫃
預期Fed將升息 該買美元或布局其他外幣？先掌握這4件事再決定
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言