台積電吃光綠電場！歐盟碳稅2023年上路 業者建議中小企業這樣做

【文．蕭婷方】

2021年第26屆聯合國氣候峰會（COP26）首次將「逐步減少化石燃料」寫入官方文本，各國政府與企業也紛紛宣告將積極朝向「淨零碳排」、發展「零碳經濟」為目標。國際大企業包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌、沃爾瑪等近年也陸續宣布減碳計劃，並且要求供應鏈加入採用綠電、減少碳排放。

在碳中和趨勢下，各產業都將衍生出新商機，但這也引起了供應鏈的零碳戰爭。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「永續台灣經濟」論壇，邀請學者專家討論產業轉型、淨零碳排、與綠電供應議題。

綠電遭大企業吃光光 中小企業夾縫求生

歐盟2023年實施碳關稅，不少企業急買綠電憑證，大型企業如台積電向沃旭包下一整個離岸風力發電廠920ＭＷ的發電量、南亞科則向富威電力購買再生能源，但台灣中小企業同樣也仰賴出口卻買不到綠電，深陷「缺綠電危機」。

據統計，經濟部2020年推出綠電憑證，1000度電換一張憑證，至2021年7月已發行達69.8萬張，光台積電就擁有60萬張，占全部99.5%

事實上，英國在台辦事處去年就曾發表 「台灣企業氣候行動大調查」，45%企業認為執行氣候行動最大困難及挑戰，正是難以取得再生綠電能源。

歐萊德董事長葛望平今在論壇中直指，國際碳權交易價格由以往每噸1美元，現已飆升至60美元，企業成本飆升不少；政府現投入大量資源發展大面積太陽能、離岸風力電廠，但「一家台積電就包下整個電廠綠電量」，綠電都被大企業買走，中小企業難以購買綠電、達到零碳排，主張所有企業應該要有同等機會購買綠電。

葛望平建議政府，應積極開拓新的「碳權」。葛望平舉例，電動車2020年賣出碳權高達15億美金，台灣有電動機車gogoro卻沒有碳權，若機車也能有碳權，勢必增加產業競爭力。

綠色通膨危機 碳關稅談判與區域整合成關鍵

外界也關注「綠色通膨」，除擔心基於各式環保理由讓商品價格上漲、更憂碳關稅墊高企業出口成本。

葛望平進一步指出，國際間的碳稅與碳費不可以重複徵收，台灣雖然不是歐盟正式公布「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）的締約國，但仍有機會進行「碳費」談判。

目前碳費多由製造端支付，但消費端對商品使用遠比製造多，理應是消費國要負擔碳排成本，「現行機制真正消耗高的地方沒課稅，十分不公平」。

越南三陽機車主席兼執行董事劉武雄也指出，綠電成本商品估將增加交易費20-30 %，未來各國生產與交易，勢必傾向關稅較低、進出口較沒有障礙的區域經濟組織；長遠來看，整合的區域經濟內交易量勢必提升，加入對外經貿組織將越形重要。

本文授權自今周刊，原文見此。

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