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從鐵皮屋頂起家 世紀鋼老董勇跨「水下工程」 謝金河用「這動物」比喻：能拼肯拼

聯合新聞網 / 今周刊
圖／謝金河臉書
圖／謝金河臉書

【文．謝金河】

在世紀鋼感受到的震撼

台灣的綠電比重，到去年底的比例，原本應該達到12%，但受到疫情影響，外藉技師不能來台施做，離岸風力發電的進度受到嚴重影響，綠電比重只達到5.5%。為了了解離岸風力發電的進度，這回我們來到桃園觀音世紀鋼的施工現場，感受水下基礎工程的施做現場，有些震撼力。

自從台積電向沃旭包下兩座風場，購入920MW的綠電，2021年結束前，台積電又向達德買入1.2GW的綠電，台灣在發展綠電的道路上已是一條沒有回頭路的大道。不過，萬事起頭難，台灣從火電走向氣電，到太陽能，離岸風力發電的路上並不順遂，這當中，世紀鋼的賴文祥是在大家疑惑中闖出一片生機的代表作。

這次在觀音工廠，我們特別來看鋼捲機的捲鋼技術及銲工的銲接技術，賴文祥董事長特別送我一件世紀鋼的夾克。走進施做現場，碩大的圓形柱體呈現在眼前，工人在柱體內施工，顯得十分渺小。賴董說世紀鋼已有十幾部捲鋼機，要把平板的鋼板捲成圓柱體，需要很高的技術，而且，銲工的作業更是重要，因為，水下基礎工程要放入海底25年，要承受海水，海浪的侵蝕，如果電銲技術不夠，整座離等風電的工程就可能報廢。

世紀鋼特別和丹麥的投資方合作設立銲接學校，這是未來非常吃香的高所得行業。賴董說，一開始，技術熟練的銲工一天日薪2萬台幣。世紀鋼的單椿式水下工程(Monopile)及套管式水下工程(Jacket)進度都超前。

賴董自稱沒有讀書，他從鐵皮屋頂起家，然後跨入晶圓廠的建廠，如今跨入一生從未經歷過的離岸風電水下基礎，他說他是台灣土狗！我們在簡報室，一面聽簡報，一面聽狗叫聲，外頭養了兩頭雄壯的西藏敖獒及台灣土狗，這也是賴董的本色，台灣土狗能拼，肯拼！

本文授權自今周刊，原文見此

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