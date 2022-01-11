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3大晶片廠近身肉搏搶產能 專家：台積電能打遍天下無敵手的原因是「這個」

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。 路透社
台積電。 路透社

【文．黃健誠】

台灣半導體產業的發展，近期開始出現雜音，還有美系外資拋出風向指出記憶體澟冬將至、半導體缺貨潮將告終，甚至摩根史坦利連續兩年大砍台灣半導體產業的目標價，但是，台積電董事長劉德音日前曾表示「半導體將迎接黃金十年」，而在今年剛剛落幕的2022消費性電子展（CES）展出的電動車，或是個人電腦的新品，都在在顯示出半導體產業仍十分暢旺。

未來半導體景氣是下修還是上行？高科技馬歇爾控股公司執行長鄭清文，日前在財信集團董事長謝金河出持的《老謝看世界》節目中表示，有外資報告指出晶圓代工價格會鬆動，但這主要是因為許多半導體廠還在建設中，未來當晶圓廠建設好了之後，需求是否同樣接得上來，答案似乎是肯定的。

鄭清文指出，像是市值第一名的大廠Nvidia創辦人黃仁勳，之前傳出為了搶台積電產能，決定先付出16億美元的預付款，讓外界為之詫異。又如同英特爾總裁日前走訪台灣，外界也猜測是為了搶台積電產能而來，從CES展中也看到Nvidia、英特爾、AMD等前三大的晶片公司，已開始進入「近身肉博戰」的高度競爭情況。

不過，Nvidia、英特爾、AMD掀起晶片大戰，台積電卻可能成為最大贏家，台科大人文與科技實務講座主持人王百祿分析，從上次季辛格走訪台灣，可看出未來英特爾在晶圓代工廠業的走向，可分為上、中、下策。

王百祿說，對於英特爾而言，台積電的技術遙遙領先至少5年以上，因此最上策當然是尋求與台積電在美國合資設立晶圓代工專業工廠的可能性，將英特爾的工廠拆分出來，加上台積電的技術跟人才。如果上策談不成，中策就是，若能與三星合資、合作，同樣也把三星的晶圓代工拆分出來，跟英特爾合作。

如果上策、中策都行不通，季辛格擔心總裁大位不保，下策就是他必需想辦法在價格還可以的時候，將旗下晶圓代工的廠能、工廠賣掉，這些策略在未來兩年間都可能成為可預見的未來。

另外，王百祿也提到，最近常聽聞國外的IC設計新創公司，看準所有先進的技術產能集中在台灣，因此紛紛在台灣的竹科、中科及南科等地設置總部，其主要原因就是為了搶產能，這也看得出來台積電現在在半導體產業的重要性，讓各個廠商都需要牢牢抓緊。

台積電能夠如此「打遍天下無敵手」的原因，王百祿表示，大家都只注意到台積電在製程上如7奈米、5奈米的不斷演進，但這樣的技術演進的關鍵核心還是在於「人才」，台積電旗下有一萬多位、年資15年以上的資深技術人才部隊，這個部隊散布在全台灣北中南各地的晶圓廠及研發中心，長年累積下來的經驗，讓他們無論在消費電子、航太等各種各樣晶片，鍛練出強大技術力，而這個部隊最大的本事就是可以做到良率99.9%，也能將產能做出來，能夠如期交貨。

在今年，還有另一項相當值得注意的科技業大事，鄭清文指出，未來蘋果將在2023年自行研發晶片後，曾以手機晶片聞名的高通，日前宣布未來的成長動能將來自汽車晶片，甚至也與VOLVO、HONDA及雷諾等汽車大廠，簽訂長期交貨的合約，此消息也讓外界大為驚訝。

而高通往汽車晶片轉型，未來就算汽車大廠使用Nvidia的晶片，也需要對外連網、連雲，甚至還要車子能跟車子連線，這些都需要高通的5G晶片才能做到，這也是為什麼高通對於蘋果的「斷捨離」，還能維持老神在在的原因。

本文授權自今周刊，原文見此

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