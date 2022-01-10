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中國500強公司「台積電奪冠」擠下騰訊 一份「市值報告」讓兩岸網友滿頭問號
【文．林依榕整理】
台灣晶圓代工龍頭台積電，穩居全球市值10大企業，不過中國媒體日前公布一份全中國市值500大名單，第一名居然也是台積電，甚至名單中還有44家台企入榜，不但中國網友傻眼，台灣網友也直呼「根本吃豆腐！」
中國媒體「21數據新聞實驗室」，根據全球16個主要交易所的資料，將中國前500大市值公司進行統計，排名第2的是騰訊控股、市值35885億人民幣，排名第3的是阿里巴巴、市值21083億人民幣，最讓人吃驚的是，第一名居然是台積電、市值高達39780億人民幣。
其報導分析，從榜單中可看出，阿里巴巴和騰訊雙雙跌落神壇，騰訊不但將第一名的寶座拱手讓給了台積電，巨頭阿里巴巴更是跌出前3名。
該份報告曝光後，微博上許多中國網友滿頭問號詢問「台積電？我國？」、「第一名是誰？」、「台積電它繳稅是往哪交？」，連台灣網友也在PTT論壇表示根本被吃豆腐，「公司名稱就叫台灣積體電路，是在哭喔」、「好ㄘ好ㄘ 豆腐又香又嫩」、「台積電第一？這沒乳滑？」、「這樣算羞辱中國韭菜吧！看得到買不到，還要說是中國的」。
本文授權自今周刊，原文見此。
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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
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