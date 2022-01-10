「貨不暢其流」反讓航運景氣強強滾 貨櫃三雄將從投機股「變身」投資股

聯合新聞網 / 今周刊
疫情造成的供應鏈斷裂，船員的隔離，碼頭搬運工，卡車司機，碼頭，貨櫃，倉儲等，沒有一個環節是通暢的。 （本報系資料庫）
疫情造成的供應鏈斷裂，船員的隔離，碼頭搬運工，卡車司機，碼頭，貨櫃，倉儲等，沒有一個環節是通暢的。 （本報系資料庫）

【文．謝金河】

滿清末年，孫文上李鴻章書，最重要的四句話「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流！」拿到今天的世界，最後一個「貨暢其流」幾乎完全失靈。疫情造成的供應鏈斷裂，船員的隔離，碼頭搬運工，卡車司機，碼頭，貨櫃，倉儲等，沒有一個環節是通暢的。從塞港，到運價始終在高檔，貨櫃航運景氣強強滾，都與貨物不暢其流有關。

從財經M平方網站，大家可以找到美國ISM製造業存貨指數的一張完整的圖，藍色的是存貨指數，綠色的是存貨減客戶端的指數，紅色是客戶端存貨指數，現在藍色的製造端存貨在高檔，但是紅色的消費端存貨卻降到很低的位子，這代表很多製造端生產出來的貨品並沒有到達消費端手上，這就是貨不暢流，全球的通膨壓力，這也是一個原因之一。

接下來，全球要共同解決貨物暢流的問題，這個時間沒有半年，或一年恐怕難解。從美國製造業存貨來看，在2000年前後，及2008年金融海嘯來襲前，紅色的客戶端存貨都在很高的位置，製造端存貨在低檔，這是塞貨到消費端，景氣繁榮是假象，最後股票崩盤暴跌。這次的情況正好相反，也代表未來景氣仍會十分強勁。

去年台灣的貨櫃三雄都創下歷史性的空前佳績，這幾天，長榮海運宣布配發40個月年終獎金，震驚全台灣，長榮海運這個舉動也可以說是一桃殺二士，陽明，萬海的高階經理營層一定傷透腦筋，現在最苦的是鄭貞茂。接下來，長榮對員工慷慨，對股東也會很大方，假如，長榮第四季淨利比照第三季，長榮去年會賺到2400億以上，EPS大約45到46元，如果拿50%出來配息，今年的殖利率會一直是市場討論焦點。

去年當沖客狂炒貨櫃三雄，大家起漲齊跌，今年貨櫃三雄會像大牛一般牛皮，但布局深廣，又具企圖心的長榮會遙遙領先其他對手，貨櫃三雄會從投機股變成投資股！

本文授權自今周刊，原文見此

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