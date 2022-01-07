33年前他是郭董子弟兵 33年後台積電不能沒有他》半導體供應鏈全台大獵地 為何他獨押雙北？

【文 劉煥彥】

股價本益比高達265倍的台積電重點供應商家登精密（3680），繼2021年4月底在新北市土城工業區的新廠房動工後，也準備在車程10多分鐘遠的捷運三鶯線長壽山站（原名挖子站），興建總數40戶的員工住宅大樓。

未來只要符合一定條件、願意簽約服務五年的家登員工，就可望透過這個「家登員工成家計畫」，以低於市價10~20%價格買到房子，董事長邱銘乾笑稱這是變相的員工紅利，或是另類的留才方式。

隨著台積電（2330）擴廠腳步一路往南，半導體供應鏈的全台大獵地也從竹科往中南部前進，但家登精密似乎是極少數在雙北獵地的台積電供應商。

原來，邱銘乾是新北市三峽人，「我的起家厝在台北」，而且他入社會的第一個老闆，就是同樣在土城工業區起家的鴻海（2317）創辦人郭台銘！

「我第一個老闆叫郭台銘，所以我們叫家登精密工業」

2019年9月國內媒體曾報導，該年6月邱銘乾曾貼出一張31年前在鴻海上班的薪資單，並說自己以郭台銘為榮，「他將創業家精神發揮到極致，今天的成就完全是他赤手空拳打拼出來的！」

當時有意角逐總統大位的郭台銘，於同年9月在個人臉書分享上述文章，大家才發現這家台積電供應商董座與鴻海的淵源。

上周與媒體年度餐敘時，邱銘乾對於鎖定雙北擴廠的緣由就說，「因為我是三峽人，我第一個老闆叫郭台銘，所以我們叫家登精密工業，只改了兩個字（鴻海正式名稱是『鴻海精密工業』）」。

「跟郭老闆一樣，我們核心能力都是模具，所以才會做載具（半導體製程需要的光罩及晶圓傳載設備）。」

「我的起家厝在台北，後來為了貼近客戶才搬到台南。」

郭台銘臉書、公開資訊觀測站

從台積電、聯電到三星 都是家登重要客戶

家登是全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）的最大供應商，全球市佔率逾7成，客戶包含多家台灣及美國半導體大廠。

2021年4月底，邱銘乾才在新北市土城工業區為集團旗下的家崎大樓舉行動土典禮，投資額50億元、廠房空間超過1.5萬坪。

當時他表示，家崎大樓不但將做為EUV光罩盒異地備援的生產基地，也要擴大發展半導體耗材、航太領域的產品。

對於EUV光罩盒的未來需求，邱銘乾樂觀看待「會有很陡峭的成長」，因為隨著晶圓代工大廠把EUV導入製程的程度提升，EUV光罩盒的用量會愈來愈高。

郭台銘臉書、公開資訊觀測站

「布局台中來不及了！在善化、新市，找不到房子租了！」

上周邱銘乾說明，家登繼建立台南樹谷廠及南科廠後，過去一年回頭加碼雙北的兩個原因，第一是布局（加碼）中南部為時已晚。

「布局台中，來不及了啦！在台南的善化、新市，找不到房子租了！因為在台南，是搶不贏台積電這些公司。」

第二，台積電需求大增，家登需要建立異地備援的能量

「我在土城買了（每坪）56萬元的工業地，現在漲到62萬，所以土城工業區是家登買貴了，我們是土城工業區買（土地）最貴的供應商。」

「但我是因為台積電要擴產，需要南北異地備援，不能只有台南，因為那是EUV（光罩盒）全世界最重要的生產基地，出了事情全球半導體供應鏈會shut down，所以必須南北異地備援。」

「它（雙北）是個寶庫，有600萬人口，我以前工廠在台北，而且在台北及台南都找過基層員工，有實際經驗，所以為了人才，（買土地價格）56萬就56萬吧。」

家登推員工優惠購屋 雙北地點位於捷運三鶯線

他也提到，家登之前在台南善化買的200多坪土地，最近動土要蓋集合式住宅，是「家登員工成家計畫」的員工優惠購屋方案，總共會有10戶，「（台南）樹谷廠員工有300人，但只有六人登記有意願要買，因為南部人不喜歡住公寓」。

至於新北的員工住宅，規劃土地在捷運三鶯線的挖子站（已更名為長壽山站），快要取得部分土地，「如果成了會蓋40戶，由公司出錢找人蓋好，之後扣掉營建成本就是本金，會用本金賣給員工」。

郭台銘臉書、公開資訊觀測站

本文授權自今周刊，原文見此。

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