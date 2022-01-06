台積電掛721元漲停價 買22張砸1580萬！網封「721超級大學長」：有內線消息？

【文．翁申霖 整理】

台積電（2330）股價於去（2021）年1月21日攻上679元，創下歷史新高後，一路下挫在600元上下整理，沉寂1年之久，近日終於再度上漲，當時有不少投資人好奇，股價是否有機會跨過679元高點；沒人料到，就在昨（5）日，竟驚見有一筆交易掛漲停價721元，成交22張，成交金額為1586萬2000元，讓大家忍不住直呼「721超級大學長」！

台積電股價數日前大漲讓股民們重拾信心，有人在PTT論壇上以「台積電與TSM的折溢價?」為題，詢問個股相關訊息，原PO指出，「現在2330與TSM.US中間有13％的價差，這樣套利的空間應該很大吧？美股前2天狂漲，台股卻沒跟上，如果收斂，會是怎麼收斂？是台股2330漲上去跟上？還是美股ADR下殺？」

有網友很快地在底下留言，貼出1月5日其中一筆台積電「721元鉅額交易」成交資料截圖，引發熱議。經《今周刊》至「台灣證券交易所」網站查證，32筆成交金額逾1500萬的鉅額交易，光是台積電就占了12筆，其中備受關注的一筆正是，該投資人成交價為721元，買入22000股（22張），成交金額為1586萬2000元，比當日（1/5）台積電盤中高點669元還要高出許多。

這筆鉅額交易讓不少人驚呆，紛紛留言表示「721超級大學長」、「不管721學長嗑了什麼，都給我來一份」、「這錢多到買在漲停也沒在怕，我真的跪了」、「721漲停價買了22張耶...超傻眼的吧」、「721是太有錢不想從市場買嗎」。

不過，台積電今（6）日股價走勢稍疲弱，早盤一度達新台幣638元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至16.54兆元，影響大盤指數約100點。晶片股超微（AMD）與輝達（NVIDIA）也同步下跌超過5.7％。

本文授權自今周刊，原文見此。

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