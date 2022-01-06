馬雲曾諷「台企業家太老」卻比張忠謀早退！謝金河：最佩服拚半世紀的他

【文．謝金河】

薑仍是老的辣！巴菲特已拚了半世紀！

人生有兩種寫照，一種是期待50歳就退休，縱情山林，享受自己的人生。另一種是永不止息，做到生命最後一刻，最具代表性的人物是台塑創辦人王永慶，他的生命最後一刻是去美國巡視美國廠的營運。

最近美國一份媒體Visual Capitalist列出美國企業在位最久的CEO，結果是股神巴菲特名列前矛，他擔任CEO已長達51年。過去廿年，全球都在討論巴菲特的接班人是誰？但說了廿年，巴菲特始終沒有交棒。我在想投資沒有受年齡限制，而且，腦子愈用愈靈活，投資可以做到生命最後一刻，巴菲特沒有交棒，但每天都很快樂，這是他長壽的秘訣。第二久的是UHS的Alan Miller，他在位42年，Blackstone的蘇世民也在位36年，大家熟悉的黃仁勳已帶領Nvidia打了28年的仗。

澳洲雪梨大學研究從1992年到2016年，這段期間的19000個CEO，意外發現CEO任期愈久，股票回報率更高。這個可以從日本Uniqlo的柳井正打敗軟體銀行的孫正義看出端倪。在香港，最受稱道的老牌CEO其實是李嘉誠，他的進退之道，令人佩服。在台灣，現在最受尊敬的仍是張忠謀。好幾年前，有一次馬雲最意氣飛揚的時候，來台灣與張忠謀先生對談，兩個人坐在一起，像是祖孫關係，馬雲嘲諷台灣的企業家太老，沒有交棒，誰也沒想到馬雲會比張忠謀早退。

最近Tesla的馬斯克成為時代雜誌封面人物，但馬斯克最大敵人才是他自己！他不拘形式，信口開河，仍是Tesla最大變數。最近摩根大通的戴蒙，InTel的CEO在說了話後都出來道歉，可以看出抗壓力不足，Disney的CEO艾格今年満70歲，他決定引退，這是人各有志，有人辭官歸故里，有人連夜奔考場，巴菲特應該是永不止息的人生最精典寫照，我心生佩服！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

巴菲特戰勝女股神啟示！ 謝金河：投資忙著進出窮忙，不如這樣才能走得遠

張忠謀、英特爾CEO隔空對嗆 上一位讓他「開金口」的...如今公司宣告破產

蘋果已是世界第5大經濟體！ 謝金河：6大公司富可敵國，台灣「這數字」令人感傷

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】