劇透《華燈初上》一椿酒家女命案 如何讓Netflix掏三億買版權 台劇轉型賣向國際的秘密

【文 / 陳亭均】

颱風夜雨，條通華燈閃耀如昔，巷子被映照出水晶燈般的幻彩，這是台劇《華燈初上》裡的蘇媽媽，待在這兒的最後一夜，血色琉璃煙灰缸靜靜地被擱在日式酒店「光」的角落，缺了一個角。她們拍了一張大合照，照片裡，蘇媽媽還是笑得那麼溫柔婉約，就像株白玫瑰，也像株鮮紅色的罌粟花。

隔天，荒山已躺一屍身，著優雅紅色高跟鞋⋯⋯。

「光」和各種粉黃色、粉藍色、螢光綠色五彩光暈背後的陰影，一起織就了《華燈初上》的故事，而戲裡那些修長的手指、上好的白蘭地、毛絲混紡的高級披肩，都和陰謀鬼胎混雜在一塊兒，襯托這齣戲晦暗絕美的氣質。

誰殺了她？又為什麼殺她？角色們都有各自的殺機，也有各自的愛與恨。總製作人戴天易坐在咖啡廳裡，穿著剪裁一流的西裝，人生得很貴氣，露出戲中人那種神祕微笑，輕聲道：「我媽也打給我，問我誰殺了她？她說，做媽的竟然不知道兒子拍戲的結局，怎麼那麼沒面子！」那跟媽媽「劇透」了嗎？他高深莫測又搖搖頭：「怎麼可能！」

2021年台劇聲量空前

資金之外 還需「商業模式」

2021年，從《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《斯卡羅》到《俗女養成記2》、《茶金》、《華燈初上》，台劇聲量空前，但在影視業界，還是沒人敢斬釘截鐵地說：「台劇2021年大爆發。」畢竟，無論是《天橋》或《斯卡羅》這幾部高成本戲劇，都是國家級「前瞻計畫」全力挹注的作品。

但是，一部台劇能靠自身吸引資本投注嗎？單槍上陣不靠政府，它就能在市場上一騎絕塵嗎？

「對影視產業來說，《華燈初上》無疑起了示範效果。」催生名劇《我們與惡的距離》的瀚草影視總經理湯昇榮說。他很清楚，《華燈初上》除了是部好看的戲，它更可能為積極尋求商業模式的影視產業，打入一劑強心針。

這幾年，整個影視環境對台劇是有利的，一方面，2016年國際影音串流平台Netflix開入台灣，大環境就開始「起風了」。傳統電視台不再是台劇賣版權的唯一選擇。Netflix、HBO等國際平台，一開始在台前期投資幾部戲，評價兩極，後決定以買片代替投資，這讓台製內容擁有自主權的同時，更可以靠高品質議價。

至於，過去台劇積極爭取的中國市場，在對岸一系列「限娛」政策衝擊下，影視內容產製受限，反讓台灣成了演員、導演以及影視團隊重要選項。百聿影視內容總監陳雨凡說：「國際OTT平台還是無法進中國，台灣是開放的，這是一個很好的華語基地，國語也比較共通。確實目前對台灣華語劇的未來，是很好的發展。」

從瀚草製作的《誰是被害者》開始，台劇就已經開啟「將版權賣國際OTT平台」的獲利模式，《華燈初上》進一步完整了這種模式。Netflix已砸3億元天價（市場推估）買下該劇全球獨家播映權。第2季上架3天，就衝到Netflix排行榜冠軍。

且據悉，愛奇藝、騰訊、優酷等中國大型影音平台，也早已如火如荼洽談版權，準備再為《華燈初上》投資、製作方百聿數碼貢獻營收。「它找到國際賣家，又能在OTT平台、中國市場兩邊獲利。」湯昇榮說。因此，《華燈初上》不只是一部精采的作品，更是個成功的商品。

如何滿足觀眾口味？

條通當背景 結合懸疑路數

那麼，戴天易和百聿，又是如何抓住風向，鍊成這部既吸睛，又吸金的內容產品呢？

戴天易和另一位總製作人：大名鼎鼎的女星林心如，以及編劇杜政哲，早在2014年合作《十六個夏天》時，就已經萌發創作「酒家女」故事的念頭。戴天易說：「不過當時版權市場沒那麼大，戲劇成功案例也不多，我們一開始並沒有預期最後製作會那麼大。」

然而，在劇本研發階段，戴天易他們就已經鎖定「大華人市場」並且研究市場機制、觀眾口味。最初，酒家女故事是走張愛玲《紅玫瑰與白玫瑰》路線，但就像湯昇榮說的，現在懸疑題材當道，火紅的戲劇有3成以上都走懸疑路數。「杜政哲有天說：『我們來殺人好不好？』於是我們找了專門做懸疑故事的人當顧問，直接到條通做了很多田調，終於完成了這個劇本。」戴天易說。

《華燈初上》走懸疑路數寫酒家故事，其實也是場賭注。「一開始，要找投資方、找卡司都很難。」戴天易說：「第一個原因是，這部作品又殺人、又寫酒家女，『三觀』不正，投資方會認為風險高。第二是，這個劇本有年代背景，設定在1980年代，在電視台年代戲、歷史劇題材很不討喜。」

不過陳雨凡以2018年的韓劇《迷霧》為例，「懸疑題材在國際平台上是受歡迎的，可以做重一點，鉤子多勾一點。懸疑推理更深。」杜政哲熬出的劇本，就打造了「成功商品」的第一步，就像Netflix內容採購經理張晨在2021年亞洲新媒體高峰會上說的：「有一個好的故事作為基礎，就已經有基本的60分。」

不迴避中國市場

賣版權之外 也能量身改版

《華燈初上》在製作初期也已劍指中國市場，「我身為製作人，最清楚版權回收的重要性。做戲，若讓投資人虧錢，就做不會長久。」戴天易說，而且他們甚至曾改編一個「上海」的版本。

資深業界人士觀察，台劇在中國市場還是可能靠「擦邊球」或去政治化題材播出，中國平台對台劇依然很有興趣，戴天易一開始就知道市場在整個「華語世界」，儘管「上海版」因資源暫停，但這部戲除創作成分，也一步一步穩穩地思索謀定周到的商業策略。

果然，劇本出鞘，再靠戴天易、林心如的好人緣，慢慢集齊幾乎是空前的卡司陣容，林心如、鳳小岳、楊祐寧、楊謹華、霍建華、徐若瑄、吳慷仁⋯⋯，圈內更流傳一句：「沒演這部戲的就不是一線明星。」明星點頭到位，回收成本甚至獲利，看來更加可靠。

2019年，《華燈初上》獲文化部「108年度超高畫質電視節目製作案」2880萬元補助後，接著更爭取到百聿數碼百分百投資，這更讓原先寫在紙上的劇本，爭取到化為真實的彈藥資源。

《華燈初上》是百聿數碼首部投資兼製作的劇集，但百聿這家公司絕非亂投錢的影視小白。百聿董座張承宏做錄影帶拷貝、批發業務起家，後來轉型做影視內容後製，是蘋果Google Play、iTunes都認證的影音後製廠商。近年，百聿更看準了影視作品潛力，投資包括創下全球票房48億元的電影《比悲傷更悲傷的故事》。「《誰是被害者》《與惡的距離》，都瞄準國際華語市場。」陳雨凡說，他們早已看準國際平台和劇集的未來潛力。

「他們想做全方位影視內容公司。我說如果要第一部自製劇可以參考《華燈初上》，張董一口答應。」戴天易說。

影視產業鏈的示範

「前後製整合」精準投放資源

雖然《華燈初上》成本高達2.5億元，但百聿帶來的不只是充足銀彈。過去台灣影視作品，常常面臨「不斷補救」的困境，劇本不好，導演補救，導演沒拍好，後期再救。「台灣戲劇人文想像高，但沒有工業化，缺少很完整的體系。」陳雨凡說。

百聿加入後，沒有干涉創作面，但「百聿擅長的後期製作，從一開拍，就加入拍攝，包括場景光、音樂。」戴天易說。張承宏從不刁難預算，「反而是我刁難，大家看張董，我叫大家：『不要看張董！』」戴天易笑道。細緻並且「前後製整合」的拍攝過程，讓資源被精準投放，少走了冤枉路，成本和成品自然能更符合預期的目標。果然劇叫好叫座，百聿股價更是翻倍成長，從開播前、2021年9月的24.8元，漲到最高52.4元。

「這是團結的成果，就像演員們都很有向心力，凝聚力來自林心如，她自己也很願意犧牲時間，一次又一次看各種版本，為大家做了一個很好的示範。」戴天易說。

影視環境變了，各大平台鵲起，劇集火熱，但只有抓住風向、站穩馬步的人，才能收穫成果。「回到根本，最重要的還是作品，編劇導演都要強！這行，沒有僥倖。」湯昇榮說。《華燈初上》看準市場，抓緊風向，從劇本到製作環節都穩紮穩打，果然殺出一條血路。

《華燈初上》如此，台灣影視產業也一樣，戴天易現在也是有線電視頻道TVBS娛樂節目部總監，他不只做劇集，也做八點檔、綜藝節目，他最近推出《機智校園生活》，戴天易不認為八點檔必須被淘汰。「如果劇集是『大聯盟』，電視台努力做的八點檔就是小聯盟，培育更多製作人才、演藝人才，還有就業機會，它有存在的必要性，是一個重要訓練所。」

他在TVBS還盤算著大計，希望在電視台拉出一條「產業鏈」，不但做藝人經紀，去年甚至開發「製作人經紀」，「讓製作人做好自己的事情，版權、資金、行銷宣傳我們可以協助處理。」戴天易說。

談到整個影視產業提升的未來，戴天易談起了日本影集《今際之國》，「今際之國」，是個虛構的國度，被召喚進入其中的玩家，必須按照撲克牌花色闖關，輸了就會丟了小命，其中「梅花」遊戲，不考驗智力、體力，但考驗玩家彼此合作的默契，「單打獨鬥或許能夠維生，但唯有透過團結才有可能獲勝。」戴天易說。

面對風起雲湧的新影視環境，有群玩家攜手努力，帶著台灣的內容，闖往國際。

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