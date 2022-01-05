超級媒體金融王國最後一哩路》台灣大併台灣之星後 為何只剩這最後障礙？

【文 / 林葉藍】

趕在2021年底，台灣大哥大董事長蔡明忠終於將討論一段時間、與台灣之星的合併案談定。向來精明的蔡大董，這次談了一筆好生意，宣布以增資發行2.82億股的方式，併購台灣之星。除了用股票、省下現金的方式，也拚出100MHz的頻寬，用戶數更衝到近980萬戶，甩開遠傳與亞太電信結盟的九918萬戶，也直逼中華電信的1065萬戶。

此案在程序上，雖然還須經過國家通訊傳播委員會（NCC）與公平交易委員會的同意，不過在NCC審案向來以「保障消費者」的前提下，預料此案不會受到太多攔阻，可能將以一堆附負擔、附條件方式過關。如此一來，富邦集團在匯流媒體上將一步步壯大，成為橫跨金融、電信、有線電視與串流媒體的超大型數位匯流集團，從網路、消費到通訊，台灣民眾的荷包幾乎很難逃出富邦集團打造的數位匯流王國。

料NCC順利過關

數位匯流王國成形

過去一年多來，富邦集團不僅在電信產業努力搶市場，更多著墨的是在有線電視系統產業的一統江山。2019年，凱擘派旗下相關系統台——豐盟有線「翻山越嶺」，從台中跨區到花蓮經營，槓上當地的頻道霸主、年代集團董事長練台生，最後雖然被NCC否決，馬上又派台固媒體到花蓮推出「花蓮好好看」，用寬頻送機上盒的模式，內建合法有線電視的頻道，其實也等於在花蓮經營有線電視。

此案被練台生向NCC提檢舉，NCC也大張旗鼓對台固媒體又要罰又要行政處分，但台固從善如流將機上盒與寬頻分開處理，當場化解NCC的疑慮。儘管NCC還開了聽證會討論此案，但最後實在找不出有什麼好罰的，2021年低調以公文表示台固媒體此案不算違法，讓老練吃了個悶虧，也等於讓富邦集團正式敲進之前老練固守多年，幾乎穩若金湯的後山市場。

不過，最讓蔡大董心心念念、近一年來枱面下運作最用力的，當屬「取消黨政軍條款」一事。現在台灣大哥大已經穩坐市場第2大寶座，如果有線電視系統也取消黨政軍條款，富邦集團可說是再無敵手。

黨政軍條款是心頭刃

行政法院為其要求釋憲

黨政軍條款、3分之1市占率的上限，可說是富邦心頭的兩把刃。尤其是前者，一直是電信產業想跨足有線電視的最大門檻，連中華電信要做MOD都得賣掉股權，是多年來最受討論的條款。

但2020年台固媒體旗下的紅樹林有線、觀天下有線兩家系統台，因上層股權結構包含「台灣大哥大」、有政府機構間接投資，違反黨政軍禁止投資規定，又被NCC要求限期更正，否則可能撤照。類似的案件已發生多次，被裁罰的系統台每次提出行政訴訟，最後NCC常敗訴。2021年1月，連行政法院也受不了這種循環，替系統台提出釋憲，主要是希望修改法規，至少不要再罰「被投資」的系統台，甚至一舉拔除黨政軍條款的問題。

在等待釋憲案的過程中，富邦也沒閒著。在疫情期間，凱擘主導的台灣有線寬頻產業協會（CBIT）也連續找學者辦了3次座談會，大談黨政軍條款的迂腐過時，必須馬上廢除；就算不廢除，至少也將黨政軍不得持股的限制，放寬到「間接」持股5％到10％。

此案若通過，蔡明忠兄弟就能馬上把當初自掏腰包成立大富媒體買下的凱擘，轉由台灣大哥大持股，台灣大哥大也將搖身一變，成為橫跨網路、電信、內容的媒體巨擘，掌握近150萬戶家庭收視、980萬手機用戶；加上市場描述的「泛富邦」頻道代理公司掌握20多個頻道，富邦集團正全速朝超級媒金集團邁進。

不在照片裡的那位，最有故事

明眼人都看到了，在台灣大哥大合意併購台灣之星的大合照裡，有台灣大哥大董事長蔡明忠、總經理林之晨與獨董盧希鵬，也有台灣之星董事長林清棠、大股東魏家兄弟，就是獨缺了一個人，那就是台灣之星總經理賴弦五。

賴弦五是誰？他是台灣電信市場裡的要角，在這場併購案裡不重要嗎？「最重要，也最不重要。」了解內情的人士表示。

如果沒有賴弦五的苦苦相勸，在2020年的5G頻譜競標賽中，勸進魏家掏出200億元出手標下40MHz，足以抬高身價，讓台灣大哥大或遠傳都被迫要找上台灣之星合作，也沒有今日的這場併購，讓虧損的台灣之星能風光出嫁。但也因為賴弦五之前離開台灣大哥大時，與蔡明忠之間彼此留下情緒未解，因此這次併購，從談判到拍板，據了解，賴弦五全程沒有介入，都是兩位「大董」直接談，也就是蔡明忠直接對上頂新大董魏應州。

不過，賴弦五過去在電信市場的經歷與戰績仍然難以磨滅，儘管台灣之星退場，但相信長袖善舞的他，應該仍會活躍在市場上，「不久後，應該就會看到他在有線電視繼續發威。」

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