豐田2030年推30款電動車》從不屑到不追不行　第3代掌門人為何決定「認錯」對決特斯拉？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

他是豐田章男，全球車業龍頭、每年銷售逾900萬輛車的豐田汽車（TOYOTA Motor）社長。身為家族第三代掌門人的他，在2021年末召開新聞發布會，宣布一項項跌破眾人眼鏡、甚至被解讀為「認錯」的承諾。

「我們計畫在2030年前，推出30款電動車！」講完第一個承諾，他像魔術師張開雙臂，布幕隨即落下，三大排電動車排列組成的「車海」湧現舞台。

第二個承諾，是豐田要在上述時間點，達到一年銷售350萬輛電動車的目標，這個數字，對照半年多前由他拍板、並對外宣布的200萬輛銷售量，多出75％。

從「不屑」到「不追不行」

豐田落後對手 竟是因為多元化策略

外界之所以意外，或是用認錯形容豐田章男，無非是因為，他這幾年來，種種敵視電動車的言論，言猶在耳。

「電動車熱潮是過度炒作！」他在2020年12月的日本汽車製造商協會年會上，曾這麼公開表示，「如果日本倉促禁止汽油動力車，當前汽車業的商業模式將會崩潰，全日本會有550萬個從業人員，將可能面臨失業危機。」

同年11月，他更批評特斯拉，「沒有做出真正的產品」。

但，電動車的巨浪，卻在全球仍受疫情之苦的2021年，出現了巨大爆發。富邦證券預估，2021年電動車出貨量將達620萬輛，不僅創歷史新高，年增率更接近100％；反觀同一期間，全球車市雖然可望終結連3年衰退、規模重回8000萬輛，但成長率僅10％上下。

對於電動車趨近不屑的態度，分化了豐田開發電動車的資源與火力，這造成現在的它，面臨了三大壓力，也是它近期被迫以「不追不行」之勢、大動作宣告轉向的原因。

市場、對手、法規

三大壓力逼迫豐田章男轉向

第一道壓力，是市場。

去年電動車不僅出貨量創高，就該產品對市場的滲透率而言，更從前一年度的4％、增加到近8％；到了2022年，其滲透率被認為將有機會破10％，甚至有挑戰12％的可能，而這個數字，已趨近豐田在整體車市的市占率。

尤其，豐田章男曾喊出「最重要」的市場——中國，更是目前全球規模最大、成長率數一數二的電動車市場。

2021年1月到10月，中國的電動車累計銷量，達到254萬輛、年成長180％，占全球電動車市場的比重，則來到5成1﹔但，豐田依舊在這個市場，連前十名的電動車廠都排不上。

這，帶出豐田的第二道壓力：來勢洶洶的競爭者，尤其是它過去在傳統車市的對手。其中，又以長年與豐田的市占率僅有2、3％差距，換算出貨量約20至30萬輛的福斯集團，最為豐田所忌憚。

事實上，福斯在2019年正式銷售電動車後，2020年的市占率已來到僅次於特斯拉的全球第2名。去年，儘管中國市場爆發，它的排名被比亞迪、上汽通用五菱等中國車廠超越，但福斯依舊繳出5.8％的市占率，傲視所有傳統車廠。

其實，無論走大眾路線的福特、通用、現代、雷諾、福斯，還是豪華車寶馬、賓士、Volvo，都在過去兩年加速布局電動車，以及過去極少涉獵的油電混合車，原因，就和豐田的第三個壓力：法規，有著直接關係。

這個法規，全名叫「車廠油耗總量管理」（Corporate Average Fuel Economy Standards，CAFE），該法是以「車廠」為單位，要求新車行駛每公里的二氧化碳，平均不得超過一個數值，否則就會被處以罰款。

這道法令又以歐盟最嚴格，2021年起，歐盟區的新車排放量不得超過95公克，這個標準，大致等於每公升24公里的油耗；然而到了2025年，其規範的排放量還會再往下至81公克，等於油耗將往每公升30公里靠攏。

「今年，會是傳統車廠fight back（反擊）電動車市場的一年！」資深產業分析師、微驅科技總經理吳金榮形容，包括現代、起亞、寶馬、賓士、福斯、福特等傳統車廠，都會推出至少2至3款電動車，以百花齊放之姿，反攻這個過去由特斯拉一枝獨秀的市場。

無論未來究竟是特斯拉為首的新創將勝出，還是豐田等傳統車廠將贏得這個市場，可以確定的是，全球消費者與汽車愛好者，終將是最後的贏家。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1307期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE