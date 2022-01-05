整年虧損逾20％…女股神跌落神壇！陸行之：投資人留意「3大風險」

【文．翁申霖 整理】

2021年美股大漲且屢創歷史新高，然而，受到媒體大力吹捧的「女股神」伍德（Cathie Wood）表現卻不盡人意，2021年整年虧損逾20％，遠遜於2020年暴增的150％漲幅。

對此，知名半導體分析師陸行之坦言，投資這件事沒有天天在過年的，並提出2022年有「3大風險」必須留意。

有「女股神」美譽的伍德（Cathie Wood），其操盤的方舟投資（Ark Invest）顛覆型創新基金（Disruptive Innovation）ETF，在去年不僅沒有達到預期的20％漲幅，甚至大跌21％，更大幅落後美股標普500指數去年26.9％的漲幅，創下自成立以來最糟糕的績效。

不過，即使如此，伍德仍誇下豪語，稱ARKK可以在未來5年內，實現30％～40％的年複合成長率，瞄準的五大領域分別是DNA定序、機器人、能源儲存、人工智慧（AI）和區塊鏈技術。

對此，陸行之指出，伍德在去年表現不盡人意，方舟創新科技ETF（ARKK）年度虧損31%，ARK Next物聯網主動型ETF（ARKW）年度虧損 25%，比起SPDR標普500指數ETF的28%獲利更是差了一大截。陸行之表示，身邊有朋友去年投資ARKK賠得很慘，這次的經驗告訴大家，「研究投資不要人云亦云，股神、股聖和明星分析師也沒有天天過年的。」

陸行之建議，想要靠投資賺錢，最主要還是得靠自己的判斷，各種資訊、新聞、研究報告等不能盡信，當作參考就好。他提醒，投資人除了要關注各種新產品、新趨勢之外，還要留意「3大風險」：通膨升息的風險、全球擴產的風險，以及全球科技ETF泡泡潰散多殺多的風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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