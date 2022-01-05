600元買台積電「蹲一年」腳麻該退場？老手曝5重點：為了這「大驚喜」

【文．翁申霖 整理】

台積電（2330）自去（2021）年1月21日攻上679元新高價、再創歷史新高後，股價就在600元上下整理，期間已長達1年之久，「原封不動」的狀態甚至被外資吐槽是「死錢」（dead money）；對此，有網友分享自己的經驗，指自己買台積電已經蹲了1年，求問接下來該怎麼辦？

有投資老手點出台積電2022年五大重點，並表示，再等大約半年，有一大驚喜即將要出現，「與其換股捉龜走鱉，不如就不要換，建議回檔到600元以下可以進場布局。」

有一網友在PTT Stock股板上發文表示，「買到台積電蹲了1年，資金被卡住，時間也耗掉，才賺2～3%，600蹲到腳麻，這支股票比金融還要難蹲」，問問看大家遇到這種狀況時，該怎麼處理？針對這項困擾，有股市老手回應，既然台積電都抱了1年，倘若現在賣掉等於這1年就真的白蹲了！他直言，2021年台積電本來題材就不多，只有漲代工價比較意外，其他沒什麼驚喜，與其換股捉龜走鱉，不如就不要換，2022年台積電應該很難看到600元以下，有回檔可以開始布局。

同時，他也建議，2022年可聚焦台積電的5大重點：

一、漲價效果

該網友提及，台積電是分批漲價，今年開始還有一波漲價，因此，台積電1月份的營收會反應全部的漲價效應，可以小期待。

二、5奈米稱霸整年

5奈米的折舊影響接近尾聲，「一個製程的折舊影響毛利率大約是6個季度，算算也差不多，因此今年台積電的毛利率有機會再往上，2022年5奈米應該能稱霸一整年。」

三、3奈米問世

他直言，2022下半年3奈米將量產，蹲這麼久不就是為了等到3奈米，到時還買得到600的台積電嗎？「再蹲半年就開胡了，一起蹲吧！」

四、中科附近設2奈米廠

台積電2奈米晶圓廠在台中擴廠，這動作背後有2個含意，一是意味著2奈米GAA開發順利。另外2奈米有人包訂單，包到新竹廠不夠吃。

五、三星遠不及台積電

原PO表示，三星（Samsung）技術遠不及台積電，「5奈米良率才50%，推估3奈米良率一定更低。」台積電一路發展到現在，最大敵人就是自己，600元已經把2021的部分先漲足，2022最大驚喜就是3奈米。

台積電 3 奈米製程（N3）即將於今（2022）年下半年量產，外界也高度關注新一代製程的進度及客戶採用情形。有供應鏈消息傳出，重要的美系客戶產品已在去（2021）年12月正式進入試產階段，甚至英特爾（Intel）CEO也在日前親訪台灣台積電高層，目的在於積極顧產能，以確保下一代產品能順利上市。

本文授權自今周刊，原文見此。

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