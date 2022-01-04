PTT航海王2021暴賺45億 驚人對帳單曝光 網：一堆上市公司都沒你賺得多

【文．張家麒】

「robertshih」是PTT論壇Stock的名人，鄉民給予他「航海王」的稱號，如其名投資航運股有成，持股數量多，且不時會與發文分享心得和心法。

「robertshih」早在前年（2020）就已力推長榮及陽明兩支航運股；2日又再度發文，距離上次已過了8個月，貼出去年（2021）的總結，僅一年的時間就賺進了45億元！

2日「robertshih」以「2021年年報」為題發文，附上各個帳戶的對帳單總數7個加總金額達32億多。另外2個類丙種的戶頭還有10多億的已實現獲利（大多是陽明的波段部位）和一些沒PO的戶頭，「2021年的全年已實現近45億，年初淨值約4.8億，若包含未實現部位的損益，總淨值已來到50億以上。」

「robertshih」回顧去年一整年的投資心得，整體來說，「上半年雞犬升天的行情有紮實的咬到；下半年行情轉冷後也及時調整部位跟交易頻率，努力持盈保泰。感謝老天賞飯吃，又是大豐收的一年！」

不過，他分享自己下半年的心態轉變，「2021下半年開始，很多胃納量不夠大、或期望值相對不夠高、或需要高專注力精神力的策略，就都已pass不做了，在下一個超級送分題出現之前，預計都會維持這種低水位、低頻率的老人步調。」

底下網友熱烈討論，「靠是航海王 我以為你不會發文了」、「美好的一仗已經打過；祝您擁有安穩平靜的餘生」、「感謝航海王讓我發大財」、「這獲利已是上市櫃公司等級了，太強了」、「果然是主力大戶」、「只能跪著滑手機了」、「開啟大航海時代的男人」、「一堆小的上市公司資本額或年營收都沒你今年賺得多」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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