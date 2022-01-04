Q1半導體可望淡季不淡！台股布局鎖定5類產業 本周2件事將牽動股市走勢

【文．林信男】

2021年，無論台股、美股，都繳出了一張漂亮的成績單，加權指數累計上漲3486.31點，漲幅23.7%，創史上第3大漲點；標普500指數全年上漲26.89%，那斯達克指數漲21.39%，漲幅相對較小的道瓊工業平均指數，也上揚18.73%。

由於基期已高，投資人對於2022年股市前景，多抱持審慎態度。值得注意的是，在美國聯準會（Fed）將啟動升息循環的情況下，今年股市的成長動能，絕大部分取決於企業獲利成長、經濟基本面等因素，而非大規模貨幣寬鬆政策。

現階段，市場正密切關注Fed何時升息，以及變種病毒Omicron，是否會導致世界各國採取更嚴格的防疫措施，使企業營運，再度遭受衝擊。

Fed會議紀要、非農就業報告 成本周市場焦點

關於本周股市走勢，市場主要聚焦於Fed上月會議紀要和非農就業報告的發布，希望從中找出升息時點的研判方向。本周三（5日），Fed將發布去年12月會議紀要，其內容之所以備受關注，原因在於，該次例會結束後，Fed便宣布加速縮減購債，使結束時間，從2022年6月，提前至3月。

另一方面，美國勞工部預計於本周五，發布非農就業報告。市場預期，上月就業人口將增加超過40萬人，遠高於去年11月的21萬，且失業率將從4.2%降至4.1%。

市場對Fed升息時點的高度關注，讓上述2項資料的發布，更顯重要。Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）認為，全球將開始感受到貨幣政策由寬鬆轉趨緊縮的影響，因為除了Fed之外，其他央行也減碼了資產購買計畫，並有意採取升息措施。

「流動性正在放緩，你不能把Fed的緊縮措施和股市分開討論，它們都是相互關聯的。」布克瓦爾說。

資金面臨進一步緊縮 布局重點聚焦高成長產業

關於Fed的升息步調，路博邁投信總經理陳正芳指出，今年「升3次」是當前市場共識，但他認為，未必會達到3次，「因為這波通膨的頂點，可能會在這1、2個月出現，若（通膨率）增幅趨緩，也許Fed屆時會看狀況，另作考慮。」

陳正芳研判，除非通膨率往上暴衝，否則，Fed在結束縮減購債後，立刻升息的機率，相對較低，「如果符合我們預期，通膨率往下走，有空間，就不會那麼快決定，可能會在結束縮減購債，觀察1季之後，再做（升息）。」

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，Fed和各國央行的政策方向，使資金面臨進一步緊縮，由於2021年企業獲利成長基期已高，2022年成長空間相對受限，加上加權指數屢創新高，恐使操作難度隨之提升。

對於2022年台股布局，廖哲宏分析，許多產業今年仍可維持高成長，且能見度甚至可達2023年，例如矽晶圓、ABF載板、車用電子、雲端伺服器，以及特殊應用IC（ASIC）設計服務與矽智財（IP），這些成長趨勢，正是2022的布局重點。

短期來看，重要法說會將陸續於2022年1月中旬登場，估計法說行情，可望為第1季台股表現，帶來支撐。廖哲宏強調，「我們對於半導體產業，維持正面看法，預期晶圓代工供不應求，將延續至2022上半年，第1季半導體產業很可能淡季不淡。」

此外，廖哲宏也提到，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城，短期內，可能會對記憶體供應造成影響，料將進一步支撐記憶體價格。

本文授權自今周刊，原文見此。

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