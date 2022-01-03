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兩夫妻月薪40萬月開銷竟17萬 她驚呼：這樣正常嗎？未來有小孩怎麼養？

聯合新聞網 / 今周刊
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【文 張家麒】

兩夫妻沒有小孩要賺多少錢、花費要控制多少才算是「合理」？

一位女網友於《Dcard》發文表示，兩個月前跟男友結婚，共同一起生活後才發現，每個月總開銷竟然高達17萬元，而且還是沒有小孩的狀況，讓她很擔心，未來要怎麼養育小孩？

女網友發文表示，自己跟先生租屋在台北，平常都是先生在管帳，近期仔細算了一下兩個人的消費，才發現每個月開銷都超過10萬！

她先列舉先生每個月信用卡費約莫在5至7萬、每個月3萬的房租、孝親費5千；自己信用卡2至3萬、孝親費2萬，以上全數加總起來共17萬。

原PO說自己的薪水約15至17萬台幣，先生一個月薪水23萬，收入40萬但開銷如此之大，未來養育小孩要怎麼辦，「覺得很傻眼...不覺得平常有亂買東西，為什麼可以花超過10萬啊？她問網友：「其實超過10萬很正常？正常開銷應該一個月多少？」

此文一出，引起底下網友熱論，「只要沒有負債都是正常」、「以你們薪資跟兩個人花10萬的比例來說很省的」、「薪資這樣的人問這種問題，有點好笑；真不知道哪家公司用這種高薪請這種腦袋靈活的人」、「不會奇怪，有能力多花一點是正常，趕快多生幾個回饋社會也是正常」、「兩人總額就算月花超過10萬還是比很多人存得多啊」。

也有網友表示，「想要吃得好、穿得好、用得好、過得好，錢永遠不夠用，自己思考看看哪些是必要的，哪些是多餘的去做取捨，如果你們什麼都捨棄不掉的話，就再多賺一點錢吧！」

本文授權自今周刊，原文見此

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