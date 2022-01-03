疫情、供應鏈之亂來襲 為何台灣經濟成長能創11年新高？「50年磨一劍」的底氣是關鍵

【文 林信男】

2021年台灣一度因疫情爆發，進入三級警戒，使內需消費大受衝擊，供應鏈紊亂的問題，也讓產業界傷透腦筋；但，即使考驗不斷，台灣經濟照樣繳出一張漂亮的成績單，據主計總處預估，2021全年，台灣經濟成長可達6.09%，創11年新高，且明年的預測值，也有4.15%，表現亮眼。

不只主計總處提出樂觀預測，英國智庫「經濟與商業研究中心」（CEBR），也在本月發布的報告中指出，2021年，台灣國內生產毛額（GDP），在191個經濟體中，名列第22，預計明年會前進至21名，且可望於2026年，成為全球第20大經濟體。

企業加速轉型 展現台灣半導體、資通訊優勢

即使不確定因素接踵而至，但台灣經濟表現依舊穩健。對此，國發會副主委高仙桂認為，主因在於，台灣充分掌握了這次新冠肺炎疫情，帶來的2個機會。

第1個機會是企業加速轉型，高仙桂說，疫情下的零接觸商機，以及人工智慧（AI）、5G的創新應用，讓台灣在半導體、資通訊領域的優勢，完全展現，可謂「50年磨一劍」。

由科技部研究報告可得知，台灣IC產業自1966年開始，由後段的封裝製造切入，經過4分之1世紀歷練，期間產生了台積電、聯電等企業，帶動IC產業蓬勃發展，並透過晶圓代工模式，創造出異於他國的獨特業務型態。

根據工研院預估，2021年，台灣半導體產值將首度突破4兆元，年增26%，且估計明年仍有兩位數成長。CEBR報告亦稱，「具全球領先地位的半導體廠商，使台灣成為世界經濟不可或缺的一部分。」

供應鏈重組 讓「短鏈」取代「長鏈」

高仙桂表示，既有的半導體優勢，加上政府加速5G基礎建設、2022年5G專網專用頻段開放，「我們可以預期，智慧製造、智慧運輸、智慧醫療等5G、AIoT創新應用，會遍地開花。」

高仙桂認為，上述趨勢，將帶動台灣產業加速轉型，迎來另一波5G、AIoT商機。

至於第2個機會，則是供應鏈重組。高仙桂稱，疫情讓產業開始意識到，「供應鏈韌性」的重要性，「過去是哪裡便宜，哪裡生產，但現在發現，『短鏈』取代了『長鏈』，因此台商競相回台。」

高仙桂表示，截至2021年底，投資台灣3大方案，台商承諾的投資金額，已達1.6兆元，估計未來3年，還可帶動約9000億元投資。

「我們認為，民間投資和出口，2022年會持續暢旺，在民間消費，明年會轉趨復甦的情況下，我們非常有信心，台灣可以在今年（經濟成長）6%的高基期之下，明年還是能夠達到4%以上的成長。」高仙桂說。

高仙桂不諱言，疫情雖促成企業轉型的機會，同時也帶來許多挑戰，包括供應鏈紊亂、缺櫃、原物料價格上漲、變種病毒，以及企業面對「碳中和」的調適，都是對企業彈性和靈活度的考驗，也是對政府公共治理能力的檢驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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