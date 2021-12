單日確診直逼13萬例創新高！面對Omicron威脅英國照常跨年 首相強生為何不採行新防疫措施？

【文 林信男】

本周一(27日),英國首相強生(Boris Johnson),會見了首席醫療官員惠蒂(Chris Whitty)和政府首席科學顧問瓦倫斯(Patrick Vallance)等人,針對新冠肺炎疫情相關數據,進行探討,並藉此決定,是否要祭出新一波防疫措施。

然而,在強生正式宣布前,天空新聞網(Sky News)便先行披露會議結果,稱強生政府不會對英格蘭地區,採行新防疫措施。隨後,英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid),便證實了這項消息,稱2021年底前,英格蘭不會採行進一步防疫限制。此事也意味著,當地的跨年活動,將可照常舉行。

稍晚,強生也透過推特,呼應賈維德的說法,並強調,政府會密切關注疫情相關資訊。

We will continue to monitor the data carefully, but there will be no new restrictions introduced in England before the New Year. 1/2

在新型變種病毒Omicron肆虐下,周二(28日)英國單日新增確診人數創下新高,達12萬9471例,且該數據僅包括英格蘭、威爾斯地區(尚未納入蘇格蘭、北愛爾蘭),換言之,最終統計數字,可能會更高。

據統計,周二光是英格蘭,單日新增確診人數,就來到創紀錄的11萬7093例。賈維德在接受媒體採訪時表示,該地區感染Omicron的病例占比,高達90%。

值得注意的是,在上述4個地區中,僅英格蘭未採取新一波防疫措施,其他3個地區,已自本月26日起,實施新的防疫限制。

例如,蘇格蘭已要求夜店暫停營業3周,餐館可營業,但建議顧客在店內,保持1公尺以上的社交距離;威爾斯則呼籲居民,在公共場合、工作地點,維持2公尺的社交距離,且不允許舉辦大型活動,室內活動上限30人,室外活動為50人;北愛爾蘭亦要求夜店暫停營業,餐廳每張桌子,最多只能安排6名顧客。

相較之下,英格蘭僅維持既有防疫措施,呼籲人們身處室內、公共場所時,應戴上口罩,但在酒吧、餐廳、健身房等場所,則未強制要求。

▲英國新冠肺炎確診人數,因Omicron肆虐再度攀升。(圖:翻攝自英國政府官網)

為何英格蘭地區如此「特立獨行」?綜觀外媒報導,可能與以下2項因素有關。

首先,與先前的變種病毒相比,Omicron所造成的重症、住院治療人數比率,明顯較低。由英國衛生安全局(UK Health Security Agency)引述的研究數據可得知,感染Omicron的患者,必須住院治療的可能性,較其他變種病毒感染者,低了50%至70%。

另一方面,英國政府數據顯示,聖誕節當天,英格蘭地區單日新增確診人數,超過11萬3600例,有1281人因染疫入院治療,較前一周攀升74%,且是今年2月16日以來新高。

不過,上述入院治療人數,仍低於該國第2波疫情高峰期的數字(1月12日有4134人因染疫入院),而這樣的落差,也讓外界預期,Omicron所造成的症狀,似乎較其他已知變異株來得輕。

其次,強生其實有意採取新一波防疫措施,但去年於封城期間,在唐寧街舉辦派對的荒唐行徑,使他形象大壞,支持率下滑,連同屬保守黨的議員,都不認同強生的防疫政策。本月中旬,有多達99名保守黨下議院議員,對強生的新防疫措施,投下反對票,比預期的70至80人還要多,充分顯示出強生的領導危機。

12月28日,強生在推特上呼籲民眾,應審慎因應持續攀升的Omicron染疫案例,並接種疫苗或追加劑(booster),藉以保護自己和身邊的人。

令人擔憂的是,雖然感染Omicron所造成的死亡案例,相對較少,但Omicron明顯較強的傳染力,使確診人數居高不下,若未妥善控制,仍可能使醫療體系不堪負荷,這也讓英國疫情後續發展,格外引人關注。

However, I would urge everyone to continue to act cautiously given the rising number of Omicron cases.



Most importantly I urge everyone to get their first, second or booster jab without delay to protect yourselves and your loved ones. 2/2https://t.co/HFdDcrX3l4