單日確診直逼13萬例創新高！面對Omicron威脅英國照常跨年 首相強生為何不採行新防疫措施？

【文 林信男】

本周一（27日），英國首相強生（Boris Johnson），會見了首席醫療官員惠蒂（Chris Whitty）和政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）等人，針對新冠肺炎疫情相關數據，進行探討，並藉此決定，是否要祭出新一波防疫措施。

然而，在強生正式宣布前，天空新聞網（Sky News）便先行披露會議結果，稱強生政府不會對英格蘭地區，採行新防疫措施。隨後，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid），便證實了這項消息，稱2021年底前，英格蘭不會採行進一步防疫限制。此事也意味著，當地的跨年活動，將可照常舉行。

稍晚，強生也透過推特，呼應賈維德的說法，並強調，政府會密切關注疫情相關資訊。

We will continue to monitor the data carefully, but there will be no new restrictions introduced in England before the New Year. 1/2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 27, 2021

英國4大區域 僅英格蘭未祭出新防疫措施

在新型變種病毒Omicron肆虐下，周二（28日）英國單日新增確診人數創下新高，達12萬9471例，且該數據僅包括英格蘭、威爾斯地區（尚未納入蘇格蘭、北愛爾蘭），換言之，最終統計數字，可能會更高。

據統計，周二光是英格蘭，單日新增確診人數，就來到創紀錄的11萬7093例。賈維德在接受媒體採訪時表示，該地區感染Omicron的病例占比，高達90%。

值得注意的是，在上述4個地區中，僅英格蘭未採取新一波防疫措施，其他3個地區，已自本月26日起，實施新的防疫限制。

例如，蘇格蘭已要求夜店暫停營業3周，餐館可營業，但建議顧客在店內，保持1公尺以上的社交距離；威爾斯則呼籲居民，在公共場合、工作地點，維持2公尺的社交距離，且不允許舉辦大型活動，室內活動上限30人，室外活動為50人；北愛爾蘭亦要求夜店暫停營業，餐廳每張桌子，最多只能安排6名顧客。

相較之下，英格蘭僅維持既有防疫措施，呼籲人們身處室內、公共場所時，應戴上口罩，但在酒吧、餐廳、健身房等場所，則未強制要求。

▲英國新冠肺炎確診人數，因Omicron肆虐再度攀升。（圖：翻攝自英國政府官網）

英格蘭為何「特立獨行」？可能和這2個因素有關

為何英格蘭地區如此「特立獨行」？綜觀外媒報導，可能與以下2項因素有關。

首先，與先前的變種病毒相比，Omicron所造成的重症、住院治療人數比率，明顯較低。由英國衛生安全局（UK Health Security Agency）引述的研究數據可得知，感染Omicron的患者，必須住院治療的可能性，較其他變種病毒感染者，低了50%至70%。

另一方面，英國政府數據顯示，聖誕節當天，英格蘭地區單日新增確診人數，超過11萬3600例，有1281人因染疫入院治療，較前一周攀升74%，且是今年2月16日以來新高。

不過，上述入院治療人數，仍低於該國第2波疫情高峰期的數字（1月12日有4134人因染疫入院），而這樣的落差，也讓外界預期，Omicron所造成的症狀，似乎較其他已知變異株來得輕。

其次，強生其實有意採取新一波防疫措施，但去年於封城期間，在唐寧街舉辦派對的荒唐行徑，使他形象大壞，支持率下滑，連同屬保守黨的議員，都不認同強生的防疫政策。本月中旬，有多達99名保守黨下議院議員，對強生的新防疫措施，投下反對票，比預期的70至80人還要多，充分顯示出強生的領導危機。

12月28日，強生在推特上呼籲民眾，應審慎因應持續攀升的Omicron染疫案例，並接種疫苗或追加劑（booster），藉以保護自己和身邊的人。

令人擔憂的是，雖然感染Omicron所造成的死亡案例，相對較少，但Omicron明顯較強的傳染力，使確診人數居高不下，若未妥善控制，仍可能使醫療體系不堪負荷，這也讓英國疫情後續發展，格外引人關注。

However, I would urge everyone to continue to act cautiously given the rising number of Omicron cases.



Most importantly I urge everyone to get their first, second or booster jab without delay to protect yourselves and your loved ones. 2/2https://t.co/HFdDcrX3l4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 27, 2021

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

甜甜圈店徵才「月薪39K」不含獎金！月休最高14天、免加班 店家：該職缺需簽約1年

「台積電下個工廠蓋在美國，比蓋在亞洲更好！」 為何英特爾CEO認為 未來晶圓廠會比原油更重要？

投資人的美麗誤會！？第三代半導體是一個很小的市場，連台積電董座劉德音都說是「廣告效果」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】