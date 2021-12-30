誰最可能是未來的台積電、聯發科？ 力積電領軍 半導體股還有這六檔攻上市櫃

【文 呂玨陞】

台灣科技島國幾乎由半導體產業撐起半邊天，光是半導體產業，就占了台灣GDP的2成。除了現在耳熟能詳的公司之外，還有哪些具有投資潛力、尚未被關注的半導體公司？

自從2021年12月6日力積電（6770）掛牌上市以來，台股的半導體新兵也逐漸聚集成形。近來甫掛牌以及尚在興櫃的公司之中，即有不少頗具投資潛力的半導體公司。在半導體前景仍獲市場高度認同之際，不論是與半導體相關的興櫃公司，或是剛從興櫃轉上市櫃的半導體業者，均值得投資人給予更多關愛眼神。

例如2021年12月22日甫上市的上品（4770），即是半導體的特用化學品公司，營收占比最高的是回收半導體化學品，2021年前3季占了上品營收76％，比起2020年的66％提高10個百分點，成長相對明顯。

該公司在日前舉辦的法說會上表示，由於半導體先進製程製作步驟較成熟製程更多，化學品需求量大、對純度的要求高，故大量的先進製程產值，可望帶動未來上品獲利。

以2021年財務表現來看，隨著半導體客戶的先進製程產能持續擴張，上品獲利能力也如期出現大幅成長，前3季毛利率43％，與2020年全年相比，增加了5個百分點，營益率32％，則增加7個百分點。上品分析，在環保意識持續提升，及半導體整體產值成長之下，未來可以持續成長。

友達旗下小金雞驅動IC廠瑞鼎瞄準車用和AMOLED應用，看好2022年需求。圖為董事長黃裕國。（圖／瑞鼎提供）

搭上缺貨熱潮 瑞鼎吃香

除了營運能力成長之外，上品也能穩定配發現金股利。過去兩年平均配發率約55％；上品表示，未來會繼續以50％至60％的現金股利配發率為目標。若以目前的每股稅後純益（EPS）和營收推算，2022年的EPS有機會上看15元，現金股利率很有可能落在7.5元到9元之間。換算目前股價也有3％以上的殖利率，若考慮半導體長期的成長率，上品也不失為值得長期投資的標的。

IC設計廠瑞鼎（3592）則是已經通過證交所審議會、董事會核准上市，2021年12月27日開始申購，承銷價定為308元。若根據現在興櫃股價，等於抽中就有機會每張現賺26萬元，無疑是年底最熱門的紅包股之一。

瑞鼎為友達集團旗下唯一製造IC的子公司，面板驅動IC技術隨著友達發展，目前搭配友達產品投入AMOLED（主動矩陣有機發光二極體），是友達AMOLED最大供應商。雖然如此，瑞鼎也沒有過度依賴友達，友達目前占瑞鼎營收僅約3成。

母公司貢獻比重降低，主要是因為這兩年搭上IC大缺貨的熱潮，從2020年的宅經濟開始，刺激中大型電子消費性產品業績亮眼。而2021年又受惠於中小型消費性產品，及車用產品需求強勁成長，整體營收擴增之際，自然也同步降低友達的貢獻占比。此外，瑞鼎是不少中系手機品牌的AMOLED供應商，2021年搭配小米摺疊手機出貨，也引起不少關注。在2021年的營運表現上，瑞鼎前11個月季營收年增超過6成，前3季毛利率41.8％，EPS則高達46.95元，可以說是繳出相當亮眼的成績單。

能源議題吃重 力智上市

華碩轉投資的興櫃股后力智（6719），主要產品為2021年缺貨情形最嚴峻的電源管理IC，就產業前景來看，由於各種電子產品對於運算能力的需求愈來愈高，也就愈來愈需要大電流、高效能、高密度的電源解決方案。加上能源議題愈趨重要，節省電源也成為各大廠商設計產品時的重要發展方向；因此，趨勢方向確實有利於力智的市場認同度。

雖是IC設計公司，但力智的商業模式頗為特別，是與主要的CPU、GPU大廠如英特爾、輝達、AMD等，以共同提供參考設計電路的模式，擬定先期合作計畫，也可說是站在巨人肩膀上，與大廠共同成長的半導體尖兵之一。

除了上述轉進集中市場的個股之外，過去1年陸續登錄興櫃市場的半導體業者，也有好戲可看，包括巨有科技（8227）、采鈺（6789）等，業績表現均與台積電有所關聯，值得投資人稍作留意。

其中，2021年7月在興櫃掛牌的巨有，成立已有30年歷史，巨有是台灣最早成立的IC設計服務公司之一，也是台積電的IC設計服務策略聯盟夥伴，隨著台積電營收不斷地攀高，其對其所帶來的需求動能，也被市場認為是對該股未來營收成長的有力支撐。

還是要提醒投資人，部分興櫃股票成交量較低，也無漲跌幅限制，投資風險較大，須隨時注意短期股價波動。

本文授權自今周刊，原文見此。

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