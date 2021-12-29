全球首波碳關稅2023年上路》為何這家台南傳統產業 應變速度比遠東、台塑集團還快？ 故事要從24年前的殘酷淘汰賽說起

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 蕭芃凱
攝影 蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

現場氛圍略顯緊繃，來自與時間賽跑的壓力。再過兩周，一套能計算廠區碳足跡、花費八十萬元的軟體，就要安裝在南寶旗下11座廠。接著，最慢2022年3月底，他們就要盤點完這些工廠的碳足跡，然後逐一申請國際認證。

這個近100天的大作戰，源自一個讓眾人跌破眼鏡的承諾：2021年6月，資本額僅12億元的南寶，竟率台灣化工業之先，第一個承諾要在2050年達到碳中和，比規模大它800倍的台塑集團、500倍的遠東集團，都還來得快。

複製24年前淘汰賽經驗

早就成立製鞋台灣隊

「客戶那邊，遲早會要求的。」南寶執行長許明現緩緩說出身為Nike供應鏈一員的他們，願意「超前部署」的第一個理由。

雖然台灣人對南寶的印象，是兒時美勞課人手一罐的白膠，其實，該公司四成營收來自黏合運動鞋底、鞋身的「鞋膠」，該產品不僅市占居全球之冠，更是運動鞋霸主Nike的第一大供應商。

南寶明白，儘管之於客戶，自己是中間還隔了製鞋廠的第二階供應商，尚未被強制要求減碳，但許明現說：「這只是時間早晚，我們不可能置身事外。」何況，還有第二個理由──那是24年前，一場殘酷的供應鏈重整。

1997年，Nike在幾乎無預警的情況下，宣布自家鞋膠材質將從有環境疑慮的油性膠，換成無毒性的水性膠，霎時，數量達十多家、遍及各國的鞋膠供應商，因為拿不出水性膠，大舉退出供應鏈，來自台灣的南寶卻在這波震盪中挺住，沒被淘汰。

原因，就在1990年，南寶接觸到低刺激性、高環保性的水性樹脂後，有感於「這個時代一定會來臨」，於是投入開發。

不過，擁有水性的技術，只是挺過第一關，考驗仍未結束，「當時Nike是從簡單的鞋型先用（水性膠），再慢慢導到難的鞋型。」眼看技術跟不上的對手接連被淘汰，當時南寶董事長吳政賢身處的南寶研發團隊，決定找來製鞋廠寶成、豐泰，及鞋材廠三芳，在對手還沒意識到「團結力量大」之前，搶先組成「台灣隊」。

經過3年，南寶終於在這場淘汰賽中生存了下來，Nike供應鏈原本近20家的鞋膠供應商，也縮減到僅剩五家，南寶就是靠著這一役，奠定現在第一大廠的地位。

面對新趨勢，如果不提早布局，一旦典範轉移，變成你得追趨勢，此時被淘汰的風險也越大。吳政賢說，「所以我們一定要走在前面，讓別人跟著我們，這樣才會有話語權。」

歐盟將課碳稅 衝擊五大產業

美、日可能跟進 台企不能再蹉跎

如同南寶執行長許明現所言，所有企業被捲入這場碳中和的風暴裡，將只是「時間早晚」而已。那麼，如果一家中小企業想要提前因應，該怎麼做呢？或許率全球之先課徵碳關稅的歐洲，可作為台灣的一面明鏡。

在歐盟2021年7月公布的《碳邊境調整機制》（CBAN）草案裡，首先，有關碳排量的申報，是以「產品」為單位，而非以「企業」為單位，並且，申報的頻率也不是1年申報1次，而是每1季、即1年4次，「它要你拿出連續（碳排）數字，而不是1年碳排多少。」友達前總經理、零碳大學校長陳來助指出。

其次，草案規定，從2023至2025年的過渡期開始，輸入歐盟的列管產品，每季都申報的碳排量，都得涵蓋直接、間接的排放數據，「也就是說，CBAN不只要你盤自己的碳排量，還逼你去盤、去要上下游供應鏈的碳足跡。」安侯永續發展執行副總經理林泉興解釋。

面對碳中和趨勢，台灣149萬家中小企業，沒有誰是局外人。「無論是零碳或是數位轉型，台灣中小企業遲早都要面對，早做一定比晚做好。」陳來助認為，利用轉型墊高競爭實力，反而成為突圍困局的武器。

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