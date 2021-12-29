加權指數還能再上漲？這族群可望領軍台股上兩萬點 8檔權值股EPS估明年會更高

【文．林信男】

台股衝上「萬八」之後，氣勢不墜，28日再創收盤新高，大漲147.87點，來到18196.81點。對於明年台股是否還有上漲空間？法人抱持樂觀態度，看好半導體族群，成為帶動加權指數奔向「兩萬」的主力，且包括金融股、航運股，都有表現機會。

指數漲幅不及企業獲利增幅 留下上漲空間

「『兩萬』不是那麼容易，但『萬九』應該有機會。」對於2022年台股走勢，萬寶投顧董事長朱成志表示，加權指數之所以還能漲，理由很簡單，2021年前3季，上市公司獲利突破3兆元，年增逾9成，同期上櫃公司獲利，年增率也超過4成；然而，今年以來，加權指數和OTC指數，分別只上漲約25%和30%。

朱成志認為，就獲利增幅和指數漲幅來看，2022年，「我覺得，（上漲）空間還有。」

至於今年指數漲幅，為何遠不及企業獲利增幅？朱成志點出2大原因。首先，外資連續錯估2年，賣超逾新台幣1兆元，使之產生「酸葡萄」心理，不願承認台灣好，例如業績暢旺的晶圓代工，竟遭外資出具報告看空，壓抑了台灣權值股的想像空間。

其次，今年上演「大爆發」戲碼的航運股，因為爆發速度太快，股價於第2季超漲，現在又出現超跌現象，先是反應過頭，後又修正過度。

朱成志以台灣前20大權值股為例指出，其中有8檔，預估2022年每股純益（EPS），表現會優於今年，「台積電（2330）假如今年（EPS）22.5元，明年28元，不該漲嗎？」

而朱成志眼中「反應過頭、修正過度」的航運股，今明兩年EPS，估計大致持平，「什麼時候漲？等他們宣布配息配多少。賺45塊，如果配20塊，不離譜，長榮（2603）股價140多元，算下來，股息殖利率超過10%！」

美國將進入升息循環 金融業前景俏、半導體日不落

台新投顧總經理李鎮宇分析，2022年，美國將正式進入升息循環，「無論如何，這都是好現象，代表全球經濟，尤其是美國，已經開始站穩腳步。」

李鎮宇強調，就過去經驗來看，首次升息前後，金融市場雖會出現動盪，但之後就會帶動整體經濟循環向上，當中最有機會受惠的，就是金融股。

此外，台灣科技股前景，也不看淡，包括5G、電動車、元宇宙等相關應用，都有機會把台灣半導體產業估值，再往上拉，「整體來看，這2個產業（金融、半導體），大概會是明年台股的主軸。」李鎮宇說。

李鎮宇認為，受美國進入升息循環影響，2022上半年，台股表現會相對疲弱，但，若確定升息，或出現升息時間點往後延的情形，市場就可獲得喘息空間，「在半導體、金融業、新題材帶動下，台股明年底到後年初，有機會看到兩萬點。」

「台灣明年的投資，還是在半導體！」李鎮宇用「半導體日不落」，形容2022年投資趨勢，雖然外資以手機庫存升高、筆記型電腦銷售下滑為由，出具看淡半導體前景的報告，但李鎮宇認為，上述理由，猶如「開車只看後照鏡」，未來有許多產業，都會用到半導體。

他指出，以往被認為「不可能數位化」的營建業、農林漁牧業，都開始採用人工智慧（AI）技術；例如，輝達（NVIDIA）和營造、採礦設備製造商小松製作所（Komatsu），就攜手將AI導入建築工地，讓施工環境更加安全；也有農產業者利用AI，進行土壤、水分偵測，確保稻米品質，「AI的背後，就是半導體。」

朱成志也說，外資報告不看好半導體，可能會被「打臉」，而「打臉」的時間點，會落在明年1月10日的台積電法說會，「萬寶預估，台積電今年毛利率53%。很離譜嗎？力積電（6770）董事長黃崇仁說，力積電（2022年）毛利率會到50%，力積電都有50%，台積電要多少？」

升息未必「升好升滿」 市場震盪成逢低布局時機

美國聯準會（Fed）預計於明年3月結束購債，接下來，就可能升息；不過，李鎮宇研判，屆時Fed應該會緩一緩，觀察一下經濟情勢，再做決定，畢竟經濟才剛站穩腳步，還不是太熱，「所以升息次數，應該不會如市場預期，達到3次。」

李鎮宇說，2014年量化寬鬆（QE）退場時，市場原預期，可能會升息好幾碼，但到了2015年底，Fed僅升息1碼，由此可見，在實際的升息次數上，仍有變數，「事後回顧，其實當初看錯的機率也很大。」

朱成志則強調，剛開始升息時，會使市場恐慌情緒攀高，造成震盪，但，「一旦（股市）震盪、打下來，可能都是很好的介入機會。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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