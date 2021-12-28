中華食、華電…還適合存股嗎？存股達人：先做到「4點」再談存股賺4％價差

【文．張孝瑜】

薪資趕不上通膨的時代，多數人選擇投資增加被動收入，有剛性需求又穩定配息的民生類股，長期受存股族青睞。不過今周刊存股助理電子報總編輯謝富旭提醒：「現在股票市場上的民生類股，有八成以上都不適合存股！」多數過去熱門的民生類股股價都已墊高，導致殖利率大幅下降，此時進場存股，投資人恐有「被當韭菜收割」之虞。

謝富旭在今周刊Podcast節目《毛利小姐變有錢》中提醒這些過去熱門存股標的：統一超、統一、中華電信、台哥大，此時進場存股的風險何在。

至於話題性十足的5G議題，是否為電信股帶來助益，「Show me the money！」謝富旭強調，存股族最忌諱用「感覺」判斷未來趨勢，必須用實際數據一決高下，觀察財務報表、獲利與配息狀況。

謝富旭指出市場上也仍有「漏網之魚」，例如雞肉股大成(1210)、卜蜂(1215)，做廢水處理的鉅邁(8435)、清潔業信實(6721)等，殖利率尚有4%～6%不等，由於還未被市場關注，殖利率較為合理，是相對合適存股標的。

對於時下不少存股族想要借錢投資，例如：借2%房貸利率投入股市，尋找6%工具，賺取4%獲利，「借出1000萬、可穩賺40萬」對於此種借錢買股方式存有想像的投資人，切記一定要對存股策略有穩定操作經驗。謝富旭建議，做足以下4點準備，才可嘗試此種方式操作財務槓桿：

1.借款利率低於2%以下

找到低利率，才有助於避免資金壓力過大，才有賺取價差空間。謝富旭舉例，倘若本金100萬，借款利率為2%，可投資到有6%報酬標的，中間就有4%價差，相當於4萬套利空間。

2.存股獲利模式操作成熟化

「養兵千日用在一時」若想借錢做存股投資，需摸透存股獲利模式，至少有3至5年實際操作經驗，有一定把握才可借此運作。

3.克服波動

股票屬風險性資產，常見有30%～35％上下波動，需有高度掌握現金流動能力。以借貸本金500萬存股為例，投資人是否能承受「帳面上」300萬～800萬元損益，務必對自己進行壓力測試，確保對生活、心情不會造成影響。

4.克服貪念人性

擁有一大筆本金時，最忌起貪念，從借貸本金中撥出一部分改做投機式股票，萬一套牢又想攤平，屆時本金可能越來越少，一發不可收拾。

謝富旭在Podcast節目《毛利小姐變有錢》中強調，借錢投資最大的風險因子不是市場，而是「自己」，跨過以上幾道關卡，才能做「借錢投資」策略，否則仍建議穩穩「練兵」即可。更多詳細內容，歡迎點選Podcast連結收聽＞＞https://pse.is/3wx56j

本文授權自今周刊，原文見此。

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