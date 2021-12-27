陸「共同富裕」重擊港股...投資人慘遭遺棄！ 謝金河：今年台股表現「世界級水準」

【文．謝金河】

騰訊配京東！香港投資者被世界遺棄了？

這兩天，香港股市最熱門的焦點新聞是騰訊配發中期息，這回不是騰訊拿出現金來發給股東，而是把帳上4.57億股的京東股票拿出來配給騰訊的股東，每持有21股騰訊，可獲配一股京東，零股以現金方派，騰訊配完中期息，帳上京東的股票將從27%降到2.3%。不拿現金，拿別人家的股票來配發股利，這在香港股市並不多見。

這背後有幾個涵意，一是騰訊把京東當股利來配，很可能把持股降至零，宣告兩家完全獨立，配合反壟斷政策。二是騰訊響應共同富裕，捐出千億人民幣，造成帳上現金枯竭，只能拿別人家的股票來配股利。但不論是什麼方式，都會造成京東的籌碼因為市場大量供股，造成股價大跌。

從騰訊的處境可以看出，今年政策監管的共同富裕，會對市場帶來重大影響，港股可能長期處在巨大壓力下。

Market Digest最近列了一張圖表，把今年全球各大市場及投資標的進行評比，這個資料統計到12月17日，這張圖表難得的把台股列入，台股上漲20.9%，和標普500指數站在前頭。今年原油大漲54.7%，鋁價上漲38.1%，如果是投資黃金，是負4.5%，外匯的美元今年升值7.5%，唱衰美元會跌35%的大摩前亞洲區總裁Steven Roach完全看相反。

有趣的是，在這張圖表最後一行，有一長排的文字，上面寫著：看完這圖表，港股投資者會覺得自己被世界遺棄了⋯⋯如果把這些天的表現算進來，恆生指數今年跌16.47%，國企指數跌25.1%，滬深300指數今年跌6.35%，今天台股盤中寫下18039.35，今年以來，台股加權指數大漲3229.11，漲幅是21.91%，OTC指數大漲25%，更是世界級水準。

如果香港股市被世界遺棄，那麼台灣的投資人應該感到幸福。這次四大公投後，很多人來我的FB上踢館，結果台股只跌禮拜一，後續四個交易日都上漲。如果以今天的股市來看，全球股市創下歷史新高的，只有台灣！大家應該疼惜我們擁有的福氣！

本文授權自今周刊，原文見此。

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