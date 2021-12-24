快訊

萬華居民抗體濃度高代表安全了？ 陳時中這樣說

立院三讀修正就業保險法 夫妻可同時請領育嬰留停津貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資人美麗誤會？第三代半導體是個很小市場 連台積電董座劉德音都說是「廣告效果」

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【文 林宏文】

近來有關第三代半導體的題材相當多，(22)日從中美晶及環球晶集團宣布化合物半導體發展有成，再到光磊引進日亞化技術並成立積亞半導體公司，以及國內多家第三代半導體概念股如漢磊、嘉晶等股價又再度回升上漲，第三代半導體概念股掀起的熱潮，再度成為投資市場最吸睛的焦點。

不過，一年多來不斷被熱炒的第三代半導體產業，到底市場規模有多大？似乎投資人都不是很清楚，或是只有模糊的概念，只覺得這個市場好像很有潛力。但實際把預測機構的數字端出來，卻可以發現，第三代半導體其實是一個很小的市場。

所謂第三代半導體，指的是以氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等化合物為材料的半導體產品，有別於第一代半導體是以矽（Si）、鍺（Ge）為材料，還有第二代以砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）為主的半導體產品。

根據TrendForce的預估，從2020年至2025年， GaN的市場將從0.48億美元成長到8.5億美元，至於SiC則從6.8億美元成長到33.9億美元，年複合成長率（CAGR）分別是78%及38%。

▲法人研究報告出處：宏遠投顧
▲法人研究報告出處：宏遠投顧

從這個數字來看，明顯可以看出即使到四年後的2025年，第三代半導體還是一個很小很利基的市場，屆時GaN加上SiC不過只有42餘億美元，大約是新台幣1200億元左右。

若以整體半導體市場來比較，2020年，GaN+SiC的產值只占所有半導體的千分之三，也就是0.3%左右；至於2025年則將成長為千分之六，也就是0.6%。比起現在第一代及第二代半導體市場，可以說只是一顆小花生米而已。

第三代半導體產值小　無法與矽基半導體相比

有關第三代半導體市場的規模，先前工研院也曾公布過一個預估數字。根據當時工研院產科國際所的統計，第二和第三代半導體2020年市場規模約298億美元，但2025年會成長到361.7億美元，2030年更可望超過430億美元，成長趨勢明顯。

不過，這個數字是把第二代及第三代半導體算在一起，部分證券及投資研究機構也都引用，做為第三代半導體市場規模很大的依據。但據了解，工研院目前已不再採用這份預估數字，未來將會再公布更細緻的預測。

此外，根據工研院初步預估，在GaN的部分會比TrendForce公布的數字高一些，至於SiC的市場則估計低一些，不過至2025年整體GaN加上SiC不到50億美元的估算，也是符合工研院目前認同的數字。

因此，第三代半導體市場規模，顯然比大家期待的要低很多。這也難怪，日前在李國鼎紀念論壇上，台積電董事長劉德音對於台下聽眾問及第三代半導體發展時，他的回答是，「第三代半導體產值偏小，無法與矽基（silicon base）半導體相比，不過在汽車有應用，是特殊技術。」

劉德音還說，在第三代半導體上，領先的還是以美國企業為主，台積電因為承接很多訂單，因此在第三代半導體產出的量應該是最大，由此可知事業夥伴很重要。

劉德音也提醒大家，儘管第三代半導體備受期待，但目前「有一部分是廣告效果。」

劉德音會如此說，確實是有原因，因為台積電的規模已經太大了，台積電去年營收超過1.22兆元，今年11月公告營收達1482.68億元，前11個月合併營收達1兆4320.33億元。

因此，第三代半導體四年後的市場1200億元，還不到目前台積電一個月的營收。就算全世界第三代半導體市場全都給台積電，也不過只能推動低於一成、個位數的成長而已。

另外對比聯電前11個月合併營收1,927.31億元，12月營收上看200億元續創新高，第三代半導體四年後1200億元市場，大約也只有聯電目前年營收的一半左右。

複合成長率高　各家公司憑本事掌握商機

當然，第三代半導體市場備受重視，是因為從原本規模很小的市場，未來幾年的成長數字會很高，像GaN年複合成長率(CAGR)達到78%，這是很少見的驚人成長，即使SiC的38%也是很可觀的數字。

從產品應用來看，由於GaN適用於高頻產品，SiC適用於高壓高功率產品，這些產品的終端應用市場，都是未來成長最快的領域，例如電動車、5G通訊及太空衛星等，因此，儘管第三代化合物半導體市場不大，但成長倍數如此高，還是受到高度重視。

這樣的高速成長，自然會吸引眾多廠商投入，但是，大家還是應該注意，一旦股市題材不斷被炒作，可是市場規模其實還是如此的小，投資人就更應該細究，未來哪些公司才有機會受惠？

其實，雖然劉德音說第三代半導體目前是廣告效果，但台積電的投入還是相當積極，而且也是最有成果的。目前台積電已大量投資氮化鎵（GaN）的開發及生產，至於2021年預估在GaN產品市占率可占到29%的納微（Navitas），這是一家小型但成長快速的美商IC設計公司，是GaN市占第一名的公司，它的主要代工廠就是台積電。

因此，對於像台積電這種已經取得領先的企業，如今並未強調自己在第三代半導體有多少成績，主因也是這個市場真的還太小。

另外，對矽晶圓大廠環球晶來說，若能在這個產業布好局，未來環球晶與日商龍頭廠信越、勝高的競爭可以更加突出；此外，對中美晶、環球晶、朋程、宏捷科、茂矽等集團旗下公司，也可以展開範圍更廣且更多元的發展，這是一個時間會拉很長的耐力賽。

當然，四年後1200億元的市場，對於很多營收只有幾十億元的小公司來說，還是一個很值得追求、大到令人垂涎欲滴的市場，只是誰能夠表現得像納微這麼好，或是GaN第二名到第四名的Power Integrations、英諾賽科（中國大陸公司）及EPC等，就要看每家公司的本事了。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

跟著法人衝一波！籌碼達人破解投信布局眉角　12檔作帳標的出列，最看好「這族群」

日月光(3711)潛在殖利率6.88％！達人教你一招估出2022年股利，預約2檔高配息股

通膨看不到盡頭　聯準會被迫緊縮資金　郭恭克：2022年第一季股市要提高警戒

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

投資人美麗誤會？第三代半導體是個很小市場 連台積電董座劉德音都說是「廣告效果」

近來有關第三代半導體的題材相當多，(22)日從中美晶及環球晶集團宣布化合物半導體發展有成，再到光磊引進日亞化技術並成立積亞半導體公司，以及國內多家第三代半導體概念股如漢磊、嘉晶等股價又再度回升上漲，第三代半導體概念股掀起的熱潮，再度成為投資市場最吸睛的焦點。

照「這些步驟」極端使用iPhone手機！ 達人：1年後電池健康度還是100％

iPhone應該怎麼充電、用什麼充電器、用什麼方式充電、可不可以充電過夜、有線還是無線、MagSafe？

台股哪些標的2022有望再賺20~50%？除了台積供應鏈還有這檔「航海王」

半導體、5G供應鏈、電動車產業鏈、元宇宙、高速運算與伺服器、高現金殖利率等題材，儼然成為各路法人、投資名家的關鍵字。究竟在投資高手眼中，哪些是未來1年有機會再賺2至5成空間的標的？

海底撈旗下「8副牌倒一半」 昔日「火鍋一哥」為何落得如此下場？

知名火鍋連鎖店「海底撈」，今（2021）年11月5日宣布，將在年底逐步關閉300間「業績不如預期」的門市，但海底撈關店潮似乎還沒停歇，旗下的8個副品牌有一半都出現門市陸續休業的情形，連主打低價一碗台幣30元牛肉麵的「撈派有麵兒」，也無法創造奇蹟。

一文讀懂2022全球經濟3個關鍵字》面對通膨升息壓境、疫情干擾、中國經濟失速你的錢要放在哪裡?

「這是QE歷程上的重大事件，對美國經濟和全球資金環境，都可能產生重大影響。」說話的，是瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬，時間，是12月15日聯準會利率決策會議後。

公司快破產不落跑嗎？他選擇留下來把客戶賠償金從5億殺到10萬元 從夥計變老闆

從電動車、5G、醫材、工業電腦到低軌道衛星，靠著關鍵元件切入多個產業趨勢的穩得實業，今年以來營收與毛利率皆創新高。董事長高治宏是以什麼樣的經營策略，替公司打造出業界少見的獲利方程式？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。