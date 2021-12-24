投資人美麗誤會？第三代半導體是個很小市場 連台積電董座劉德音都說是「廣告效果」

【文 林宏文】

近來有關第三代半導體的題材相當多，(22)日從中美晶及環球晶集團宣布化合物半導體發展有成，再到光磊引進日亞化技術並成立積亞半導體公司，以及國內多家第三代半導體概念股如漢磊、嘉晶等股價又再度回升上漲，第三代半導體概念股掀起的熱潮，再度成為投資市場最吸睛的焦點。

不過，一年多來不斷被熱炒的第三代半導體產業，到底市場規模有多大？似乎投資人都不是很清楚，或是只有模糊的概念，只覺得這個市場好像很有潛力。但實際把預測機構的數字端出來，卻可以發現，第三代半導體其實是一個很小的市場。

所謂第三代半導體，指的是以氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等化合物為材料的半導體產品，有別於第一代半導體是以矽（Si）、鍺（Ge）為材料，還有第二代以砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）為主的半導體產品。

根據TrendForce的預估，從2020年至2025年， GaN的市場將從0.48億美元成長到8.5億美元，至於SiC則從6.8億美元成長到33.9億美元，年複合成長率（CAGR）分別是78%及38%。

▲法人研究報告出處：宏遠投顧

從這個數字來看，明顯可以看出即使到四年後的2025年，第三代半導體還是一個很小很利基的市場，屆時GaN加上SiC不過只有42餘億美元，大約是新台幣1200億元左右。

若以整體半導體市場來比較，2020年，GaN+SiC的產值只占所有半導體的千分之三，也就是0.3%左右；至於2025年則將成長為千分之六，也就是0.6%。比起現在第一代及第二代半導體市場，可以說只是一顆小花生米而已。

第三代半導體產值小 無法與矽基半導體相比

有關第三代半導體市場的規模，先前工研院也曾公布過一個預估數字。根據當時工研院產科國際所的統計，第二和第三代半導體2020年市場規模約298億美元，但2025年會成長到361.7億美元，2030年更可望超過430億美元，成長趨勢明顯。

不過，這個數字是把第二代及第三代半導體算在一起，部分證券及投資研究機構也都引用，做為第三代半導體市場規模很大的依據。但據了解，工研院目前已不再採用這份預估數字，未來將會再公布更細緻的預測。

此外，根據工研院初步預估，在GaN的部分會比TrendForce公布的數字高一些，至於SiC的市場則估計低一些，不過至2025年整體GaN加上SiC不到50億美元的估算，也是符合工研院目前認同的數字。

因此，第三代半導體市場規模，顯然比大家期待的要低很多。這也難怪，日前在李國鼎紀念論壇上，台積電董事長劉德音對於台下聽眾問及第三代半導體發展時，他的回答是，「第三代半導體產值偏小，無法與矽基（silicon base）半導體相比，不過在汽車有應用，是特殊技術。」

劉德音還說，在第三代半導體上，領先的還是以美國企業為主，台積電因為承接很多訂單，因此在第三代半導體產出的量應該是最大，由此可知事業夥伴很重要。

劉德音也提醒大家，儘管第三代半導體備受期待，但目前「有一部分是廣告效果。」

劉德音會如此說，確實是有原因，因為台積電的規模已經太大了，台積電去年營收超過1.22兆元，今年11月公告營收達1482.68億元，前11個月合併營收達1兆4320.33億元。

因此，第三代半導體四年後的市場1200億元，還不到目前台積電一個月的營收。就算全世界第三代半導體市場全都給台積電，也不過只能推動低於一成、個位數的成長而已。

另外對比聯電前11個月合併營收1,927.31億元，12月營收上看200億元續創新高，第三代半導體四年後1200億元市場，大約也只有聯電目前年營收的一半左右。

複合成長率高 各家公司憑本事掌握商機

當然，第三代半導體市場備受重視，是因為從原本規模很小的市場，未來幾年的成長數字會很高，像GaN年複合成長率(CAGR)達到78%，這是很少見的驚人成長，即使SiC的38%也是很可觀的數字。

從產品應用來看，由於GaN適用於高頻產品，SiC適用於高壓高功率產品，這些產品的終端應用市場，都是未來成長最快的領域，例如電動車、5G通訊及太空衛星等，因此，儘管第三代化合物半導體市場不大，但成長倍數如此高，還是受到高度重視。

這樣的高速成長，自然會吸引眾多廠商投入，但是，大家還是應該注意，一旦股市題材不斷被炒作，可是市場規模其實還是如此的小，投資人就更應該細究，未來哪些公司才有機會受惠？

其實，雖然劉德音說第三代半導體目前是廣告效果，但台積電的投入還是相當積極，而且也是最有成果的。目前台積電已大量投資氮化鎵（GaN）的開發及生產，至於2021年預估在GaN產品市占率可占到29%的納微（Navitas），這是一家小型但成長快速的美商IC設計公司，是GaN市占第一名的公司，它的主要代工廠就是台積電。

因此，對於像台積電這種已經取得領先的企業，如今並未強調自己在第三代半導體有多少成績，主因也是這個市場真的還太小。

另外，對矽晶圓大廠環球晶來說，若能在這個產業布好局，未來環球晶與日商龍頭廠信越、勝高的競爭可以更加突出；此外，對中美晶、環球晶、朋程、宏捷科、茂矽等集團旗下公司，也可以展開範圍更廣且更多元的發展，這是一個時間會拉很長的耐力賽。

當然，四年後1200億元的市場，對於很多營收只有幾十億元的小公司來說，還是一個很值得追求、大到令人垂涎欲滴的市場，只是誰能夠表現得像納微這麼好，或是GaN第二名到第四名的Power Integrations、英諾賽科（中國大陸公司）及EPC等，就要看每家公司的本事了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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