照「這些步驟」極端使用iPhone手機！ 達人：1年後電池健康度還是100％

【文 張家麒】

iPhone應該怎麼充電、用什麼充電器、用什麼方式充電、可不可以充電過夜、有線還是無線、MagSafe？

更多人更關心的是，這些不同的充電方式，怎樣可以維持「電池的健康度」？

YouTube頻道「蘋果爹」分享iPhone手機充電妙招：

使用1年後，電池健康度維持100%的方法！

充電和使用方式都很極端的前提下，就可以辦得到：

1、使用原廠5w充電頭

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2、電量盡量維持在40％-80％之間

3、絕不充電時使用手機

要使用手機的時候就把充電線拔掉，看看訊息可能還可以；特別是不要邊充電的時候講電話、玩電動、邊充電的時候視訊、追劇，避免這樣的原因是不要讓電池過熱。

4、不使用讓手機過熱的App

以上4點，是很模範生的使用方式，很多人試驗下來在1年之後手機的電池健康度，都還是維持在100％，但這種方式不見得適合每個人！

正常使用如何才能維持電池健康度？

1、開啟最佳化電池充電模式

開啟後，手機會自主學習日常充電時間，譬如：它會學習大概是在晚上11點過後，就會把手機插著充過夜，手機會記住這個時間的區間後，就會在這段時間裡先充到80％之後，在到達100％之前會使用涓流的方式（可能在5、6小時之後才把它充到滿）。

2、不必要時避免使用快充

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用5W或是18W甚至20W進行充電比對的話，同樣的手機，一樣的使用時間內，都是用18W或是20W快充的話，電池健康度很有可能在1個月之內就低於100％！另外，用18W或20W快充的話，手機的溫度會比5W來得高；高溫其實對電池健康度影響非常大，所以非必要的時候，盡量不要使用快充。

3、注意手機溫度還有環境溫度

根據蘋果官方資料，手機適合的溫度是在0度至35度，在16度至22度之間可以讓機器達到最好的運動狀態。

4、不要用到低電量時再來充電

最好不要讓手機電量低於30％之後才進行充電，因為手機使用到低電量時，通常溫度都已經很高了，這時候又進行充電的動作，就會讓電池發熱的更嚴重。

無線／MagSafe應該注意的地方

1、需要符合規格才能支援7.5－15W

2、官方認證不代表不會影響電池健康

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3、因為發熱＋無線耗損，實際充電速度偏慢

只要是無線充電，就沒有辦法避免造成手機溫度會相對有線充電來說，會比較高一點的情況。

若是以上都覺得麻煩，使用手機還要注意東、注意西不自在，其實也不用太在意，因為畢竟電池就是一個消耗品，時間到了更換即可。

現在官方也有提供換電池服務，價格上不會太高，自己可以取捨「兩年換一次電池」的價格是否可以接受，就能換得平日使用手機一個比較自由自在的使用方式。

※本文已獲 蘋果爹 授權，引用改寫。

Instagram：apple_dadd

本文授權自今周刊，原文見此。

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