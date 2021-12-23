台股哪些標的2022有望再賺20~50%？除了台積供應鏈還有這檔「航海王」

【文．林心怡、唐祖貽】

半導體、5G供應鏈、電動車產業鏈、元宇宙、高速運算與伺服器、高現金殖利率等題材，儼然成為各路法人、投資名家的關鍵字。究竟在投資高手眼中，哪些是未來1年有機會再賺2至5成空間的標的？

在此蒐羅6大台股贏家，整理他們現階段展望2022年，最想逢低布局的口袋名單。

億元教授 鄭廳宜：看好車用、元宇宙與電子標籤加持題材

被億元教授鄭廳宜放在「明年有望賺5成」口袋名單中的標的，首先是具備「台積電供應鏈」題材的華景電，公司主要產品為晶圓製程AMC（氣體性分子汙染物）防治設備。而鄭廳宜看好的理由也不難理解，隨著大客戶台積電積極擴產，並持續往先進製程推進，該公司的訂單能見度自然不低。

在車電部分，鄭廳宜點名宏致，該公司一方面具備車用連接器切入美系電動車龍頭業者的題材；另一方面，宏致併購美國Genesis效應陸續顯現，有利未來在5G與雲端領域搶占先機，法人預估全年EPS（每股稅後純益）上看5元。此外，宏致在2021年第4季完成可轉債發行與現金增資，市場普遍以「公司看好未來訂單狀況」解讀，自然強化外界對該公司2022年的業績信心。

同樣是車電領域，鄭廳宜也看好近年攻進車用市場的先進光。回顧2021年科技業最有戲劇張力的事件之一，就是大立光與先進光纏訟9年的官司宣布和解，而大立光更取得先進光股權，峰迴路轉的結果，不僅讓先進光擺脫多年隱憂，顯然也將成為大立光切入車用鏡頭的重要布局。再者，由於先進光與谷歌已多有合作，隨著谷歌進軍元宇宙，而光學元件又是AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）關鍵零組件，也讓市場對先進光的後市存在不少想像。

近年另一風起雲湧的永續投資趨勢，也沒有被這位股海常勝軍忽略。在這部分，鄭廳宜特別看好國內電子紙大廠元太，受惠於全球永續環保意識抬頭、電子紙需求大增，元太也加速擴建上游電子紙材料產能，依公司規畫，2021年底前先開出一條新產線，2022年第2季再開出另外兩條產線，最後一條則計畫在2022年底開出，市場預估2022年材料產能可望比2021年大增1.5倍。

至於廣明，在2022年自有品牌硬碟與代工SSD（固態硬碟）產品出貨增加外，廣明持股9成的達明機器人已洽大客戶日商歐姆龍認購，歐姆龍成為僅次於廣明的第2大股東，帶動市場看好達明機器人的前景，法人估計2021年EPS可達3.3元至3.5元，預估2022年可望配息3.2元至4元，殖利率可望超過6％，值得留意。

產業隊長 張捷：加密貨幣熱潮不減 板卡廠大啖挖礦商機

展望2022年的投資主軸，產業隊長張捷以「台股區間震盪、指數不是重點、選股才是關鍵」作為定調，並且看好WiFi6、網通、元宇宙、繪圖卡主機板、矽晶圓、晶圓代工、電子標籤，以及航空、航運等運輸題材。

若以2022年第1季來看，張捷認為，投信年底前都會先賣掉一些獲利不俗、今年前3季漲幅不小的標的，並將資金轉進明年獲利好、股價基期相對較低、仍有成長空間的標的。因此，他建議，年初可以逢低優先布局4大選股方向，包括受惠加密貨幣熱潮帶動的板卡廠商技嘉、華擎；具備5G與WiFi6題材的智易；矽晶圓廠合晶、台勝科，以及運輸股如華航、長榮航等，進行波段操作。

張捷分析，受惠比特幣走強持續帶動的挖礦風潮，顯示卡需求緊俏依舊未見緩解，尤其加密貨幣市場受到愈來愈多企業認可，加上NFT（非同質化代幣）、元宇宙等應用或題材推升話題熱度，都為板卡業者添上未來想像。其中，技嘉近期受到內外資買盤加持的跡象明顯，股價也成為這波顯示卡漲勢的領頭羊，法人預估2021年配息有望達13元至14元，2022年EPS持續挑戰18元至20元，股價仍有想像空間。

其他板卡廠如華擎，公司產品包括工業電腦與伺服器設計代工業務，2021年前3季EPS有14元以上，已超越2020年全年。由於伺服器部分已陸續有新單報到，加上2022年為超微半導體（AMD）客製化的顯卡大單加持下，若越南產能恢復順利，且長短料問題如期在上半年獲得解決，法人預估2022年EPS有上看25元至30元的實力。

航運股方面，華航於2021年第3季由虧轉盈，隨著第4季貨運出現旺季更旺行情，展望2022年，法人看法樂觀，預期隨著客運業務復甦、貨運業務需求持續緊俏，均有助獲利提升，市場預估目標價上看40元。

趨勢股操盤手 黃豐凱：鎖定「新應用」 從小而美族群找飆股

對於未來1年展望，趨勢股操盤手黃豐凱建議投資人不妨從「新趨勢、新應用」的中小型股找機會。首先，由於高速運算、人工智慧的應用興起，對資料傳輸的速度要求愈來愈高，加上英特爾（Intel）與AMD分別推出新世代處理器，以及蘋果開始導入USB4.0相關規格，使得國內高速傳輸的相關IC設計業者，未來營運相當看好，也符合黃豐凱「新趨勢、新應用」的條件。

台股相關公司中，他最看好創惟。由於創惟的主力產品USB4.0高速傳輸介面的Hub控制IC，已打入蘋果供應鏈，也已接獲非蘋陣營訂單，在獲得台積電、聯電的產能支援後，2022年不但可順利放量出貨，且更有利於切入非蘋手機品牌。從2021年下半年起，創惟營收逐月走高，第3季單季獲利就已與上半年約略相等。黃豐凱預估，創惟2022年營收與毛利可望逐季走高，「2022年賺一個資本額只是低標。」股價仍有不小成長的空間。

另一個符合「新趨勢、新應用」的族群，是被動元件中的薄膜電阻。2021年被動元件族群的業績平平，但薄膜電阻因電動車需求強勁，成為少數維持成長的產品。其中，光頡是車用、工控等利基型產品的電阻供應商，每年獲利穩定成長。該公司表示，2021年第4季起，因車用需求漸增，調漲相關產品價格約兩成，目前訂單能見度已達2022年第2季，公司將積極擴產因應。黃豐凱認為，隨著電動車產能擴增，對薄膜電阻「質與量」的需求勢必攀升，而光頡擁有不錯的競爭優勢，以2022年獲利成長性預估，目前價位仍值得波段持有。

成長股贏家 歐斯麥vs.價值成長股達人 陳飛龍：晶圓代工、IC設計、第三代半導體後市看俏

成長股贏家歐斯麥除了同樣看好高速傳輸族群的控制晶片廠威鋒電子、創惟外，也特別點名伺服器業者嘉澤的投資機會。他表示，該公司2022年將持續受惠伺服器產品出貨提升，且有新產能陸續開出，若依法人預估，2021年EPS達31元以上的嘉澤，2022年的營收與毛利率都有機會持續走高，EPS有望挑戰40元以上。

此外，2021年造成各類商品供應大亂的晶片缺貨情況，一般預料將在2022年第1季後逐漸獲得紓解。歐斯麥認為，供應鏈回歸正常，不僅有助於相關業者業績走穩，品牌廠在貨源無虞下，也將加速進行產品規格的改朝換代，如高速傳輸、WiFi6等新規格應用料將加速成長，帶動網通相關IC廠如瑞昱等的業績表現。

若往半導體的上游來看，歐斯麥點名的方向包括第3代半導體、矽晶圓與晶圓代工等。其中，第3代半導體看好中美晶集團的環球晶，以及漢民集團的漢磊、嘉晶等。不過他也提醒，雖然第3代半導體營收不錯，但若先期資本支出擴充太快，反而不利財報數據，這點須特別留意。

至於「元宇宙」確實話題性十足，但還是必須要有實際業績搭配，觀察指標可先鎖定基礎設備與硬體的需求熱度，如VR、AR眼鏡等。「所以可多觀察光學鏡頭族群如玉晶光、揚明光等，另外也可看宏達電能否收斂虧損。」歐斯麥表示，由於元宇宙話題多少也能搭配加密貨幣熱潮，所以相關挖礦需求也會有助於板卡廠，如撼訊等，值得投資人考慮伺機布局。

價值成長股達人陳飛龍同樣也看好晶圓代工相關供應鏈、IC設計等產業。其中，他首先看好的是台積電耗材供應商中砂，由於2022年台積電3奈米製程可望進入量產階段，加上晶圓缺貨潮預料短期內仍將持續，中砂的「再生晶圓」產品報價有望提高，兩者皆有利於2022年毛利率提升，法人估計，中砂2022年EPS將有挑戰7元新高機會。

在IC設計方面，利基型記憶體廠鈺創打入車用、AI、5G、物聯網（IoT）等應用，在營收規模擴大下，陳飛龍看好鈺創的獲利將有機會出現倍數跳升。同一族群中，他亦看好偉詮電，受惠於快充需求爆發成長的機會，預期2022年仍可維持雙位數成長，獲利有望挑戰7元至8元。

股市老先覺 劉友威：聚焦兩大主軸 逢低買台積電、長榮不吃虧

股市老先覺劉友威的選股方向，則朝著「穩健賺兩成」的邏輯規畫，建議聚焦在兩大主軸，一是明年獲利確定會比今年成長者，由於2021年基期高，因此2022年還能保持成長的族群並不多，這時「最值得信賴的還是台積電」。劉友威預估，2021年台積電的EPS約在22.5元，預估2022年還會有兩位數的成長，而且2021年的股價整整被壓抑了1年，2022年應該會有所表現。

除了台積電外，劉友威看好的高成長標的，還有在嵌入式顯示埠（eDP）高速傳輸介面耕耘已久的譜瑞－KY，受惠於高速傳輸需求大增，且應用範圍涵蓋筆電、高階平板與車用顯示器等，帶動需求大增，譜瑞－KY獲利有望大進補。劉友威預估，2021年譜瑞－KY的EPS應在65元左右，2022年是高速傳輸真正普及的1年，而譜瑞－KY是他認為受惠最大的公司，獲利還有再成長兩成以上的空間。

另一主軸是明年高配息、高殖利率的公司，劉友威推薦的是長榮。長榮預估2021年EPS可達45元，根據他的預估，2022年獲利將與2021年不相上下，有利於填息。若長榮配息率有50％，以目前股價約140元計算，現金殖利率已經超過16％。「要不就是股價太委屈，要不就是公司真的讓股東賺這麼高的殖利率。」無論哪種情況，現在持有都不會吃虧。

本文授權自今周刊，原文見此。

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