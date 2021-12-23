海底撈旗下「8副牌倒一半」 昔日「火鍋一哥」為何落得如此下場？

【文．林依榕整理】

知名火鍋連鎖店「海底撈」，今（2021）年11月5日宣布，將在年底逐步關閉300間「業績不如預期」的門市，但海底撈關店潮似乎還沒停歇，旗下的8個副品牌有一半都出現門市陸續休業的情形，連主打低價一碗台幣30元牛肉麵的「撈派有麵兒」，也無法創造奇蹟。

2018年9月26日，風光上市的海底撈，豐富的桌邊服務如川劇變臉、甩麵，讓許多饕客留下深刻印象，2021年2月，股價一度飆上85.8港元，市值推升至4547.4億港元（約新台幣1.63兆元）；不料今（2021）年11月5日卻坦承，因部分門市選址失誤、公司的組織結構變革，將在年底逐步關閉300間「業績不如預期」的門市。

此外，根據《界面新聞》報導，海底撈旗下8個副品牌推動也沒有想像中順利，有一半的品牌出現門市停業狀況。

其中，2個在中國河南省鄭州市的「喬喬的粉」以及「佰麩私房麵」，前者開業10個月後就宣布歇業，後者近期也宣布關閉門市。

另外，主打低價牛肉麵的「撈派有麵兒」，一碗只要人民幣6.99元（新台幣30元），同樣無法抵擋歇業潮；而日式料理「大牟田」，也沒有辦法靠著異國料理創造奇蹟。

根據統計，海底撈尚存的副品牌餐飲門市僅剩下13家，包含4月推出擁有3間門市的「苗師兄鮮炒雞」、主打陝西風味小吃也有3間門市的「秦小賢」、4間門市主打麵類和早餐的「十八汆」。

海底撈曾表示，這些副品牌都是員工的新嘗試，但外界分析，這些還存在的副品牌，大多是飯麵、炒菜等市場成熟、容易複製的餐點，面對激烈的市場競爭，就算能夠靠著海底撈的響亮名號，在尚未擁有品牌影響力之前，門市租金、人力成本加上疫情的影響，整體營收貢獻還是很有限。

從海底撈今年財報顯示，旗下的其他餐廳經營收入，自2020年前半年的人民幣1200萬元（約新台幣5235萬元），成長到人民幣9153.8萬元（約新台幣3.9億元），雖然有所成長但是在整體營收貢獻占比，僅從0.1％上漲至0.5％。

本文授權自今周刊，原文見此。

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